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Вопрос дня



Что за праздник Сретение Господне и как его правильно отмечать?

, ИА "Амител"
Что означает слово "сретение" и почему у православных этот праздник считается одним из главных?


Пасха, Рождество, Троица, Вербное воскресенье – эти церковные праздники знают, пожалуй, все. 15 февраля православные отмечают великое Сретение. В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки, – встречу младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме на сороковой день после Рождества.

 

1
Когда отмечается Сретение?
Сретение всегда выпадает на 15 февраля. И никогда не сдвигается, в отличие от многих церковных праздников. Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова. Если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста, что случается очень редко, праздничное богослужение переносится на предыдущий день – 14 февраля.
2
Что означает слово "сретение"?
Сретение переводится с церковнославянского как "встреча". Этот праздник описывает встречу, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили на порог Храма, чтобы принести установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца. После совершения обряда они уже хотели покинуть храм. Но тут к ним подошел древний старик, который считался самым старым человек в Иерусалиме, по имени Симеон.
3
Почему Мария и Иосиф прибыли в храм с сорокадневным Богомладенцем?

В то время с рождением в семье ребенка у иудеев было две традиции. Женщина после родов не могла появляться в Иерусалимском храме сорок дней, если она родила мальчика. Если же в семье родилась дочь, то должно было пройти 80 дней. Как только срок истекал, мать должна принести в храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения – годовалый ягненок и жертва во оставление грехов – голубка. Если же семья была бедной, то вместо ягненка можно было принести голубку.

Кроме того, если в семье рождался мальчик, то мать с отцом приходили на сороковой день в храм с новорожденным для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его иудеи установили в память исхода евреев из Египта – освобождения от четырехвекового рабства.

Несмотря на то, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия, семья из уважения перед иудейским законом решила принести жертву. Очистительной жертвой Марии и Иосифа стали два голубка – семья была небогатой.

4
Кто такой Симеон Богоприимец?

По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из 72 ученых, которым поручили перевести Священное Писание с еврейского на греческий. В храме старец оказался неслучайно — его привел Святой Дух. Когда-то давно Симеон переводил книгу пророка Исаи и увидел загадочные слова: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Ученый усомнился, что дева, то есть девственница, может родить, и решил исправить "Дева" на "Жена" (женщина). Но ему явился Ангел, который запретил ему это сделать. Также он сказал, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно.

В тот день, когда Мария с Иосифом пришли в храм с младенцем на руках, пророчество исполнилось. Симеон взял на руки младенца, рожденного от Девы. Старец мог спокойно умереть.

Епископ Феофан Затворник писал: "В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…". Воспоминание об этой евангельской истории каждый день звучит в православном богослужении. Это Песнь Симеона Богоприимца или иначе "Ныне отпущаеши".

5
Кто такая Анна-пророчица?

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова, "дочь Фануилова". Горожане называли ее Анна-пророчица за вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и работала при храме, как пишет евангелист Лука, "постом и молитвой служа Богу день и ночь" (Лк 2:37 – 38).

Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так как исполнило все положенное законом Моисея.

6
Смысл праздника Сретения
Сретение – это встреча с Господом. Пророчица Анна и старец Симеон оставили свои имена в Священном Писании, потому что дали нам пример, как принять Господа с чистым и открытым сердцем. Сретение – это не просто великий праздник и день из далекой новозаветной истории. Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни оказывается в доме Божием – в храме. И там происходит его личное Сретение – встреча с Христом.
7

Обычаи и традиции на Сретение

Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня пришел в православную церковь от католиков. Случилось это в 1646 году. Митрополит Киевский святитель Петр (Могила) составил и издал свой требник. Автор подробно описал католический чин крестных ходов с зажженными светильниками. В эти дни язычники-кельты праздновали Имболк, римляне – Луперкалии (фестиваль, связанный с пастушеским культом), славяне – Громницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства Сретение стали называть праздником Громничной Божией Матери. Это отголосок мифов о боге-громовнике и его супруге. В народе верили, что сретенские свечи могут защитить дом от молнии и пожара.

В этот день стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда пошли поговорки: "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила". После праздника крестьяне начинали множество "весенних" дел: выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья.

Какая погода будет весной, определяли по этому дню. Считалось, если на Сретение холод, то и весна будет холодной. Если оттепель, то жди теплую весну.

Читайте также в сюжете: Великий пост-2017
    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    15.02.2016 11:07
    Filin

    Сретенье - церковнославянское слово, означающее встречу евреев. Очень символично

    0  0
    15.02.2016 14:16
    г-н Хлестаков

    Уважаемые, праздник Сретение - это праздник обрезания по еврейский традициям. А старец Симеон, про которого вы так красиво пишете, был служителем в храме. Он ждал младенца, чтобы сделать операцию. Спасибо за внимание.

    0  0
    15.02.2016 17:05
    Марфуша

    К Вашему сведению г-н Хлестаков, обрезание было сделано на 8 день жизни Христа, именно при обрезами его нарекли именем Иисус.

    0  0
    8.02.2017 14:30
    Валентина

    Праздник СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ отмечается молением дома или на службе в церкви. "Двум БОГАМ не служат."-значит, если человек православный христианин,то он НЕ должен справлять языческие или другие-какие обряды, это равносильно предательству Родины, или отречению от Христа Спасителя.

    0  0
    15.02.2017 09:44
    - гость -

    Валентина 8 февраля 2017 г. 14:30 Если бы он был то он был бы един

    0  0
    15.02.2017 09:54
    Блонди

    .......а весна буде холодной(((

    0  0
    15.02.2017 09:57
    Истина

    Непорочное зачатие - ЭКО????

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