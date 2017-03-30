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Чем знаменит художник Винсент Ван Гог?

, ИА "Амител"
"Водил меня Серега на выставку Ван Гога": чем, кроме упоминания в песне группы "Ленинград", прославился нидерландский художник?


Фото: artelio.ru

30 марта 1853 года родился знаменитый нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог, выставку которого в своей песне в прошлом году воспела известная группировка "Ленинград". Редакция Amic.ru решила напомнить своим читателям, что это за мастер, чем он знаменит и как остался без уха.

1
Кто такой Винсент Ван Гог и что он нарисовал?
Ван Гог – всемирно известный художник, автор знаменитых "Подсолнухов", "Ирисов" и "Звездной ночи". Мастер прожил всего 37 лет, из которых не больше десяти посвятил живописи. Несмотря на непродолжительность творческого пути, его наследие огромно: он успел написать больше 800 картин и тысячи рисунков.
2
Каким Ван Гог был в детстве?

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в нидерландской деревушке Грот-Зюндерт. Его отец был протестантским пастором, а мать – дочерью переплётчика и продавца книг. Свое имя будущий художник получил в честь деда по отцовской линии, но предназначалось оно не ему, а первому ребенку родителей, который появился на свет на год раньше Ван Гога, но умер в первый же день. Так, Винсент, будучи рожденным вторым, стал в семье старшим.

Домочадцы маленького Винсента считали своенравным и странным, за проделки его часто наказывали. Вне семьи он, напротив, был очень тихим и задумчивым, с другими детьми почти не играл. В деревенскую школу он ходил всего год, после его отправили в интернат за 20 км от родного дома – этот отъезд мальчик воспринял как настоящий кошмар и не мог забыть о случившемся, даже будучи взрослым. После его перевели в другой интернат, который он бросил посреди учебного года и больше так и не восстановился. Примерно то же отношение ожидало все последующие места, где он пытался получить образование.

3
Когда и как начал рисовать?

В 1869 году Винсент устроился на службу в крупную художественно-торговую фирму своего дяди в качестве дилера. Именно здесь он начал разбираться в живописи, учиться ценить ее и понимать. После ему надоело торговать картинами, и он понемногу начал сам рисовать и делать наброски. Как такового образования Ван Гог не получил: в Брюсселе он учился в Королевской Академии изящных искусств, но через год ее бросил. Также художник посещал престижную частную художественную студию знаменитого в Европе педагога Фернана Кормона, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, произведения Поля Гогена.

4
Как складывалась его личная жизнь?
В жизни Ван Гога были лишь неудачные отношения. В первый раз он влюбился, еще работая у своего дяди дилером. Касаемо этой барышни и ее имени биографы художника спорят до сих пор, не вдаваясь в подробности, стоит сказать, что девушка ухаживания Винсента отвергла. После мастер полюбил свою кузину, она также ему отказала, а настойчивость юноши и вовсе настроила против него всех их общих родственников. Следующей его избранницей стала беременная уличная женщина Христин, с которой Винсент познакомился случайно. Она, не раздумывая, к нему переехала. Ван Гог был счастлив – у него появилась натурщица, но у Христин оказался настолько суровый нрав, что дама превратила жизнь молодого человека в ад. Так каждая любовная история заканчивалась весьма трагично, а Винсент долго не мог оправиться от нанесенных ему психологических травм.
5
Правда ли, что Ван Гог хотел стать священником?
Это действительно так. Винсент был из религиозной семьи: отец – пастор, один из родственников – признанный теолог. Когда Ван Гог охладел к торговле живописью, он решил стать священником. Первое, что он сделал, покончив с карьерой дилера – перебрался в Лондон, где трудился учителем в нескольких интернатах. После, правда, вернулся на родину и работал в книжном магазине. Большую часть своего времени он делал наброски и переводил отрывки из Библии на немецкий, английский и французский языки.

