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Неделя о Страшном суде: в чем смысл притчи и что надо делать в этот день?

, ИА "Амител"
Предпоследнее воскресенье перед Великим Постом носит название "Неделя о Страшном суде" или Мясопустная неделя


Неделя о Страшном суде — предпоследнее воскресенье перед Великим постом — в 2017 году выпадает на 19 февраля. В этот день Церковь напоминает о втором пришествии Христа и грядущем Страшном суде.

1

Что такое и что означает Неделя о Страшном суде?

В этот день на Литургии читается отрывок Евангелие от Матфея 25:31-46. Верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде. "Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы".

Притча повествует: "Наступит время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения" Ин 5:28-29).

Смысл притчи в том, что беспечная жизнь приводит человека к кризису. В переводе с греческого "кризис" означает "суд".

2

Что означает "неделя" на церковном языке?

Слово "неделя" в богослужебном языке обозначает воскресный день. Неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется "седмицей".

Важно, что все постовые предписания относятся в первую очередь к монашеской жизни. В приходской практике они не всегда применимы и требуют благословения духовника.

 

3

Что такое Мясопустная неделя?

Неделю (на церковном языке неделя означает воскресенье — прим.ред) называют мясным заговеньем. Дело в том, что в этот день верующие могут в последний раз перед Великим Постом отведать мясные блюда. Седмицу после этого воскресенья называют Сырной неделей, Масленицей или Мясопустной неделей. Люди, которые готовятся к посту, перестают есть мясное. Однако всю неделю без постов в среду и пятницу могут угощаться рыбой, сырами, блинами. Также молочных есть и другие молочные продукты — масла, сметаны.

Читайте также: Масленица: история и традиции праздника, пропитанного весельем

В воскресенье перед Масленицей не просто так вспоминают о Страшном суде. Несмотря на веселье и праздник Масленицы, миряне уже предчувствуют торжественное и покаянное настроение Великого поста. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а Его Суд -праведным испытанием. На Утрене поются великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского.

На этой седмице существуют обычные постные ограничения в среду и в пятницу.

Читайте также: Что такое подготовительные недели перед Великим постом и в чем их смысл?

Читайте также в сюжете: Великий Пост-2016
    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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