В январе 2019 года инфляция в России составила 1% по сравнению с декабрем 2018 года. А по сравнению с январем 2018 года инфляция составила 5%, сообщает Министерство экономического развития России. В министерстве прогнозируют, что пиковые значения инфляция пройдет в марте-мае 2019 года. Тогда она составит 5,5-5,7%. Однако, как уверяют в ведомстве, в целом по итогам 2019 года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%. Разбираемся, что такое инфляция, почему за ней так внимательно следят и чем она опасна.
Инфляция – это процесс обесценивания денег. В переводе с латыни инфляция – это "вздутие". Данный экономический термин применим к ситуациям, когда в обращении появляется слишком много денег, превышая потребность в них общества. В результате денежная единица обесценивается и это неизбежно влечет за собой рост цен в стране.
Другими словами, происходит процесс обесценивания денег, когда в разные периоды времени на одну и ту же сумму денег вы можете купить разное количество одного и того же товара.
Какие виды инфляции существуют?
• умеренная инфляция – измеряется процентами в год, и ее уровень не более 10% в год. Этот вид инфляции считается нормальным для современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема выпуска;
• галопирующая инфляция – измеряется процентами в год, но ее темпы стремительны, в процентном выражении составляют от 10 до 100%;
• высокая инфляция – измеряется процентами в месяц и может составить 200-300% и более процентов в год;
• гиперинфляция – измеряется процентами в неделю и даже в день, уровень которой составляет 40-50% в месяц или более 1000% в год.
• явная инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен;
• скрытая инфляция имеет место в случае, когда цены устанавливает государство, причем на уровне ниже, чем равновесный рыночный. Главной формой проявления скрытой инфляции является дефицит товаров.
Инфляция приводит к обесценению доходов, накоплений и имущества. Ухудшается экономическое положение населения, в том числе снижаются объемы производства, расширяется спекуляция в результате резкого изменения цен. Также ограничивается кредитование операций, обесцениваются финансовые ресурсы предприятия.
В то же время инфляция выгодна экспортерам, должникам, возвращающим долг в неиндексированном размере, банкам, выплачивающим низкие проценты по вкладам, государству, сохраняющему уровень выплат без учета роста цен.
Подорожали и крупы: рис шлифованный подрос в цене на 1,74 рубля до 59,68 рубля. Гречневая крупа подорожала на 44 копейки.
Килограмм картофеля подрос в цене на 37 копеек, до 19,25 рубля. Капуста белокочанная подорожала с 22,27 рубля до 26,68 рубля.
В Минэкономразвития отмечают, что повышение НДС внесло меньший вклад в рост цен, чем ожидалось ранее.
Впервые опубликовано 21.02.2016. Обновлено 13.02.2019
Комментарии
То что происходит в РФ с 2014 нельзя называть инфляцией, так как растут только цены, а не зарплаты.
Набулина и правительство борются с инфляцией и все никак не могут побороть... Может этих борцунов давно надо на лесоповал?
инфляция есть повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила (c)
В то же время инфляция выгодна экспортерам, должникам, возвращающим долг в неиндексированном размере, банкам, выплачивающим низкие проценты по вкладам, государству, сохраняющему уровень выплат без учета роста цен.
а так-же работодателю, сохраняющему зарплату наемным работникам на том-же уровне без учета роста цен...