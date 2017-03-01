Среда, 1 Март, 11:48

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
28см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Вопрос дня



При каких обстоятельствах нельзя заразиться ВИЧ?

, ИА "Амител"
Избежать заражения ВИЧ можно, соблюдая правила профилактики


В Сибирском федеральном округе 1 марта уже несколько лет проходит Всесибирский день борьбы со СПИДом. Впервые его провели в 2000 году. Стоит отметить, что вокруг этого заболевания до сих пор ходит много мифов, и это приводит к тому, что общество отгораживается от ВИЧ-инфицированных людей, при этом не замечая реальной опасности.

О том, при каких условиях заразиться вирусом иммунодефицита человека невозможно, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Чем отличается ВИЧ от СПИДа?
Многие люди убеждены, что ВИЧ и СПИД – это синонимы одного явления, на самом деле это не так. СПИД – это гораздо более широкое понятие, означающее синдром приобретенного иммунодефицита, смертельно опасная болезнь, вызванная ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека). Заразиться СПИДом невозможно – заражаются только вирусом иммунодефицита человека. На данный момент лекарства, способного победить это заболевание, не существует.
2
Когда вы можете не бояться ВИЧ?

Невозможно заразиться, пользуясь с ВИЧ-инфицированными общей посудой, туалетом, здороваясь и обнимаясь. ВИЧ не переносится насекомыми. Нельзя заразиться при рукопожатии и во время поцелуя. Слюна может представлять опасность только в том случае, если в ней присутствует кровь. Также нет смысла бояться заражения в бане, бассейне, сауне, потому что ВИЧ не выживает в водной среде.

ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём, а также через пищу. Есть риск заразиться ВИЧ во время переливания крови, но вероятность такой ситуации крайне мала – 1 случай на 500–600 тысяч переливаний.

Также минимальна вероятность заражения вирусом иммунодефицита во время косметических услуг. Риск инфицирования в парикмахерской, косметическом кабинете и на маникюре минимален, и случаев заражения таким путем не зарегистрировано. В большинстве салонов все чаще используются одноразовые инструменты, а те, что употребляются неоднократно, надёжно стерилизуются.

Передача ВИЧ может произойти при нанесении татуировок и пирсинге, если они делаются дома одним и тем же инструментом нескольким людям подряд без соответствующей обработки.

3
Когда человек может заразиться ВИЧ?

  • половой – то есть при половом контакте с ВИЧ-инфицированным человеком;

  • инъекционный и инструментальный – при использовании загрязнённых вирусом шприцев, игл, катетеров. Этот вид передачи инфекции наиболее актуален в среде людей, употребляющих инъекционные наркотики;

  • гемотрансфузионный – то есть после переливания инфицированной крови или её компонентов вероятность минимальна, но она существует;

  • перинатальный – когда вирус передаётся от инфицированной матери к ребёнку;

  • молочный – происходит заражение ребёнка инфицированным молоком матери;

  • трансплантационный – при пересадке инфицированных органов, костного мозга;

  • бытовой – когда заражение происходит через повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки людей, контактирующих с кровью больных ВИЧ-инфекцией.

Узнать о ВИЧ сразу после заражения невозможно, он может не обнаруживаться в анализах крови от трех недель до трех месяцев. Положительный ВИЧ-статус – это ещё не болезнь, только без соответствующего лечения вирус вызывает развитие заболевания – СПИДа.

4
Как не заразиться ВИЧ?

  • воздерживаться от беспорядочных половых связей и заботиться о средствах предохранения. На любом интимном свидании, особенно с малознакомыми людьми, необходимо пользоваться презервативами;

  • не употреблять наркотики. Наркозависимые личности, даже не считающие себя таковыми, подвергаются очень высокому риску заражения ВИЧ;

  • всегда соблюдать правила гигиены. Пользоваться услугами только хорошо зарекомендовавших себя больниц, маникюрных и тату-салонов.


 

Впервые материал был опубликован 3 марта 2016 года в 12.17.

    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    3.03.2016 13:29
    - гость -

    забыли указать нельзя заразиться если уже заражен

    0  0
    16.05.2016 11:26
    - гость -

    по официальной статистике заражен каждый сотый само собой в реале больше.пойду проверюсь.

    0  0
    16.05.2016 12:05
    месный

    как можно заразитсе тем чего нет? http://farmamir.ru/2012/08/vich-samaya-krupnaya-medicinskaya-afera-xx-veka/

    0  0
    16.05.2016 15:36
    603

    Так в саунах то разве моются? Как раз там и максимален риск заражения!

    0  0
    1.03.2017 10:34
    - гость -

    16.05.2016 12:05 месный Вирус ВИЧ - ретровирус, его последовательность расшифрована и есть в открытом доступе. О чем все эти люди?

    0  0
    1.03.2017 10:36
    - гость -

    Вирус ВИЧ - ретровирус, его последовательность расшифрована и есть в открытом доступе. О чем все эти люди

    Он адепт канала рен-тв

    0  0
    1.03.2017 10:43
    - гость -

    Рукоблудие - самый верный способ!

