Фото: artelio.ru
30 марта 1853 года родился знаменитый нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог, выставку которого в своей песне в прошлом году воспела известная группировка "Ленинград". Редакция Amic.ru решила напомнить своим читателям, что это за мастер, чем он знаменит и как остался без уха.
Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в нидерландской деревушке Грот-Зюндерт. Его отец был протестантским пастором, а мать – дочерью переплётчика и продавца книг. Свое имя будущий художник получил в честь деда по отцовской линии, но предназначалось оно не ему, а первому ребенку родителей, который появился на свет на год раньше Ван Гога, но умер в первый же день. Так, Винсент, будучи рожденным вторым, стал в семье старшим.
Домочадцы маленького Винсента считали своенравным и странным, за проделки его часто наказывали. Вне семьи он, напротив, был очень тихим и задумчивым, с другими детьми почти не играл. В деревенскую школу он ходил всего год, после его отправили в интернат за 20 км от родного дома – этот отъезд мальчик воспринял как настоящий кошмар и не мог забыть о случившемся, даже будучи взрослым. После его перевели в другой интернат, который он бросил посреди учебного года и больше так и не восстановился. Примерно то же отношение ожидало все последующие места, где он пытался получить образование.
В 1869 году Винсент устроился на службу в крупную художественно-торговую фирму своего дяди в качестве дилера. Именно здесь он начал разбираться в живописи, учиться ценить ее и понимать. После ему надоело торговать картинами, и он понемногу начал сам рисовать и делать наброски. Как такового образования Ван Гог не получил: в Брюсселе он учился в Королевской Академии изящных искусств, но через год ее бросил. Также художник посещал престижную частную художественную студию знаменитого в Европе педагога Фернана Кормона, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, произведения Поля Гогена.
Тогда же Винсент изъявил желание стать пастором, а семья его в этом поддержала и отправила в Амстердам готовиться к поступлению в университет на отделение теологии. Только учеба его, так же как и в школе, разочаровала. Оставив и это заведение, он прошел курсы в Протестантской миссионерской школе (а может, и не окончил их — версии существуют разные) и провел полгода в качестве миссионера в шахтерском посёлке Патюраж в Боринаже. Художник настолько рьяно работал, что местное население и члены Евангелического общества назначили ему жалованье в 50 франков. Пройдя полугодичный стаж, Ван Гог намеревался поступить в евангельскую школу для продолжения образования, но счёл введённую плату за обучение проявлением дискриминации и отказался от своих намерений. Тогда же он решил побороться за права рабочих и обратился к дирекции шахт с ходатайством об улучшении условий труда. Прислушиваться к нему не стали и отстранили от должности проповедника. Это стало серьёзным ударом по эмоционально-психическому состоянию художника.
Ван Гог близко общался с другим, не менее знаменитым художником Полем Гогеном. Когда Винсент в 1888 году обосновался на Юге Франции в городке Арль, он решил создать "Мастерскую Юга", которая должна была стать особым братством художников-единомышленников, важную роль в мастерской Ван Гог отводил Гогену.
25 октября того же года Поль Гоген приехал в Арль, чтобы обсудить идею создания мастерской. Но мирное общение не задалось, между мастерами возникали конфликты. В конце концов Гоген решил уехать. После очередного спора 23 декабря Ван Гог набросился на друга с бритвой в руках, но Гогену удалось его остановить. Как произошла эта ссора, при каких обстоятельствах и что послужило причиной – неизвестно, но в ту же ночь Винсент отрезал себе не ухо целиком, как многие привыкли считать, а только его мочку. Выразил ли он так свое раскаяние или это было проявлением болезни – неясно. На следующий день, 24 декабря, Ван Гога отправили в психиатрическую лечебницу, где приступ повторился, и мастеру поставили диагноз "эпилепсия височных долей".
Наклонность причинять себе боль стала и причиной смерти Ван Гога, хотя касаемо этого тоже существует множество легенд. Основной считается версия, что художник отправился на прогулку с материалами для рисования и выстрелил себе в область сердца из револьвера, купленного для отпугивания птиц во время работы на пленэре. Но пуля прошла ниже. Так мастер самостоятельно дошел до гостиницы, в которой жил, ему оказали первую помощь, но спасти Винсента Ван Гога так и не удалось. 29 июля 1890 года он умер от потери крови.
Материал впервые опубликован 16 февраля 2016 года
Комментарии
Бедный Винсент... такова судьба многих великих художников. Живут бедно, почти впроголодь. Судьба вообще не сахар. Но их творения - бесценны. "...картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" была куплена за $ 82,5 млн" о.ф.и.г.е.т.ь.
"Из песни "Ленинграда" слов не выкинешь" --- А там были еще матерные слова, их обсуждать так подробно будем?
не понимаю как можно отдавать такие деньги за картины, какие-бы они не были. Более того многие из них (не только Ван Гога) достаточно странные. Ну типа черный квадрат малевича
А вы вообще историю создания чёрного квадрата знаете?
Малевич умный, время прошло-замазал новый квадрат красным, дешевле, но купили, а если бы взяли за столько же как и чёрный, то он бы уже и зелёный и серобуромалиновый нарисовал и продал, вот вам и искусство. Деньги для современных художников гораздо важнее, миллионы и по-больше,по-больше. Можно закрасить круг и объявить это своим видением мира, а денежные мешки клюнут, если этот круг продаёт известный человек. Вот так они и дурят друг друга.
И в европе социальной справедливости нет. Тогда какими ценностями они так гордятся? ограблением колоний (восточная европа , долги 13 триллионов евро) и поэтому высокий уровень жизни. Либералы почему же вы против военный действий на Бл Востоке. Давайте аккупируем Катар и Саудитов, ограбим и будем жить богато, как вы того хотите.
- гость - 16 февраля 2016 г. 09:42 не понимаю как можно отдавать такие деньги за картины, какие-бы они не были. Более того многие из них (не только Ван Гога) достаточно странные. Ну типа черный квадрат малевича
понимаете, обклеивать стены деньгами считается признаком дурного воспитания, поэтому, на деньги покупают картины)
Черный квадрат Малевича - это драка негров в темной пещере, между прочим
и все-таки,обьясните мне,добрые люди: картины все же рисуют или пишут? Вот в клипе когда девушка сказала,что "рисую в пОстельных тонах" -вот прям по уху врезало. а сейчс читаю,и снова-РИСУЕТ. Спасибо заранее за компетентный ответ.
ИМХО, рисовальщики рисуют, писатели пишут)
Да вот нифига подобного. Я полистала Вики. Там сказано,что художники занимаются живописью.Корень "пис" от слова писать. Так что,милые мои,юные зрители,запомните: рисунки-рисуют, а картины-пишут!
Ируся, где вы вообще в тексте увидели словосочетание "рисовал картины"? Только это: "он успел написать больше 800 картин" и "начал сам рисовать и делать наброски" - но тут все правильно. Так что вообще не ясно, о чем вы
пп.1 и 3 в заголовках бросилось в глаза. Не настаиваю,просто интересуюсь для ликбеза. Ну,и песня эта,конечно же....будь она неладна.
Знаменит рисунками на детском уровне.
Ируся зарегистрированный 16 февраля 2016 г. 11:19
Да вот нифига подобного. Я полистала Вики. Там сказано,что художники занимаются живописью.Корень "пис" от слова писать. Так что,милые мои,юные зрители,запомните: рисунки-рисуют, а картины-пишут!
Все правильно, Ируся! Картины пишут писуны, малюют маляры, карандашом рисуют пионеры, а художники - от слова "худо"
Лучше про "умку на севере" напишите