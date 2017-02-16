27 февраля начинается Великий пост. Он запрещает православным, его соблюдающим, есть мясные, рыбные, молочные продукты, яйца. Но во время любого поста главное правило – не навредить здоровью.
Пост с физиологической точки зрения – это отличная возможность разгрузить организм, дать ему передохнуть от жирной и калорийной пищи и перееданий.
Однако полноценно соблюдать пост можно только совершенно здоровым людям. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, если вы приняли решение соблюдать пост, вам нужно попросить разрешения у своего духовника или церковного служителя.
Во-вторых, даже если вы здоровы и поститесь, вам необходимо разнообразить свое меню. Ограничить себя в употреблении мяса и рыбы, но есть только одни макароны или жареную картошку будет даже во вред.
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Нежелательно поститься в полной мере беременным и детям. Для первых опасно исключение из рациона белковых продуктов животного происхождения. А железо, содержащееся в мясе и влияющее на гемоглобин, восполнить за счет яблок невозможно.
У детей более интенсивные, чем у взрослых, обменные процессы, и ограничения в поступлении каких-либо компонентов могут привести к нарушениям роста и развития.
С большой осторожностью к посту надо подходить и людям пожилого возраста.
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Если в случае с беременными или детьми частичное ограничение меню вполне допустимо, то людям с серьезными заболеваниями это может быть запрещено совсем. Разумеется, в каждом конкретном случае необходимо консультироваться с врачом.
Не рекомендуется соблюдать пост:
- Людям с заболеваниями эндокринной системы. Это сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, надпочечников. При нехватке белков затрудняется синтез гормонов, а то и вовсе прекращается.
- Больным онкологическими заболеваниями.
- Людям с болезнями пищеварительного тракта (холецистит, язва 12-перстной кишки и желудка) из-за нарушенного всасывания слизистой оболочки.
- Страдающим болезнями почек и печени – пиелонефритом, гломерулонефритом. В данном случае потеря белка с мочой приводит к необратимым последствиям.
- Больным с нарушениями обмена веществ.
- Категорически запрещено поститься людям, которые прошли операцию по трансплантации почек, сердца или печени.
- Людям с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями.
- Людям, страдающим панкреатитом, анемией, подагрой, эпилепсией, повышенным кровяным давлением. При панкреатите, например, поджелудочной железе нужны легкоусвояемые животные белки. Белки растительного происхождения усваиваются хуже.
Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 02.03.2016Читайте также в сюжете: Великий Пост-2016
Комментарии
Палат постится в обязательном порядке. А вот воровайкам чинушам и попам вредно. После поста у их хари трескаются. Хе хе.
разгружать организм летом хорошо, когда есть свои огурцы -помидоры.