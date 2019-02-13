• умеренная инфляция – измеряется процентами в год, и ее уровень не более 10% в год. Этот вид инфляции считается нормальным для современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема выпуска;

• галопирующая инфляция – измеряется процентами в год, но ее темпы стремительны, в процентном выражении составляют от 10 до 100%;

• высокая инфляция – измеряется процентами в месяц и может составить 200-300% и более процентов в год;

• гиперинфляция – измеряется процентами в неделю и даже в день, уровень которой составляет 40-50% в месяц или более 1000% в год.