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Что такое Прощеное воскресенье и у кого надо просить прощение?

, ИА "Амител"
Последнее воскресение перед Великим постом называется Прощеным. В 2017 году оно выпадает на 26 февраля


В этот день все православные просят друг у друга прощение за все обиды — вольные и невольные. Кому необходимо сказать "прости" и откуда пошла такая традиция, выяснил информационный портал Amic.ru.

1

Откуда пошла традиция просить прощение в Прощеное воскресение?

Просить прощение перед началом Великого поста одна из самых древних традиций. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню. Там они проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они не были уверены, что пустыня не станет их последним пристанищем. Монахи понимали, что они могут умереть, поэтому за день до расставания они примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресение.

2

Почему мы просим прощения на Прощёное воскресение?

Священнослужители говорят, что древнейшей церковной традиции положил начало Иисус Христос со словами, звучащими в Евангелии от Матфея: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6:14-15).

Смысл слов в том, что необходимо прощать обиды своим ближним. В этот день на литургии читают Евангелие из Нагорной проповеди Христа.

Настоятель храма первым просит прощения у прихожан и кланяется им. После священнослужители и миряне говорят друг другу "прости". Необходимо очистить свое сердце и душу от обид, чтобы вступить в Великий пост примирившись со всеми близкими.

 

3

У кого надо просить прощения в Прощеное воскресенье?

В первую очередь надо попросить прощения у тех, кого вы действительно обидели, причинили боль. Однако церковная традиция говорит о том, что мы должны просить прощения у всех. Поскольку мы могли обидеть человека нечаянно. Если у вас просит прощения человек, который ничем вас не обидел, ответьте ему словами "Бог простит, и я прощаю".

4

Как правильно просить прощение?

В русском языке есть два слова: "прости" и "извини". Многие считают их синонимами, однако у этих слов совершенно разные значения.

"Извини" означает "выведи меня из вины". Другими словами — сделай меня невиновным, я не виноват. Слово "прости" означает, что человек признал свою вину и раскаялся.

В Прощеное воскресенье правильно говорить "прости". Таким образом мы просим Бога принять виноватого человека, но готового меняться и становиться лучше.

 

    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    13.03.2016 11:04
    Сатурн

    Пора уже забыть эти традиции

    0  0
    13.03.2016 11:10
    - гость -

    Понять и прррастить. ©

    0  0
    13.03.2016 16:46
    - гость -

    Сатурн 13 марта 2016 г. 11:04

    главное, себя не забудь

    0  0
    14.03.2016 10:37
    Дюша

    На сайт епархии!!! Религиозной пурге не место на светском ресурсе...

    0  0
    25.02.2017 16:30
    Acdc

    Простите, православные!

    0  0
    25.02.2017 16:33
    - гость -

    Вас грабят, а вы прощайте, оскорбляют-извиняйте, бьют по морде- вторую щеку подставте, так кажется учат рабов?

    0  0
    25.02.2017 17:11
    - гость -

    Интересно, вовка попросит прощение у народа за обнищание?

    0  0
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