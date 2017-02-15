Пасха, Рождество, Троица, Вербное воскресенье – эти церковные праздники знают, пожалуй, все. 15 февраля православные отмечают великое Сретение. В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки, – встречу младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме на сороковой день после Рождества.
В то время с рождением в семье ребенка у иудеев было две традиции. Женщина после родов не могла появляться в Иерусалимском храме сорок дней, если она родила мальчика. Если же в семье родилась дочь, то должно было пройти 80 дней. Как только срок истекал, мать должна принести в храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения – годовалый ягненок и жертва во оставление грехов – голубка. Если же семья была бедной, то вместо ягненка можно было принести голубку.
Кроме того, если в семье рождался мальчик, то мать с отцом приходили на сороковой день в храм с новорожденным для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его иудеи установили в память исхода евреев из Египта – освобождения от четырехвекового рабства.
Несмотря на то, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия, семья из уважения перед иудейским законом решила принести жертву. Очистительной жертвой Марии и Иосифа стали два голубка – семья была небогатой.
По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из 72 ученых, которым поручили перевести Священное Писание с еврейского на греческий. В храме старец оказался неслучайно — его привел Святой Дух. Когда-то давно Симеон переводил книгу пророка Исаи и увидел загадочные слова: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Ученый усомнился, что дева, то есть девственница, может родить, и решил исправить "Дева" на "Жена" (женщина). Но ему явился Ангел, который запретил ему это сделать. Также он сказал, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно.
В тот день, когда Мария с Иосифом пришли в храм с младенцем на руках, пророчество исполнилось. Симеон взял на руки младенца, рожденного от Девы. Старец мог спокойно умереть.
Епископ Феофан Затворник писал: "В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…". Воспоминание об этой евангельской истории каждый день звучит в православном богослужении. Это Песнь Симеона Богоприимца или иначе "Ныне отпущаеши".
В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова, "дочь Фануилова". Горожане называли ее Анна-пророчица за вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и работала при храме, как пишет евангелист Лука, "постом и молитвой служа Богу день и ночь" (Лк 2:37 – 38).
Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так как исполнило все положенное законом Моисея.
Обычаи и традиции на Сретение
Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня пришел в православную церковь от католиков. Случилось это в 1646 году. Митрополит Киевский святитель Петр (Могила) составил и издал свой требник. Автор подробно описал католический чин крестных ходов с зажженными светильниками. В эти дни язычники-кельты праздновали Имболк, римляне – Луперкалии (фестиваль, связанный с пастушеским культом), славяне – Громницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства Сретение стали называть праздником Громничной Божией Матери. Это отголосок мифов о боге-громовнике и его супруге. В народе верили, что сретенские свечи могут защитить дом от молнии и пожара.
В этот день стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда пошли поговорки: "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила". После праздника крестьяне начинали множество "весенних" дел: выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья.
Какая погода будет весной, определяли по этому дню. Считалось, если на Сретение холод, то и весна будет холодной. Если оттепель, то жди теплую весну.
Комментарии
Сретенье - церковнославянское слово, означающее встречу евреев. Очень символично
Уважаемые, праздник Сретение - это праздник обрезания по еврейский традициям. А старец Симеон, про которого вы так красиво пишете, был служителем в храме. Он ждал младенца, чтобы сделать операцию. Спасибо за внимание.
К Вашему сведению г-н Хлестаков, обрезание было сделано на 8 день жизни Христа, именно при обрезами его нарекли именем Иисус.
Праздник СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ отмечается молением дома или на службе в церкви. "Двум БОГАМ не служат."-значит, если человек православный христианин,то он НЕ должен справлять языческие или другие-какие обряды, это равносильно предательству Родины, или отречению от Христа Спасителя.
Валентина 8 февраля 2017 г. 14:30 Если бы он был то он был бы един
.......а весна буде холодной(((
Непорочное зачатие - ЭКО????