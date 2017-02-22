Откуда пришла Масленица?

Традиции празднования Масленицы дошли до нас со времен язычества. Первоначально этот праздник назывался Комоедица и был посвящен языческой богине Маре, которая управляла холодом и стужей, заставляя до весны умирать всю природу.

Считалось, что весной холодная Марена временно умирала, уступая место теплу и солнцу.

Со временем Комоедица превратилась в Масленицу. А персонаж страшной Марены превратился в Масленицу-объедуху, разгульную и веселую.

Во многом этому способствовало укрепление христианства. Празднество Масленицы оказалось перед самым началом Великого поста, и простой люд стремился нагуляться и наесться досыта перед воздержанием.