Кому можно поститься?

Пост с физиологической точки зрения – это отличная возможность разгрузить организм, дать ему передохнуть от жирной и калорийной пищи и перееданий.

Однако полноценно соблюдать пост можно только совершенно здоровым людям. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, если вы приняли решение соблюдать пост, вам нужно попросить разрешения у своего духовника или церковного служителя.

Во-вторых, даже если вы здоровы и поститесь, вам необходимо разнообразить свое меню. Ограничить себя в употреблении мяса и рыбы, но есть только одни макароны или жареную картошку будет даже во вред.

Читайте также: Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика