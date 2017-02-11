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Подготовка к Великому посту: какой смысл скрывает Притча о блудном сыне?

, ИА "Амител"
11 февраля для православных христиан началась вторая подготовительная неделя перед Великим постом


Вторая подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о блудном сыне (неделя на церковном языке — воскресенье, прим. ред.). Именно эту притчу читают во всех храмах во время воскресной Литургии. В 2017 году вторая подготовительная неделя выпадает на 11 февраля.

Притча о Блудном сыне, пожалуй, является одной из самых известных. Но насколько верно мы понимаем ее смысл?

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1
О чем Притча о блудном сыне?
Притча рассказывает о сыне, который забрал у отца свою долю наследства и ушел из дома, тратя полученное на распутства. Через некоторое время "когда он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться" (Лк., 79 зач., XV, 11-32.). Сын был в таком бедственном состоянии, что готов был есть пищу, которой кормили свиней. Тогда он вспомнил об отце и полный раскаяния, вернулся к нему.Он не считал себя достойным прощения и хотел проситься в наемные работники: "встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих" (Лк., 79 зач., XV, 11-32.). Но любящий отец принял его с распростертыми объятиями и не только простил его, но велел принести ему лучшие одежды и заколоть для него самого лучшего тельца. Старший сын, который все это время оставался при отце, был недоволен таким решением, но отец сумел убедить его простить брата: "Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся" (Лк., 79 зач., XV, 11-32.).
2
Чему учит Притча о блудном сыне?

Притча учит христиан решимости и надежде на прощение. Образ блудного сына воплощает в себе все человечество — всех, кто удалился от Бога, кто грешен и был своеволен. Притча говорит о том, что Отец небесный всегда примет и простит своих детей, если те решатся к нему вернуться. С другой стороны это еще и напоминание всем христианам, что к Богу приходят, как пришел блудный сын к своему отцу — смиренными, ни о чем не торгуясь и ни на что не претендуя.

Притча учит людей уметь признавать свою вину и прощать.

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3
Каковы особенности богослужения в храмах в неделю о блудном сыне?

В Неделю о блудном сыне впервые начинает исполняться умилительный псалом "На реках Вавилонских".

Его появление именно в Неделю о блудном сыне – не случайно. Общей темой и в притче, и в псалме является тоска по родине, по отчему дому, невыносимость жизни на чужбине. Младший сын из притчи ушел "на страну далече", много грешил, но жизнь вне отчего дома стала для него невыносимой, и он решил вернуться. Псалом "На реках Вавилонских" — это плач о Небесной Отчизне, о Горнем Иерусалиме, которые человек утратил из-за своих грехов. Но тоска по истинной родине в нем не умерла.

Все тексты богослужения в Неделю о блудном сыне пронизаны соединением плача о своих грехах и радостью о том, что возможность вернуться не потеряна. Мы не только можем вернуться, мы по-прежнему любимы и нашего возвращения – ждут.

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    Автор:
    Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    27.02.2016 17:22
    - гость -

    Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru? да 1088 чел. нет 1778 чел. необходим спецраздел 77 чел. мне все равно 678 чел

    0  0
    27.02.2016 17:31
    - гость -

    Как епископ Всега Севернага и Южнага Барнеаполя и пригорода его Алтайки подумываю организовать курс основ пастафарианства. И святые тефтели его. Раминь, братия.

    0  0
    28.02.2016 00:17
    mx665

    бог - дурак! где молния?

    0  0
    28.02.2016 12:36
    р.б.

    Раздел очень важен и необходим! Уверен в том числе и для журналистов амител, ибо в плане тотального негатива сайт стал просто невыносим!

    0  0
    29.02.2016 11:45
    Filin

    притча учит тому, что забирай свое, пей-гуляй. Тебя все равно простят. А будешь работать в поте лица, помогать всем - последнее отнимут ради тех, кто пил-гулял. Фееричное толкование - прощение

    0  0
    29.02.2016 11:46
    Filin

    Не согрешишь - не покаешься, не покаешься - отпущение не получишь, отпущение не получишь - в рай не попадешь. Не согрешишь - в рай не попадешь. В этом все религиозные учения

    0  0
    11.02.2017 16:15
    - гость -

    29.02.2016 11:46 Filin школьные дурилки, на уровне школы у тебя и осталось

    0  0
    11.02.2017 16:17
    - гость -

    Христианство - религия рабов.

    0  0
    11.02.2017 16:18
    - гость -

    Для господ другая религия - тора

    0  0
    11.02.2017 16:26
    - гость -

    Тора - это Библия и есть

    0  0
    11.02.2017 16:38
    fdor_google

    Люблю всякие сказки...сам иногда сочиняю... Вот про блудную дочь, например,)) Нет, не буду здесь, забанят, кащщунствуешь скажут...тогда про бродячую собаку вам быль расскажу...был у нас на стройке кобель коричневый такой здоровый пес...его отравили догхантеры и он сильно болел под вагончиком и скулил...кто то нерусский его вытащил, а его друг русский и совсем непьющий вылечил пса путем приглашения ветеринарши из ветклиники и антибиотиков...Таки вот, с тех пор вылеченный кобель(забыл как звалиего ) перестал на женского полу собак интерес свой выкатывать...и строительные рабочие вместо радости, что пес выжил, стали ругать его обидно и меньше костей давать. При этом умные глаза собаки давали понять каждому ругателю, -"..а сам то ты кто, работяга безгласая?"

    0  0
    11.02.2017 16:49
    - гость -

    Fdoq Google, вы бредите?

    0  0
    11.02.2017 17:02
    fdor_google

    "..вы бредите?"....если бы, дорогой....рассказал настоящую историю собаки ... Ничем не хуже истории про блудного сына..тоже бред чей-то(чей?, это ведь человек был…не бог)... А почитайте другие новости ....какой то троллинг читателей.

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