Понедельник, 27 Февраль, 13:25

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Что такое Чистый понедельник и в чем его особенности?

, ИА "Амител"
Чистый понедельник – это не церковное название праздника. На Руси была традиция чистить дом от "духа Масленицы"


Первый день Великого поста в 2017 году выпадает на 27 февраля. Его еще называют Чистым понедельником. Дата празднования уникальна для каждого года. Название праздника происходит от стремления провести начало Поста в чистоте.

1

Что означает Чистый понедельник?

Чистый понедельник – это не церковное название праздника. На Руси была традиция чистить дом от "духа Масленицы". Все жилые помещения тщательно убирали: мыли полы, скоблили посуду и утварь. По дому носили раскаленный кирпич или уголь. На него брызгали воду с уксусом или мятой.

Также в этот день для телесной чистоты было принято ходить в баню.

В древнерусских источниках встречается выражение "Понедельник чистой недели". Определение "чистый" распространяется на всю первую седмицу Великого поста.

В храмах все облачения меняются на темные, пение – на чтение, многие молитвы сопровождаются земными поклонами.

В понедельник, вторник, среду и четверг первой недели Великого поста вечерами на службе читается Великий Покаянный канон св. Андрея Критского, в котором вся священная история Ветхого и Нового Завета предстает сквозь призму грехов, страстей, покаяния и царственной свободы духа, даруемой Богом.

И на всех богослужениях читается молитва св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празнословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков".

2

Когда начинается Чистый понедельник?

Литургически Чистый понедельник начинается вечером в воскресенье, 26 февраля. После вечерни совершается особый чин прощения: настоятель храма говорит напутственное слово перед Великим постом, первый кланяется прихожанам и просит у них прощения. Далее все священнослужители и миряне просят друг у друга прощения. Это делается для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

 

3

Как поститься в Чистый понедельник?

В этот день (и в два последующих) соблюдается очень строгий пост. Желательно максимально воздержаться от приема пищи. После заката допускается небольшое количество постной еды. В эти дни следует особо усердно молиться и бороться с греховными искушениями.

После масленичной недели нужно не просто моментально перейти к строгому посту. В этот день, несмотря на строгий пост, был обычай "полоскать рот", то есть опохмеляться. Люди до посещения бани "выполаскивали" рты водкой для избавления от остатков скоромной пищи (продукты животного происхождения).

4

Как поститься в первую неделю Великого поста?

Великий пост установлен в память 40-дневного поста Господа Иисуса Христа в пустыне. Это самый длительный из четырёх постов в году. Самыми строгими являются первая неделя поста (Федорова) и последняя – Страстная седмица. Постящиеся не едят молочную и мясную пищу. Для больных, немощных, пожилых людей, беременных, кормящих и малолетних, путешествующих и тяжко трудящихся пост ослабляется, а в некоторых случаях запрещается.

 

5

Приметы Чистого понедельника

По этому дню принято определять, какая будет весна. Если на улице в этот день тепло, значит, зима уже отступает. Если хорошо не прополоскать рот от скоромной пищи, во сне могут прийти черти.

Есть пищу, оставшуюся после Масленицы, нельзя. Ее отдают птицам и животным.

Переопубликовано с 09.03.2016

Читайте также в сюжете: Великий Пост-2016
    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    9.03.2016 11:21
    Панни

    сегодня среда так то

    0  0
    9.03.2016 11:43
    - гость -

    речь идет о 14 марта так-то

    0  0
    9.03.2016 12:45
    - гость -

    все не правы, речь идет о 16 годе

    0  0
    9.03.2016 16:57
    gorca

    Вообще-то всю жизнь знала чистый четверг! С какого перепугу стал чисый понедельник???

    0  0
    9.03.2016 16:58
    не чисый , а чистый-описк

    0  0
    9.03.2016 17:53
    Morena

    и тяжко трудящихся пост ослабляется, --- Это про депутатов?

    0  0
    14.03.2016 05:55
    Pat Riot

    Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru? да 1088 чел. нет 1778 чел. необходим спецраздел 77 чел. мне все равно 678 чел

    0  0
    14.03.2016 08:22
    Botanik

    Pat Riot зарегистрированный 14 марта 2016 г. 05:55 вообще-то это православные праздники, а не новости РПЦ

    0  0
    14.03.2016 09:07
    - гость -

    Соблюдай, не соблюдай Вряд ли попадешь ты в рай.

    0  0
    14.03.2016 09:18
    - гость -

    Botanik зарегистрированный 14 марта 2016 г. 08:22 Тогда на сайт православных Православие в нынешнем виде - не РПЦ?

    0  0
    14.03.2016 09:22
    Botanik

    - гость - 14 марта 2016 г. 09:18 Тогда на сайт православных

    ты лучше сам гуляй куда-нибудь на Дейли-Ньюс

    0  0
    14.03.2016 10:29
    Дюша

    На сайт епархии!!!

    0  0
    14.03.2016 11:03
    - гость -

    Ботаник почитай лучше научную литературу. Хотя бы школьную астрономию. Бога нет. А рпц коммерческое предприятие. Очень коммерческое.

