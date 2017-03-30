Каким Ван Гог был в детстве?

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в нидерландской деревушке Грот-Зюндерт. Его отец был протестантским пастором, а мать – дочерью переплётчика и продавца книг. Свое имя будущий художник получил в честь деда по отцовской линии, но предназначалось оно не ему, а первому ребенку родителей, который появился на свет на год раньше Ван Гога, но умер в первый же день. Так, Винсент, будучи рожденным вторым, стал в семье старшим.

Домочадцы маленького Винсента считали своенравным и странным, за проделки его часто наказывали. Вне семьи он, напротив, был очень тихим и задумчивым, с другими детьми почти не играл. В деревенскую школу он ходил всего год, после его отправили в интернат за 20 км от родного дома – этот отъезд мальчик воспринял как настоящий кошмар и не мог забыть о случившемся, даже будучи взрослым. После его перевели в другой интернат, который он бросил посреди учебного года и больше так и не восстановился. Примерно то же отношение ожидало все последующие места, где он пытался получить образование.