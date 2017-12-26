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Как правильно падать в гололед?

, ИА "Амител"
Количество травм и переломов в гололед увеличивается в несколько раз, а уберечься от падения можно, соблюдая нехитрые правила


Перепады температур зимой способствуют образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Согласно статистическим данным, количество уличных травм в этот период увеличивается в два-три раза. Особенно горячая пора наступает у врачей-травматологов в "гололедные дни". Падения чаще всего заканчиваются переломами, вывихами костей и суставов, ушибами мягких тканей и растяжениями. О том, как избежать травм в гололед, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что делать, чтобы не упасть?

Прогноз погоды – вещь полезная, и накануне будет не лишним заглянуть на сайт Гидрометцентра. Если синоптики обещают гололед (а на этой неделе его обещают), из дома стоит выйти пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить. В такие дни следует быть особенно осторожным, а чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо отказаться от каблуков и надеть обувь с подошвой на микропористой основе. Если на пути встретится "каток", обойти который невозможно, то передвигаться по этому участку следует мелкими скользящими шажками, как лыжник.

Наступать следует на всю подошву, учитывая неровности поверхности, слегка расслабив ноги в коленях. Травматологи рекомендуют отказаться от привычки ходить, держа руки в карманах. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки.

Кстати, в гололед стоит обязательно надевать головной убор. Плотный головной убор не только защищает голову от переохлаждения, но и смягчит удар.

Стоит быть внимательным при переходе проезжей части, ведь на дороге тоже могут наблюдаться гололедные явления. Не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

2
Что делать, если поскользнулся?

Поскользнувшись, за счет компенсирующих движений рук и туловища постарайтесь остаться на ногах. Если вы уже "летите" вперед, нужно погасить инерцию, группируясь, опираясь на сгибаемую руку, на наружную сторону колена, поворачиваясь набок, перекатываясь на согнутую спину. Все время нужно сохранять группировку.

Помните, что особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. Если вы падаете на спину, постарайтесь сгруппироваться таким образом: подтяните подбородок к груди и прижмите руки к груди. Это снизит риск черепно-мозговой травмы.

Падая на бок, нужно подвернуть руку под себя, упав на верхнюю часть предплечья. По инерции люди падают на ладонь вытянутой руки и получают сложный перелом запястья, возможно смещение и разрыв сухожилий. Старайтесь не выставлять назад локти, чтобы не получить локтевой перелом. Падение на предплечье самортизирует удар.

Одним из самых тяжелых переломов является перелом шейки бедра. Это происходит, когда человек с размаха задом падает на асфальт. Если вы чувствуете, что падаете на попу, подтяните колени к груди и старайтесь упасть на бок.

3
Как действовать при получении травмы?
В результате травмы человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Если после падения вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Травмпункты в Барнауле работают круглосуточно. Если случилась травма, необходимо в кратчайшие сроки, пока не наступил отек тканей, посетить травматолога.

Впервые материал был опубликован 03 марта 2016 года в 12:45.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.03.2016 13:17
Елена

Да, травмпункты работают круглосуточно, но всегда ли есть толк? Упала на Авальмане, привезли в травмпункт, сказали "просто ушиб". До сих пор помню, как лежа на операционном столе (замечу, через три месяца после травмы! потому что в поликлинике тоже опираются на мнение врача из травмпункта) выслушивала от врача "почему сразу не обратилась в травмпункт?!"

0  0
9.03.2016 13:24
- гость -

как не доаустить гололед?

0  0
9.03.2016 13:43
- гость -

Поздно, вчера уже сломала руку в гололед.

0  0
9.03.2016 17:25
ckfdf

В секциях любой борьбы несколько первых тренировок посвящены обучению правильно падать, практически доводится до автоматизма. Почему бы не включить это обучение в уроки физкультуры в школе.