    0  0
    14.03.2016 11:10
    - гость -

    - гость - 14 марта 2016 г. 11:03 астрономам в очередной раз не удалось его разлядеть?

    0  0
    14.03.2016 13:28
    - гость -

    Если верить байкам РПЦ о православнутости насеелния России, во всех торговых учреждениях сейчас должен был бы наступить глубокий провал в продажах мясных и рыбных продуктов. Однако неоднократно проводимые исследования однозначно показали, что достоверного снижения подобных покупок в периоды постов нет и в помине. Все колебания спроса остаются на уровне статистической погрешности. Комизм современного "российского православия" проявляется ещё и в том, что подавляющее большинство новозаписавшихся в верующие не имеют ни малейшего представления даже об основных канонах своей "веры", которые они, разумеется если и соблюдают, то только "духовно" - вера верой, а плоть страдать не должна.

    0  0
    14.03.2016 14:22
    - гость -

    - гость - 14 марта 2016 г. 13:28

    сейчас такое время очередной кризис, и особых сложностей с соблюдением поста нет, народ становится более святой и чистый. Допустим я в последний раз мясо ел на новый год, в следующий раз надеюсь его поесть летом на шашлычке, без постов даже, а почему, а потому что цены убежали уже давно вперед от зарплат. И рад был бы не соблюдать пост, но все у нас по кругу во вселенной, не зря крестьянам его придумали, не ешь мясо с голодухи пухнешь, зато одобрение за это получаешь и исцеление))

    0  0
    14.03.2016 17:08
    - гость -

    - гость - 14 марта 2016 г. 14:22 пить меньше надо и на мясо останется )))

    0  0
    27.02.2017 10:46
    гость

    комментарии старые зачем копируете?

    0  0
    27.02.2017 10:55
    BLATNOI 2017

    ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

    Первый день Великого поста в 2017 году выпадает на 27 февраля. Пост продлится до 15 апреля и 16 апреля будем отмечать Светлое Христово Воскресение.

    1257622254_41Первый день Великого поста в народе называется Чистым понедельником. 26 апреля в 2017 году будет Прощеным воскресеньем. В этот день все христиане, близкие друг другу, а также церковные прихожане просят друг у друга прощения. В церкви это сопровождается поклоном, знаменующим раскаяние и смирение.

    Считается, что, получив прощение за искреннее раскаяние в грехах, душа готова войти в период испытаний и очищения.

    Жилье и тело также заранее приводят в состояние чистоты. Дома можно не просто убраться, а также избавиться от всего лишнего, сделать генеральную уборку. Тело нужно омыть и встречать Чистый понедельник в свежей одежде.

    ПРОИСХОЖДЕНИЕ

    Традиция соблюдать Великий пост пришла из глубокой древности, первые упоминания датируются V веком до нашей эры. Люди ограничивали себя в еде, смиряя плоть и желания на самой заре христианства. Перед крещением многие взрослые люди соблюдали пост, но его длительность колебалась от нескольких дней до нескольких недель.

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    Знакомые нам дни Великого поста появились во времена апостолов, которые провозгласили необходимым поститься именно такое количество времени, которое постились Иисус и Моисей.

    lent6Считается, что христиане, соблюдая Великий пост, скорбят вместе с Иисусом и за него, голодая столько, сколько голодал он, и отказываясь от еды, радостей и излишеств во всем, будучи в печали о его смерти.

    Но таким образом в христианстве ознаменован цикл возрождения. После долгих недель аскезы наступает Пасха, Христос воистину воскресает и христианский мир ликует и празднует. На Пасху традиционно готовятся не слишком разнообразные блюда. Сдоба в качестве главного угощения и яйца как символ начала новой жизни.

    Интересно

    0  0
    27.02.2017 11:02
    СОК

    Тухлая новость!

    0  0
    27.02.2017 11:06
    - гость -

    вроде чистый четверг был. чота перепутали может?

    0  0
    27.02.2017 11:06
    - гость -

    В этот день предусмотрено полное воздержание от приема пищи, день надо провести в труде, можно сделать уборку в доме, но вечером, желательно, найти время для посещения церковной службы (в первый понедельник поста начинают читать Библию и Евангелие).

    0  0
    27.02.2017 11:10
    - гость -

    Вообще-то всю жизнь знала чистый четверг! С какого перепугу стал чисый понедельник???

    падумали и решили

    0  0
    27.02.2017 11:24
    Палыч

    Хоть одна польза от инвалидности, можно не постится

    0  0
    27.02.2017 11:30
    - гость -

    После масленичной недели нужно не просто моментально перейти к строгому посту. В этот день, несмотря на строгий пост, был обычай "полоскать рот", то есть опохмеляться. Люди до посещения бани "выполаскивали" рты водкой для избавления от остатков скоромной пищи (продукты животного происхождения). Вот же невезуха, придется до магазина идти.

    0  0
    27.02.2017 11:58
    djusha67

    Для кого этот пост? Кто желает поститься сам у попов все узнает...А не страдающие мазохизмом большинство населения этим бредом не интересуется...

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    Гараж за 153 млн рублей хотят построить на улице Льва Толстого в Барнауле 26

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