Тогда же Винсент изъявил желание стать пастором, а семья его в этом поддержала и отправила в Амстердам готовиться к поступлению в университет на отделение теологии. Только учеба его, так же как и в школе, разочаровала. Оставив и это заведение, он прошел курсы в Протестантской миссионерской школе (а может, и не окончил их — версии существуют разные) и провел полгода в качестве миссионера в шахтерском посёлке Патюраж в Боринаже. Художник настолько рьяно работал, что местное население и члены Евангелического общества назначили ему жалованье в 50 франков. Пройдя полугодичный стаж, Ван Гог намеревался поступить в евангельскую школу для продолжения образования, но счёл введённую плату за обучение проявлением дискриминации и отказался от своих намерений. Тогда же он решил побороться за права рабочих и обратился к дирекции шахт с ходатайством об улучшении условий труда. Прислушиваться к нему не стали и отстранили от должности проповедника. Это стало серьёзным ударом по эмоционально-психическому состоянию художника.

5
Зачем отрезал ухо и как умер?

Ван Гог близко общался с другим, не менее знаменитым художником Полем Гогеном. Когда Винсент в 1888 году обосновался на Юге Франции в городке Арль, он решил создать  "Мастерскую Юга", которая должна была стать особым братством художников-единомышленников, важную роль в мастерской Ван Гог отводил Гогену.

25 октября того же года Поль Гоген приехал в Арль, чтобы обсудить идею создания мастерской. Но мирное общение не задалось, между мастерами возникали конфликты. В конце концов Гоген решил уехать. После очередного спора 23 декабря Ван Гог набросился на друга с бритвой в руках, но Гогену удалось его остановить. Как произошла эта ссора, при каких обстоятельствах и что послужило причиной – неизвестно, но в ту же ночь Винсент отрезал себе не ухо целиком, как многие привыкли считать, а только его мочку.  Выразил ли он так свое раскаяние или это было проявлением болезни – неясно. На следующий день, 24 декабря, Ван Гога отправили в психиатрическую лечебницу, где приступ повторился, и мастеру поставили диагноз "эпилепсия височных долей".

Наклонность причинять себе боль стала и причиной смерти Ван Гога, хотя касаемо этого тоже существует множество легенд. Основной считается версия, что художник отправился на прогулку с материалами для рисования и выстрелил себе в область сердца из револьвера, купленного для отпугивания птиц во время работы на пленэре. Но пуля прошла ниже. Так мастер самостоятельно дошел до гостиницы, в которой жил, ему оказали первую помощь, но спасти Винсента Ван Гога так и не удалось. 29 июля 1890 года он умер от потери крови.

6
Сколько стоят картины Ван Гога сейчас?
Винсент Ван Гог к середине XX века стал рассматриваться как один из величайших и самых узнаваемых художников. Его работы, по оценкам аукционных домов, считаются одними из наиболее дорогих.  Распространился миф, что за свою жизнь мастер продал только одно полотно – "Красные виноградники в Арле", но это не совсем так. Эта картина стала первой, за которую заплатили существенную сумму – 400 франков. При этом сохранились документы о прижизненной продаже еще как минимум 14 работ Ван Гога. Сколько было совершено им реальных сделок – неизвестно, но не стоит забывать, что начинал он все-таки как дилер и торговать своими картинами был способен.
В 1990 году на аукционе Кристи в Нью-Йорке картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" была куплена за $ 82,5 млн, а "Портрет художника без бороды" стоил $ 71,5 млн. Полотна "Ирисы", "Пейзаж с грозовыми облаками", "Пшеничное поле с кипарисами" оцениваются примерно от $ 50 млн до $ 60 млн. Натюрморт "Ваза с ромашками и маками" в 2014 году купили за $ 61,8 млн.

Материал впервые опубликован 16 февраля 2016 года

    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    16.02.2016 09:23
    ZloeZlo

    Бедный Винсент... такова судьба многих великих художников. Живут бедно, почти впроголодь. Судьба вообще не сахар. Но их творения - бесценны. "...картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" была куплена за $ 82,5 млн" о.ф.и.г.е.т.ь.