0  0
25.10.2016 12:50
Filin

и еще пункт забыли - на кого подать в суд в случае травмирования. Многие магазины у нас не чистят лед с крылец, дворники не посыпают песком дорожки. Далеко ходить не надо, вспомните, что на Ленинском в центре в прошлом году делалось. Про окраины и говорить нечего

0  0
25.10.2016 13:13
- гость -

а вот наша пресловутая НОВАЯ ЛЕСТНИЦА!!!!(на горе) Вот где нужно учится правильно падать!!!!
не возможно ходить по ней, ТАК СКОЛЬЗКО!!!! можно убиться!!! Кто додумался сделать такие скольские ступеньки???? САМ БЫ ПАРУ РАЗ НА....ЛСЯ, МОЖЕТ ГОЛОВА СООБРАЖАТЬ НАЧАЛА БЫ! В ОТ УПАДУ, В СУД ПОДАМ, ХОТЯ ЕЁ ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ, ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ НА ЗИМУ, Зашибись, построили чтобы закрыть!!! МОЛОДЦЫ

0  0
25.10.2016 13:14
гололед

Я ломом не битый! Хоть как падайте, если за обе ноги подкину в воздух

0  0
25.10.2016 13:19
- гость -

Одним из самых тяжелых переломов является перелом шейки бедра. Это происходит, когда человек с размаха задом падает на асфальт. -------------- Благо у нас весь асфальт замело.

0  0
25.10.2016 13:56
- гость -

Да...да... успеешь тут сгруппироваться и подумать, как бы упасть помягче...
Всё происходит в мгновенные секунды!
Сам много раз по жизни падал, переломаны обе руки и нога.

0  0
8.12.2016 17:02
АНТОН

Надо не правильно пдаать людей учить, а улицы нормально убирать!

0  0
13.12.2016 12:41
Виталий С.

Точно, а то больно умные. Везде каток, а мы значит должны приспосабливаться. Вон в Москве такая красота - на тротуарах чисто, сыпят какое то средство с белыми камушками. Почему бы и у нас так не делать?

0  0
4.12.2017 14:03
Кот.Без сапог.

Благодарен борьбе только за то, что научился падать. Навык на всю жизнь. На автомате.

0  0
4.12.2017 14:11
- гость -

Елена
Так же с явным сотрясом меня отправили домой, сказав что те "мультики", которых я после падения насмотрелся, всего лишь от кислородного голодания мозга, из за резкого изменения положения.

0  0
4.12.2017 14:28
- гость -

Правильно падать следует на Роснефтефских, Газпрёмовских, Лукойловских и дорогих супермаркетовских территориях ...

0  0
4.12.2017 17:25
- гость -

Я вот намедни тоже сандали подбросил, аж в спине хрумкнуло! Хорошо хоть селезёнкой не ёкнул. Лежу, думаю правильно упал, нет? Люди кругом затихли, тоже видать оценивали. Потом слышу один парень нецензурно, но одобрительно моему пируэту удивляться стал и девка евойная тоже. Поднялся. Ап! Руки в стороны, поклонился и отбыл восвояси. Видимо у меня природная склонность к правильным падениям. Как у кота.

0  0
26.12.2017 09:18
- гость -

Надо падать так, чтобы выиграть в суде у администрации города - ведь это их прямая обязанность - не допускать такие ситуации!

0  0
26.12.2017 09:33
- гость -

перед падение в полете прочитайте эти правила

0  0
26.12.2017 09:44
- гость -


25.10.2016 13:56
- гость -

Да...да... успеешь тут сгруппироваться и подумать, как бы упасть помягче...
Всё происходит в мгновенные секунды!
Сам много раз по жизни падал, переломаны обе руки и нога.

как правильно писал
9.03.2016 17:25
ckfdf
надо учиться группироваться.
Потом это работает на уровне инстинкта, как и поддержание равновесия.
в детстве в Спарте научили, что до сих пор работает.

0  0
26.12.2017 10:01
гость

9.03.2016 13:17
Елена

Неужели в травмпункте рентген не сделали? Может надо громче орать, когда врач надавливает, тогда они рентген сделают? А может рентген круглосуточно не дежурит?

0  0
26.12.2017 10:17
- гость -


Виталий С.
Точно, а то больно умные. Везде каток, а мы значит должны приспосабливаться. Вон в Москве такая красота - на тротуарах чисто, сыпят какое то средство с белыми камушками. Почему бы и у нас так не делать?
-------------
А москвичи стонут, что у них слякоть от реагентов везде, аллергия и обувь расползается быстро от смеси реагента + сырости.

0  0
26.12.2017 10:31
- гость -

любимое дело человека стонать по любому поводу. пусть в барнаул москвичи приезжают здесь хорошо

0  0
26.12.2017 10:35
- гость -

Может лучше статью напишите как правильно чистить тротуары? Или как правильно делать водостоки с крыш дома, чтоб вода не на тротуар бежала, где в последствии замерзает? Ну или статью как я построил завод по производству тротуарной плитке, которую криво положили и в гололед на ней падают люди?

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