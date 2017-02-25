Священнослужители говорят, что древнейшей церковной традиции положил начало Иисус Христос со словами, звучащими в Евангелии от Матфея: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6:14-15).

Смысл слов в том, что необходимо прощать обиды своим ближним. В этот день на литургии читают Евангелие из Нагорной проповеди Христа.

Настоятель храма первым просит прощения у прихожан и кланяется им. После священнослужители и миряне говорят друг другу "прости". Необходимо очистить свое сердце и душу от обид, чтобы вступить в Великий пост примирившись со всеми близкими.