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Почему на Масленицу сжигают чучело?

, ИА "Амител"
Вместе с чучелом Масленицы сжигают все старое и ветхое


В ближайшее воскресенье, 26 февраля, в России будут отмечать последний день Масленицы. Провожают Масленицу народными гуляниями и обязательно сжиганием ее чучела. Зачем и почему сжигают чучело Масленицы — читайте в постоянной рубрике ИА "Амител" "Вопрос-ответ"*.

1
Откуда пришла Масленица?

Традиции празднования Масленицы дошли до нас со времен язычества. Первоначально этот праздник назывался Комоедица и был посвящен языческой богине Маре, которая управляла холодом и стужей, заставляя до весны умирать всю природу.

Считалось, что весной холодная Марена временно умирала, уступая место теплу и солнцу.

Со временем Комоедица превратилась в Масленицу. А персонаж страшной Марены превратился в Масленицу-объедуху, разгульную и веселую.

Во многом этому способствовало укрепление христианства. Празднество Масленицы оказалось перед самым началом Великого поста, и простой люд стремился нагуляться и наесться досыта перед воздержанием.

2
Почему Масленицу сжигают?

Обряд сжигания чучела богини Мары у древних славян символизировал прощание с зимой. При этом наши предки верили, что после сжигания богиня Мара возрождалась через урожай на полях. Таким образом, традиция сжигать чучело носила в себе глубинный смысл – рождение жизни происходит через борьбу, смерть и воскресение.

До сих пор существует примета, согласно которой чем пышнее и ярче будет костер, на котором горит чучело Масленицы, тем более удачным и урожайным будет предстоящий год. Пеплом от костра удобряли поля, чтобы повысить урожайность.

Кроме того, в селах вместе с чучелом на костре обычно сжигают все старое и ветхое.

3
Как сжигают Масленицу?

По традиции чучело Масленицы с шутками возят по улицам города или села. Затем ее устанавливают в центре площади, где будет гореть костер. Все присутствующие прощаются с Масленицей шутками, песнями, танцами, благодарят за веселые зимние забавы. А потом чучело сжигают. Когда кукла сгорит, завершает праздник забава, где молодежь прыгает через костер.

*переопубликовано с 03.06.2016

Читайте также в сюжете: Масленица-2016

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    Комментарии

    11.03.2016 12:00
    - гость -

    Ведический праздник масленницы наступает после весеннего равноденствия. Когда день становится длиннее ночи. Это и есть победа Солнца над тьмой, весны над зимой. Современный календарь смещен приблизительно на 2 недели.

    0  0
    11.03.2016 12:10
    Интересные факты

    А если раньше сжечь или позже масленицы, что будет? Исследования не проводились, как это влияет на здоровье людей?...

    0  0
    11.03.2016 12:25
    larisa2011

    можно санкционные окорочка пожарить вроди как и отомстили и людям потом раздать как подарок!!!!ммм

    0  0
    11.03.2016 12:27
    - гость -

    Ларисо, с американских окорочков могут рожки из-за генной мутации вырасти, тебе оно надо?

    0  0
    11.03.2016 12:31
    - гость -

    11.03.2016 12:10 Интересные факты Обряд сжигания всего старого и ненужного, а так же прыжки через костер очень благотворно действует на организм , если его проводит настоящий Ведун. Можно и самим попрыгать, но эффект будет совсем не тот.

    0  0
    11.03.2016 12:32
    - гость -

    Можно и самим попрыгать, но эффект будет совсем не тот.

    не тот в каком плане? противоположный или меньшей силы?

    0  0
    11.03.2016 12:36
    - гость -

    малюсенький

    0  0
    11.03.2016 13:25
    - гость -

    гость -12:31 "Можно и самим попрыгать, но эффект будет совсем не тот" Уж не Украину ли Вы имели ввиду?...

    0  0
    22.02.2017 09:33
    - гость -

    Почему сжигают чучело?

    Потому что сжигать членов партии реальных дел нельзя законодательно.

    0  0
    22.02.2017 10:02
    - гость -

    И в советское время Зиму сжигали, только не было подтекста в связи с постом. И не помню, чтобы это делали в разгар зимы, в феврале. Как-то в начале марта получалось, солнышко припекать начинало.

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