    0  0
    1.03.2017 11:14
    - гость -

    спида нет.

    0  0
    1.03.2017 11:31
    - гость -

    С Дадиным не спать!

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < март 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31      
    11:33
    Пользователей "ВКонтакте" испугали слухи о закрытии соцсети 2
    11:28
    Житель Алтайского края украл у односельчанки шестимесячного поросенка 0
    11:14
    Новые требования к розничной торговле лекарствами вступают в силу в России 0
    11:06
    Власти Барнаула объявили о приеме предложений от горожан по ремонту дорог 7
    11:00
    "Веселый рокер": игра от Amic.ru и Нашего Радио 0
    10:58
    Построй мечту: проект "Стройберга" и Amic.ru
    Как построить дом и какой материал выбрать?
    10:51
    Какого числа будет Вербное воскресенье в 2017 году? 0
    10:40
    Портал Amic.ru приносит извинения за проблемы в работе сайта 9
    10:32
    Представители Европарламента и Совет ЕС одобрили отмену виз для украинцев 3
    10:30
    Большие конные бега пройдут на барнаульском ипподроме 0
    10:26
    Кроссовер протаранил легковушку в Барнауле. Фото 0
    10:23
    При каких обстоятельствах нельзя заразиться ВИЧ? 9
    10:11
    Загоревшийся автомобиль тушили в Барнауле семь пожарных 1
    10:00
    Этапы производства растительного масла. Инфографика 1
    09:52
    Американский онлайн-кинотеатр Netflix покажет шесть российских сериалов 0
    09:37
    Следующее поколение iPhone лишится фирменного разъема Lightning 0
    09:30
    СК "Сибирия" активно застраивает исторический центр Барнаула 3
    09:21
    Глава Ростуризма призвал регионы снижать цены на отдых в РФ 2
    09:09
    ФАС возбудила дело против Минздрава 0
    09:00
    Ночь распродаж от автоцентра АНТ пройдет в Барнауле 0
    08:39
    Первый день весны начался в Барнауле с семибалльных пробок 0
    08:19
    Медведев призвал готовиться жить под санкциями "неопределенно долго" 22
    07:47
    Какие сытные и вкусные японские блюда можно готовить в Великий пост? 9
    07:35
    Бойцы Сибири сражались в Барнауле за Кубок Героя СССР Константина Павлюкова 0
    07:26
    Алтайские власти просят отложить оптимизацию сельских школ до 2018 года 8
    07:03
    "Весенний плейлист": лучшие песни о долгожданном времени года к 1 марта 0
    06:45
    Трехкомнатную квартиру с колоннами продают в Барнауле за 8 млн рублей. Фото 14
    06:26
    Кому нельзя соблюдать полноценный пост? 6
    06:01
    Цены на яйца в Алтайском крае взяли под контроль перед Пасхой 0
    05:08
    Первый день весны в Алтайском крае пройдет в условиях плюсовой температуры 0
    02:21
    Падение крупного астероида на Землю убьет миллионы людей – ученые 9
    01:21
    Ученые рассказали, почему важно спать по ночам 1
    00:04
    Гигантская обезьяна приходит в ярость в новом трейлере "Кинг Конга" 0
    23:05
    Выплаты могут начать выдавать в Китае семьям, родившим второго ребенка 1
    22:11
    Пьяные мужчины в Северной Осетии вызвали скорую помощь котенку 1
    21:08
    ГИБДД Москвы проводит проверку после видео с дрифтующими иномарками у МГУ 0
    20:03
    Десятилетнего ребенка убили под Пензой, когда он возвращался от репетитора 0
    19:48
    Трамп считает, что Обама поспособствовал утечке информации о нем в СМИ 0
    19:28
    Суд над фельдшером, не поверившим тонущим детям, начался в Карелии 4
    19:08
    Коротко о главном: банкротство ААЭП, разрушающиеся дома и Дадин
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 февраля
    18:52
    Люди перестали веселиться и радоваться в кризис – Гарик Харламов 0
    18:40
    Барнаульца, уронившего летом со снегоболотохода приятеля, ждет суд 1
    18:33
    Замглавы МИД РФ заявил о начале подготовки к встрече Путина и Трампа 0
    18:19
    Мужчина в маске гориллы ограбил салон связи в Петербурге 0
    18:02
    День защитника Отечества в Госдуме предлагают перенести на август 9
    17:49
    Прощай, зима: лучшие мгновения уходящего сезона в фотографиях 0
    17:35
    Комиссар ООН прокомментировал позицию России по паспортам ЛНР и ДНР 0
    17:23
    Бийчанина судят за установку скрытой камеры в примерочной магазина 0
    17:15
    СМИ: хоккеист Владимир Петров умер от рака 0
    17:03
    Что такое облигации федерального займа и выгодно ли их брать населению? 16

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.