    0  0
    16.02.2016 09:28
    - гость -

    "Из песни "Ленинграда" слов не выкинешь" --- А там были еще матерные слова, их обсуждать так подробно будем?

    0  0
    16.02.2016 09:42
    - гость -

    не понимаю как можно отдавать такие деньги за картины, какие-бы они не были. Более того многие из них (не только Ван Гога) достаточно странные. Ну типа черный квадрат малевича

    0  0
    16.02.2016 10:07
    09:42

    А вы вообще историю создания чёрного квадрата знаете?

    0  0
    16.02.2016 10:09
    гость

    Малевич умный, время прошло-замазал новый квадрат красным, дешевле, но купили, а если бы взяли за столько же как и чёрный, то он бы уже и зелёный и серобуромалиновый нарисовал и продал, вот вам и искусство. Деньги для современных художников гораздо важнее, миллионы и по-больше,по-больше. Можно закрасить круг и объявить это своим видением мира, а денежные мешки клюнут, если этот круг продаёт известный человек. Вот так они и дурят друг друга.

    0  0
    16.02.2016 10:15
    - гость -

    И в европе социальной справедливости нет. Тогда какими ценностями они так гордятся? ограблением колоний (восточная европа , долги 13 триллионов евро) и поэтому высокий уровень жизни. Либералы почему же вы против военный действий на Бл Востоке. Давайте аккупируем Катар и Саудитов, ограбим и будем жить богато, как вы того хотите.

    0  0
    16.02.2016 10:21
    - гость -

    - гость - 16 февраля 2016 г. 09:42 не понимаю как можно отдавать такие деньги за картины, какие-бы они не были. Более того многие из них (не только Ван Гога) достаточно странные. Ну типа черный квадрат малевича

    понимаете, обклеивать стены деньгами считается признаком дурного воспитания, поэтому, на деньги покупают картины)

    0  0
    16.02.2016 10:34
    Botanik

    Черный квадрат Малевича - это драка негров в темной пещере, между прочим

    0  0
    16.02.2016 10:46
    Ируся

    и все-таки,обьясните мне,добрые люди: картины все же рисуют или пишут? Вот в клипе когда девушка сказала,что "рисую в пОстельных тонах" -вот прям по уху врезало. а сейчс читаю,и снова-РИСУЕТ. Спасибо заранее за компетентный ответ.

    0  0
    16.02.2016 11:06
    - гость -

    ИМХО, рисовальщики рисуют, писатели пишут)

    0  0
    16.02.2016 11:19
    Ируся

    Да вот нифига подобного. Я полистала Вики. Там сказано,что художники занимаются живописью.Корень "пис" от слова писать. Так что,милые мои,юные зрители,запомните: рисунки-рисуют, а картины-пишут!

    0  0
    16.02.2016 11:45
    - гость -

    Ируся, где вы вообще в тексте увидели словосочетание "рисовал картины"? Только это: "он успел написать больше 800 картин" и "начал сам рисовать и делать наброски" - но тут все правильно. Так что вообще не ясно, о чем вы

    0  0
    16.02.2016 11:55
    Ируся

    пп.1 и 3 в заголовках бросилось в глаза. Не настаиваю,просто интересуюсь для ликбеза. Ну,и песня эта,конечно же....будь она неладна.

    0  0
    16.02.2016 12:53
    - гость -

    Знаменит рисунками на детском уровне.

    0  0
    16.02.2016 14:53
    - гость -

    Ируся зарегистрированный 16 февраля 2016 г. 11:19

    Да вот нифига подобного. Я полистала Вики. Там сказано,что художники занимаются живописью.Корень "пис" от слова писать. Так что,милые мои,юные зрители,запомните: рисунки-рисуют, а картины-пишут!

    Все правильно, Ируся! Картины пишут писуны, малюют маляры, карандашом рисуют пионеры, а художники - от слова "худо"

    0  0
    30.03.2017 10:55
    - гость -

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