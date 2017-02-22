В ближайшее воскресенье, 26 февраля, в России будут отмечать последний день Масленицы. Провожают Масленицу народными гуляниями и обязательно сжиганием ее чучела. Зачем и почему сжигают чучело Масленицы — читайте в постоянной рубрике ИА "Амител" "Вопрос-ответ"*.
Традиции празднования Масленицы дошли до нас со времен язычества. Первоначально этот праздник назывался Комоедица и был посвящен языческой богине Маре, которая управляла холодом и стужей, заставляя до весны умирать всю природу.
Считалось, что весной холодная Марена временно умирала, уступая место теплу и солнцу.
Со временем Комоедица превратилась в Масленицу. А персонаж страшной Марены превратился в Масленицу-объедуху, разгульную и веселую.
Во многом этому способствовало укрепление христианства. Празднество Масленицы оказалось перед самым началом Великого поста, и простой люд стремился нагуляться и наесться досыта перед воздержанием.
Обряд сжигания чучела богини Мары у древних славян символизировал прощание с зимой. При этом наши предки верили, что после сжигания богиня Мара возрождалась через урожай на полях. Таким образом, традиция сжигать чучело носила в себе глубинный смысл – рождение жизни происходит через борьбу, смерть и воскресение.
До сих пор существует примета, согласно которой чем пышнее и ярче будет костер, на котором горит чучело Масленицы, тем более удачным и урожайным будет предстоящий год. Пеплом от костра удобряли поля, чтобы повысить урожайность.
Кроме того, в селах вместе с чучелом на костре обычно сжигают все старое и ветхое.
По традиции чучело Масленицы с шутками возят по улицам города или села. Затем ее устанавливают в центре площади, где будет гореть костер. Все присутствующие прощаются с Масленицей шутками, песнями, танцами, благодарят за веселые зимние забавы. А потом чучело сжигают. Когда кукла сгорит, завершает праздник забава, где молодежь прыгает через костер.
*переопубликовано с 03.06.2016Читайте также в сюжете: Масленица-2016
Комментарии
Ведический праздник масленницы наступает после весеннего равноденствия. Когда день становится длиннее ночи. Это и есть победа Солнца над тьмой, весны над зимой. Современный календарь смещен приблизительно на 2 недели.
А если раньше сжечь или позже масленицы, что будет? Исследования не проводились, как это влияет на здоровье людей?...
можно санкционные окорочка пожарить вроди как и отомстили и людям потом раздать как подарок!!!!ммм
Ларисо, с американских окорочков могут рожки из-за генной мутации вырасти, тебе оно надо?
11.03.2016 12:10 Интересные факты Обряд сжигания всего старого и ненужного, а так же прыжки через костер очень благотворно действует на организм , если его проводит настоящий Ведун. Можно и самим попрыгать, но эффект будет совсем не тот.
Можно и самим попрыгать, но эффект будет совсем не тот.
не тот в каком плане? противоположный или меньшей силы?
малюсенький
гость -12:31 "Можно и самим попрыгать, но эффект будет совсем не тот" Уж не Украину ли Вы имели ввиду?...
Почему сжигают чучело?
Потому что сжигать членов партии реальных дел нельзя законодательно.
И в советское время Зиму сжигали, только не было подтекста в связи с постом. И не помню, чтобы это делали в разгар зимы, в феврале. Как-то в начале марта получалось, солнышко припекать начинало.