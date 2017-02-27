Чистый понедельник – это не церковное название праздника. На Руси была традиция чистить дом от "духа Масленицы". Все жилые помещения тщательно убирали: мыли полы, скоблили посуду и утварь. По дому носили раскаленный кирпич или уголь. На него брызгали воду с уксусом или мятой.

Также в этот день для телесной чистоты было принято ходить в баню.

В древнерусских источниках встречается выражение "Понедельник чистой недели". Определение "чистый" распространяется на всю первую седмицу Великого поста.

В храмах все облачения меняются на темные, пение – на чтение, многие молитвы сопровождаются земными поклонами.

В понедельник, вторник, среду и четверг первой недели Великого поста вечерами на службе читается Великий Покаянный канон св. Андрея Критского, в котором вся священная история Ветхого и Нового Завета предстает сквозь призму грехов, страстей, покаяния и царственной свободы духа, даруемой Богом.

И на всех богослужениях читается молитва св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празнословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков".