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Как празднуют Рождество православные христиане?

, ИА "Амител"
ИА "Амител" вспоминает традицию празднования Рождества Христова


Рождество Христово отмечают 7 января православные христиане. Это один из главных духовных праздников. В России этот день с 1991 года является выходным. Более чем в 100 странах мира Рождество — государственный праздник.

1
Какова история праздника?
История рождения Иисуса Христа рассказывается в Евангелиях от Луки и Матфея. Правивший в то время Иудеей император Август решил провести перепись населения. Принять участие в ней люди должны были в том населенном пункте, в котором они родились. Поэтому Иосиф отправился с Пресвятой Девой Марией в город Вифлеем. Поскольку места для ночлега они не нашли, им пришлось расположиться в вертепе — пещере, куда обычно загоняли домашний скот. Здесь и родился Иисус.

Первыми поклониться ему пришли пастухи, которых известил о событии ангел. А чудесная звезда, названная Вифлеемской, привела к младенцу волхвов. Они преподнесли Иисусу золото, ладан и смирну.
2
Когда церковь отмечает Рождество?
В различных церквях даты празднования Рождества отличаются. Есть четыре подхода в определении даты празднования. Римско-католическая и протестантские церкви празднуют Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю.

Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви празднуют Рождество в этот же день, но по новоюлианскому календарю. Дело в том, что до 1 марта 2800 года он совпадает с григорианским.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют 25 декабря по юлианскому календарю — 7 января современного григорианского календаря.

Древневосточные церкви празднуют Рождество в день Богоявления — 6 января.
3
Какие традиции празднования рождества есть в России?

Накануне Рождества, в Сочельник, работать было нельзя. Люди посвящали день подготовке к празднику: убирали дом, парились в бане, готовили.

Вечером наряженная и переодетая молодежь шла на улицу ''колядовать''. Парни надевали маски зверей. С собой брали Вифлеемскую звезду, сделанную из бумаги и прикрепленную к лучине. Становясь под окнами или заходя на порог, колядники окликали хозяев. А после пели им обрядовые песни, желали благополучия и добра. За это хозяева дома дарили им сладости, выпечку, деньги. Если колядников не одаривали, то считалось, что в таком доме весь год не будет прибытка. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.

Традиционные блюда для рождественского стола — холодец с хреном, зажаренный поросенок, фаршированная свиная голова, заливное, запеченная птица или рыба.

В первый день Рождества начинаются святки, длятся они 12 дней, каждый день имеет свое религиозное значение, в том числе это время для почитания мертвых. Утром первого дня происходило "посевание" изб. Дети обходили дома, изображая сев, обсыпали хозяев, комнату и особенно красный угол зерном. Молодые девушки в этот период гадали, желая узнать, какими будут их муж и семья. Также в эти дни принято помогать бедным и немощным, обмениваться подарками.

Накануне Крещения проходил обряд ''изгнания святок'': во время него сжигали солому или мусор, накопленный за время Святок


 

    Автор:
    Дмитрий Инюшин Старший редактор службы новостей ИА «Амител»

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    Комментарии

    6.01.2016 12:43
    Проходимец

    Путин, дай воду!

    0  1
    7.01.2017 08:59
    пути

    платить надо за воду...

    а спинку мёдом не помазать?

    0  0
    7.01.2017 09:01
    - гость -

    праздник Коляды так прочно привязан к зимнему солнцестоянию, что становится странным празднование колядок в январе

    0  0
    7.01.2017 09:08
    - гость -

    на колядки берут не еврейскую звезду а солнце

    0  0
    7.01.2017 09:14
    - гость -

    Сёдня полноченьки смотрел таинство службы, и не понял-откуда попы знают сколько с иконой нужно кругов дать, или сколько раз Япончик должен особо "верующих" окрестить?

    0  0
    7.01.2017 09:29
    - гость -

    А славяне празднуют?

    0  0
    7.01.2017 09:39
    Сталинский Сокол

    Да. Махать кадилом и петь несуразицу, которую практически никто не понимает. Есть ничто иное как дискриминация по половому признаку. А почему можно махать кадилом только мужчине? Почему женщина не может быть-Попом?

    0  0
    7.01.2017 09:58
    Anarchy

    Соколу. Сам удивляюсь такой дискриминации. В исламе бабам вход в мечеть , когда у людей (мужиков))) намаз - запрещен

    0  0
    7.01.2017 10:33
    Сталинский Сокол

    7.01.2017 09:58

    Anarchy В исламе бабам вход в +++++++++ У мусульман все просто и правильно. Когда они молятся(на коленях), то может сложиться так, что перед муслимом будет в наклоне женщина. А это будет отвлекать от намаза. Хотя проповеди тоже ведут мужики. Дискриминация!!!

    0  0
    7.01.2017 10:49
    Anarchy

    Соколу. А , теперь понятно, буду знать)

    0  0
    7.01.2017 11:03
    - гость -

    Где новость про главного подсвечника?

    Владимир Путин встречал это Рождество в Великом Новгороде. Президент приехал в Спасский собор Свято-Юрьева монастыря — самого крупного в городе. По преданию, этот монастырь заложил князь Ярослав Мудрый в начале XI века.

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