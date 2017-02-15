Почему Мария и Иосиф прибыли в храм с сорокадневным Богомладенцем?

В то время с рождением в семье ребенка у иудеев было две традиции. Женщина после родов не могла появляться в Иерусалимском храме сорок дней, если она родила мальчика. Если же в семье родилась дочь, то должно было пройти 80 дней. Как только срок истекал, мать должна принести в храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения – годовалый ягненок и жертва во оставление грехов – голубка. Если же семья была бедной, то вместо ягненка можно было принести голубку.

Кроме того, если в семье рождался мальчик, то мать с отцом приходили на сороковой день в храм с новорожденным для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его иудеи установили в память исхода евреев из Египта – освобождения от четырехвекового рабства.

Несмотря на то, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия, семья из уважения перед иудейским законом решила принести жертву. Очистительной жертвой Марии и Иосифа стали два голубка – семья была небогатой.