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Вопрос дня



Не навреди: кому можно, а кому нельзя поститься?

, ИА "Амител"
Пост может быть и полезным, и опасным


27 февраля начинается Великий пост. Он запрещает православным, его соблюдающим, есть мясные, рыбные, молочные продукты, яйца. Но во время любого поста главное правило – не навредить здоровью.

1
Кому можно поститься?

Пост с физиологической точки зрения – это отличная возможность разгрузить организм, дать ему передохнуть от жирной и калорийной пищи и перееданий.

Однако полноценно соблюдать пост можно только совершенно здоровым людям. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, если вы приняли решение соблюдать пост, вам нужно попросить разрешения у своего духовника или церковного служителя.

Во-вторых, даже если вы здоровы и поститесь, вам необходимо разнообразить свое меню. Ограничить себя в употреблении мяса и рыбы, но есть только одни макароны или жареную картошку будет даже во вред.

Читайте также: Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика

2
Кому не рекомендуется поститься?

Нежелательно поститься в полной мере беременным и детям. Для первых опасно исключение из рациона белковых продуктов животного происхождения. А железо, содержащееся в мясе и влияющее на гемоглобин, восполнить за счет яблок невозможно.

У детей более интенсивные, чем у взрослых, обменные процессы, и ограничения в поступлении каких-либо компонентов могут привести к нарушениям роста и развития.

С большой осторожностью к посту надо подходить и людям пожилого возраста.

Читайте также: Что такое подготовительные недели перед Великим постом и в чем их смысл?

3
Кому врачи запрещают поститься?

Если в случае с беременными или детьми частичное ограничение меню вполне допустимо, то людям с серьезными заболеваниями это может быть запрещено совсем. Разумеется, в каждом конкретном случае необходимо консультироваться с врачом.

Не рекомендуется соблюдать пост:

  • Людям с заболеваниями эндокринной системы. Это сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, надпочечников. При нехватке белков затрудняется синтез гормонов, а то и вовсе прекращается.
  • Больным онкологическими заболеваниями.
  • Людям с болезнями пищеварительного тракта (холецистит, язва 12-перстной кишки и желудка) из-за нарушенного всасывания слизистой оболочки.
  • Страдающим болезнями почек и печени – пиелонефритом, гломерулонефритом. В данном случае потеря белка с мочой приводит к необратимым последствиям.
  • Больным с нарушениями обмена веществ.
  • Категорически запрещено поститься людям, которые прошли операцию по трансплантации почек, сердца или печени.
  • Людям с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями.
  • Людям, страдающим панкреатитом, анемией, подагрой, эпилепсией, повышенным кровяным давлением. При панкреатите, например, поджелудочной железе нужны легкоусвояемые животные белки. Белки растительного происхождения усваиваются хуже.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 02.03.2016

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    Партнёры

    Комментарии

    2.03.2016 11:11
    - гость -

    Палат постится в обязательном порядке. А вот воровайкам чинушам и попам вредно. После поста у их хари трескаются. Хе хе.

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    16.02.2017 07:15
    - гость -

    разгружать организм летом хорошо, когда есть свои огурцы -помидоры.

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