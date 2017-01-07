Рождество Христово отмечают 7 января православные христиане. Это один из главных духовных праздников. В России этот день с 1991 года является выходным. Более чем в 100 странах мира Рождество — государственный праздник.
Первыми поклониться ему пришли пастухи, которых известил о событии ангел. А чудесная звезда, названная Вифлеемской, привела к младенцу волхвов. Они преподнесли Иисусу золото, ладан и смирну.
Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви празднуют Рождество в этот же день, но по новоюлианскому календарю. Дело в том, что до 1 марта 2800 года он совпадает с григорианским.
Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют 25 декабря по юлианскому календарю — 7 января современного григорианского календаря.
Древневосточные церкви празднуют Рождество в день Богоявления — 6 января.
Накануне Рождества, в Сочельник, работать было нельзя. Люди посвящали день подготовке к празднику: убирали дом, парились в бане, готовили.
Вечером наряженная и переодетая молодежь шла на улицу ''колядовать''. Парни надевали маски зверей. С собой брали Вифлеемскую звезду, сделанную из бумаги и прикрепленную к лучине. Становясь под окнами или заходя на порог, колядники окликали хозяев. А после пели им обрядовые песни, желали благополучия и добра. За это хозяева дома дарили им сладости, выпечку, деньги. Если колядников не одаривали, то считалось, что в таком доме весь год не будет прибытка. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.Традиционные блюда для рождественского стола — холодец с хреном, зажаренный поросенок, фаршированная свиная голова, заливное, запеченная птица или рыба.
В первый день Рождества начинаются святки, длятся они 12 дней, каждый день имеет свое религиозное значение, в том числе это время для почитания мертвых. Утром первого дня происходило "посевание" изб. Дети обходили дома, изображая сев, обсыпали хозяев, комнату и особенно красный угол зерном. Молодые девушки в этот период гадали, желая узнать, какими будут их муж и семья. Также в эти дни принято помогать бедным и немощным, обмениваться подарками.
Накануне Крещения проходил обряд ''изгнания святок'': во время него сжигали солому или мусор, накопленный за время Святок
Комментарии
Путин, дай воду!
платить надо за воду...
а спинку мёдом не помазать?
праздник Коляды так прочно привязан к зимнему солнцестоянию, что становится странным празднование колядок в январе
на колядки берут не еврейскую звезду а солнце
Сёдня полноченьки смотрел таинство службы, и не понял-откуда попы знают сколько с иконой нужно кругов дать, или сколько раз Япончик должен особо "верующих" окрестить?
А славяне празднуют?
Да. Махать кадилом и петь несуразицу, которую практически никто не понимает. Есть ничто иное как дискриминация по половому признаку. А почему можно махать кадилом только мужчине? Почему женщина не может быть-Попом?
Соколу. Сам удивляюсь такой дискриминации. В исламе бабам вход в мечеть , когда у людей (мужиков))) намаз - запрещен
7.01.2017 09:58
Anarchy В исламе бабам вход в +++++++++ У мусульман все просто и правильно. Когда они молятся(на коленях), то может сложиться так, что перед муслимом будет в наклоне женщина. А это будет отвлекать от намаза. Хотя проповеди тоже ведут мужики. Дискриминация!!!
Соколу. А , теперь понятно, буду знать)
Где новость про главного подсвечника?
Владимир Путин встречал это Рождество в Великом Новгороде. Президент приехал в Спасский собор Свято-Юрьева монастыря — самого крупного в городе. По преданию, этот монастырь заложил князь Ярослав Мудрый в начале XI века.