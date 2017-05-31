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Что делать, если на машину упало дерево?

, ИА "Амител"
Разгул стихии в Алтайском крае стал причиной падения деревьев и металлических конструкций


Разгул стихии в Алтайском крае 30 мая оставил многочисленные последствия: сорванные с крыш кровельные материалы, обрушившиеся вывески, сломанные деревья, упавшие заборы. От упавших деревьев и конструкций пострадало множество автомобилей. Amic.ru выяснил у адвокатов Михаила Давыдова и Дмитрия Копылова, куда следует обращаться владельцу, если дерево или баннер упали на ваш автомобиль.

1
Что нужно сделать в первую очередь?
В первую очередь необходимо позвонить в полицию. Скидывать с машины "источник повреждения" до составления официального протокола категорически запрещено. Прибывшие на место сотрудники должны зафиксировать факт повреждения вашего имущества, что именно пострадало, что стало причиной произошедшего, составить схему. Вам необходимо иметь свой экземпляр этих документов.

При оформлении протокола ни в коем случае не соглашайтесь подписываться под утверждением, что размер ущерба для вас незначительный или что вы не имеете ни к кому претензий. В конце концов, от полицейских вы должны получить справку о факте причинения ущерба вашей собственности. В ней должно быть без ошибок отражено следующее: дата, время и место происшедшего, при каких обстоятельствах оно произошло, а также полный список пострадавших деталей машины. И, соответственно, от чего именно они пострадали.
2
Какие нужно собрать доказательства?
Не лишним будет сделать фотографии с места происшествия и видео. В кадры должны попасть по возможности: название улицы, номер дома либо какие-то характерные для этого места особенности. Адвокат порекомендовал не удалять эти файлы из памяти телефона до закрытия вопроса. Это связано с тем, что при проведении экспертизы переброшенная цифровая запись на другие носители приобретает такие же следы, как у подделки. Кстати, тут может очень помочь установленный в машине видеорегистратор, умеющий работать и в отсутствие хозяина.

По возможности постарайтесь найти свидетелей происшествия. Если поблизости не будет тех, кто видел сам момент падения конструкции или дерева — не отчаивайтесь. Постарайтесь найти двух человек, которые смогут подтвердить хотя бы то, что увидели вы. Обязательно запишите имена и фамилии очевидцев и контактные телефоны. Постарайтесь получить их согласие свидетельствовать в случае чего.
3
Что дальше?
Необходимо определить, кто понесет ответственность за случившееся. То есть выяснить, кому принадлежит  имущество, которому причинен ущерб, на чей территории оно находится. Это может быть компания, на территории которой был размещен баннер, либо управляющая компания, если двор находится в собственности. Уточнить, на чьей территории произошло ЧП, вы сможете в городской администрации. По общим нормам ответственность несет муниципалитет.
Также возможна компенсация по полису КАСКО. В случае если у вас ОСАГО, уповать придется только на суд. Если машина застрахована по КАСКО, одновременно с вызовом полиции звоните и в свою страховую компанию, уведомив тем самым ее о происшествии. Хотя еще перед этим звонком стоит перечитать страховой договор в части, описывающей подобные ситуации. Это поможет обезопасить себя от отказа в выплате в случае, если страховая вздумает придраться к несоблюдению вами каких-нибудь формальностей при оформлении.
4
Если ущерб добровольно выплатить отказываются?
Если виновная сторона не намерена выплатить компенсацию добровольно, остается одна дорога — в суд. Предварительно рекомендуется сделать оценку ущерба, для этого проводят автотехническую и оценочную экспертизы. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. К исковому заявлению также прилагается справка из полиции.

В каждом случае все индивидуально. Суд будет разбираться, был ли это был разгул стихии либо конструкция была установлена в нарушение всех норм.

Если вы решите восстановить машину до начала судебных разбирательств, вам необходимо сохранять абсолютно все чеки. После этого подаем в суд на организацию, ответственную за содержание зеленых насаждений, в зоне ответственности которой все и произошло. Либо компанию, на территории которой размещался баннер.

Впервые материал был  опубликован 5 октября 2015 г. в 13:30.

 

 

 

Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае в мае – 2017
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.10.2015 13:33
ви

смазать садовым варом поврежденный ствол.

0  0
5.10.2015 13:33
- гость -

ни один вменяемый человек не станет возмещать ущерб от упавшего дерева, ибо найти причинно-следственную связь невозможно.

0  0
5.10.2015 13:38
барсук

Во всех договорах....
Стихийные бедствия, наводнения, война, цунами и прочая хрень. - одним словом -форсмажор
Дальше можно сопли не мазать, освобождают стороны от соблюдения пунктов договора

Балайку вам дадут поиграть а деньги выплотят

Вчера на Лебяги перед нами кровля летела, метров за 50 от машины, провода как бритвой снесло
Ниссан санни стоял один из листов на него шмякнулся

Откуда эту хрень сорвало?
А хозян кровли виноват что она пять лет простояла а на шестой ветром сдуло?

