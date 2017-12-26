Перепады температур зимой способствуют образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Согласно статистическим данным, количество уличных травм в этот период увеличивается в два-три раза. Особенно горячая пора наступает у врачей-травматологов в "гололедные дни". Падения чаще всего заканчиваются переломами, вывихами костей и суставов, ушибами мягких тканей и растяжениями. О том, как избежать травм в гололед, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Прогноз погоды – вещь полезная, и накануне будет не лишним заглянуть на сайт Гидрометцентра. Если синоптики обещают гололед (а на этой неделе его обещают), из дома стоит выйти пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить. В такие дни следует быть особенно осторожным, а чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо отказаться от каблуков и надеть обувь с подошвой на микропористой основе. Если на пути встретится "каток", обойти который невозможно, то передвигаться по этому участку следует мелкими скользящими шажками, как лыжник.
Наступать следует на всю подошву, учитывая неровности поверхности, слегка расслабив ноги в коленях. Травматологи рекомендуют отказаться от привычки ходить, держа руки в карманах. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки.
Кстати, в гололед стоит обязательно надевать головной убор. Плотный головной убор не только защищает голову от переохлаждения, но и смягчит удар.
Стоит быть внимательным при переходе проезжей части, ведь на дороге тоже могут наблюдаться гололедные явления. Не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Поскользнувшись, за счет компенсирующих движений рук и туловища постарайтесь остаться на ногах. Если вы уже "летите" вперед, нужно погасить инерцию, группируясь, опираясь на сгибаемую руку, на наружную сторону колена, поворачиваясь набок, перекатываясь на согнутую спину. Все время нужно сохранять группировку.
Помните, что особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. Если вы падаете на спину, постарайтесь сгруппироваться таким образом: подтяните подбородок к груди и прижмите руки к груди. Это снизит риск черепно-мозговой травмы.
Падая на бок, нужно подвернуть руку под себя, упав на верхнюю часть предплечья. По инерции люди падают на ладонь вытянутой руки и получают сложный перелом запястья, возможно смещение и разрыв сухожилий. Старайтесь не выставлять назад локти, чтобы не получить локтевой перелом. Падение на предплечье самортизирует удар.
Одним из самых тяжелых переломов является перелом шейки бедра. Это происходит, когда человек с размаха задом падает на асфальт. Если вы чувствуете, что падаете на попу, подтяните колени к груди и старайтесь упасть на бок.
Впервые материал был опубликован 03 марта 2016 года в 12:45.
Комментарии
Да, травмпункты работают круглосуточно, но всегда ли есть толк? Упала на Авальмане, привезли в травмпункт, сказали "просто ушиб". До сих пор помню, как лежа на операционном столе (замечу, через три месяца после травмы! потому что в поликлинике тоже опираются на мнение врача из травмпункта) выслушивала от врача "почему сразу не обратилась в травмпункт?!"
как не доаустить гололед?
Поздно, вчера уже сломала руку в гололед.
В секциях любой борьбы несколько первых тренировок посвящены обучению правильно падать, практически доводится до автоматизма. Почему бы не включить это обучение в уроки физкультуры в школе.
и еще пункт забыли - на кого подать в суд в случае травмирования. Многие магазины у нас не чистят лед с крылец, дворники не посыпают песком дорожки. Далеко ходить не надо, вспомните, что на Ленинском в центре в прошлом году делалось. Про окраины и говорить нечего
а вот наша пресловутая НОВАЯ ЛЕСТНИЦА!!!!(на горе) Вот где нужно учится правильно падать!!!!
не возможно ходить по ней, ТАК СКОЛЬЗКО!!!! можно убиться!!! Кто додумался сделать такие скольские ступеньки???? САМ БЫ ПАРУ РАЗ НА....ЛСЯ, МОЖЕТ ГОЛОВА СООБРАЖАТЬ НАЧАЛА БЫ! В ОТ УПАДУ, В СУД ПОДАМ, ХОТЯ ЕЁ ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ, ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ НА ЗИМУ, Зашибись, построили чтобы закрыть!!! МОЛОДЦЫ
Я ломом не битый! Хоть как падайте, если за обе ноги подкину в воздух
Одним из самых тяжелых переломов является перелом шейки бедра. Это происходит, когда человек с размаха задом падает на асфальт. -------------- Благо у нас весь асфальт замело.
Да...да... успеешь тут сгруппироваться и подумать, как бы упасть помягче...
Всё происходит в мгновенные секунды!
Сам много раз по жизни падал, переломаны обе руки и нога.
Надо не правильно пдаать людей учить, а улицы нормально убирать!
Точно, а то больно умные. Везде каток, а мы значит должны приспосабливаться. Вон в Москве такая красота - на тротуарах чисто, сыпят какое то средство с белыми камушками. Почему бы и у нас так не делать?
Благодарен борьбе только за то, что научился падать. Навык на всю жизнь. На автомате.
Елена
Так же с явным сотрясом меня отправили домой, сказав что те "мультики", которых я после падения насмотрелся, всего лишь от кислородного голодания мозга, из за резкого изменения положения.
Правильно падать следует на Роснефтефских, Газпрёмовских, Лукойловских и дорогих супермаркетовских территориях ...
Я вот намедни тоже сандали подбросил, аж в спине хрумкнуло! Хорошо хоть селезёнкой не ёкнул. Лежу, думаю правильно упал, нет? Люди кругом затихли, тоже видать оценивали. Потом слышу один парень нецензурно, но одобрительно моему пируэту удивляться стал и девка евойная тоже. Поднялся. Ап! Руки в стороны, поклонился и отбыл восвояси. Видимо у меня природная склонность к правильным падениям. Как у кота.
Надо падать так, чтобы выиграть в суде у администрации города - ведь это их прямая обязанность - не допускать такие ситуации!
перед падение в полете прочитайте эти правила
25.10.2016 13:56
- гость -
Да...да... успеешь тут сгруппироваться и подумать, как бы упасть помягче...
Всё происходит в мгновенные секунды!
Сам много раз по жизни падал, переломаны обе руки и нога.
как правильно писал
9.03.2016 17:25
ckfdf
надо учиться группироваться.
Потом это работает на уровне инстинкта, как и поддержание равновесия.
в детстве в Спарте научили, что до сих пор работает.
9.03.2016 13:17
Елена
Неужели в травмпункте рентген не сделали? Может надо громче орать, когда врач надавливает, тогда они рентген сделают? А может рентген круглосуточно не дежурит?
Виталий С.
Точно, а то больно умные. Везде каток, а мы значит должны приспосабливаться. Вон в Москве такая красота - на тротуарах чисто, сыпят какое то средство с белыми камушками. Почему бы и у нас так не делать?
-------------
А москвичи стонут, что у них слякоть от реагентов везде, аллергия и обувь расползается быстро от смеси реагента + сырости.
любимое дело человека стонать по любому поводу. пусть в барнаул москвичи приезжают здесь хорошо
Может лучше статью напишите как правильно чистить тротуары? Или как правильно делать водостоки с крыш дома, чтоб вода не на тротуар бежала, где в последствии замерзает? Ну или статью как я построил завод по производству тротуарной плитке, которую криво положили и в гололед на ней падают люди?