Короче дудка вам а не выплат

0  0
5.10.2015 13:39
NiGHT

повезло, что вчера не ураган был. если бы дали статус, то никто никому ничего не должен т.к. ущерб от природных катастроф никто покрывать не должен

0  0
5.10.2015 13:42
- гость -

ви 5 октября 2015 г.
13:33
смазать садовым варом поврежденный ствол.

а если дерево упадёт на ВАЗ-1118 (оно же "Калина", что делать будете?

0  0
5.10.2015 13:43
ви

съем пачку вара сам и поглажу оба дерева.

0  0
5.10.2015 13:44
барсук

А кто статус урагана присваивает?

"Минестерство что случилось?"
Дак у нас тут никогда урагана и не будет

Короч берите водки и рвите гармошки - деньги вам никто не отдаст

Ну росло дерево, ну упало, че теперь, все деревья в мухосрани спилить?

0  0
5.10.2015 13:50
- гость -

Не надо ставить свои поганые машины под деревья.
Вообще надо сделать платным въезд в центр города и платную стоянку в центре.

0  0
5.10.2015 13:50
- гость -

Подарок судьбы, забирать то дерево на память.

0  0
5.10.2015 13:52
Массаж мозга

Ставьте авто подальше от деревьев. Кто возместит ущерб? Хозяин дерева? Лучше - в гараж.

0  0
5.10.2015 13:52
- гость -

а если дерево упадёт на ВАЗ-1118 (оно же "Калина", что делать
будете?


По калинам ущерб возмещают 146%, а по праворульным иномаркам даже по КАСКО хрен))))

Едет Путен на калине из Хабаровска в Читу
Хочет самолично впарить людям эту .....

0  0
5.10.2015 13:53
- гость -

Вчера у новой Ленты прилетела в бампер моей машины тележка, оставленная покупателями на стоянке. Кто виноват? Лента? Но они предупреждали, не отставляйте тележки из-за ветра. Покупатели?

0  0
5.10.2015 13:58
- гость -

Во всем виноват Путин! (с)Зяба

0  0
5.10.2015 14:14
барсук

Забыл хрюкнуть.....

А пацану на примьере на которого дерево упало На Южный- Борзовка стрит?
Кто ему че выплатит?
Вчера фотки выкладывали.....

Кто хозяин леса? Чьи в лесу шишки?

0  0
5.10.2015 14:51
- гость -

Вышеперечисленные адвокаты привели бы хоть один реальный пример выплаты ущерба. А то рекламу себе делают, бабки с терпилы получат, а потом "ну обещала, ну не шмогла"...

0  0
5.10.2015 15:03
- гость -

Купить новый автомобиль.

0  0
5.10.2015 15:17
- гость -

- гость - 5 октября 2015 г.
15:03
Лучше 2, про запас.

0  0
5.10.2015 16:10
- гость -

- гость - 5 октября 2015 г.
14:51
Вышеперечисленные адвокаты привели бы хоть один реальный пример выплаты ущерба.
А то рекламу себе делают, бабки с терпилы получат, а потом "ну обещала, ну
не шмогла"...

Соглашусь. Без конкретного примера такие советы на бла-бла-бла похожи

0  0
5.10.2015 16:42
- гость -

барсук 5 октября 2015 г.
14:14 Кто хозяин леса? Чьи в лесу шишки?
Источник: © ИА "Амител"


а вот когда ты это дерево спилишь вместе с шишкаме
сразу же хозяин объявиться
вместе с УК РФ и будет тебе хозяин весной орота открой

0  0
5.10.2015 17:11
Буба Касторский

У меня в работе на сегодняшний день 2 иска о компенсации ущерба причиненного наездом на препятствие (авто провалились в яму на дороге)

0  0
5.10.2015 19:27
Правдофил

Стоило отметить, что в случае нахождения машины на газоне в момент ее повреждения, лучше по тихому уехать, чтобы не платить штраф.

0  0
6.10.2015 09:37
- гость -

Как падают деревья? 8 утра, дорога в гараж. Смутные воспоминания о дороге в скорой. 10 дней в реанимации, на 3-й день - видения и проч. куча травм и переломов. Итог-отделался тяжелым испугом. Суд, признание вины коммунальщиков, удовлетворение иска на 300000, статья в прессе. Деньги? Пошел в """. Вот так-то.

0  0
31.05.2017 10:34
- гость -

Если дерево упало на машину, стоящую на траве (или том месте, где она была до уничтожения колёсами) или во дворе или - то мерси такому дереву.

0  0
31.05.2017 11:16
- гость -

если у вас юрист адекватный, то деньги за ущерб вы высудите, однозначно.
не за неделю, придётся потерпеть, но бабло отожмёте.

0  0
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