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Покаянный канон Андрея Критского: чему учит и когда читается?

, ИА "Амител"
Великий покаянный канон Андрея Критского читается в первые четыре дня Великого поста


Канон читается по частям в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы Великого поста. Полностью он читается на утрене четверга пятой седмицы.

1

Кто такой Андрей Критский?

Преподобный Андрей родился примерно в 660-х годах нашей эры в городе Дамаск. Сказания гласят, что ребенок не мог разговаривать до семи лет. Родители Андрея были верующими людьми и часто посещали церковь. Как-то раз во время причастия на Критского сошло Божие благословение, и он заговорил. После этого чуда родители отдали Андрея изучать основы религии.

Когда Андрею исполнилось 14 лет, его отправили на службу в Иерусалим, в Монастырь Гроба Господня.

Потом он переехал в Константинополь, где служил в доме сирот в сане диакона 20 лет. Там он начал писать свои песнопения.

2

Чему учит Покаянный канон Андрея Критского?

Канон учит нас смирению и покаянию. Мы должны принимать свои грехи и учиться бороться с ними. Также это писание учит людей брать пример с чистых и бескорыстных людей.

Через весь канон проходит одна мысль, повторяющаяся во всех его песнях: "Согрешил больше всех человек, един согрешил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен".

Чем ближе человек к Богу, тем больше видит свои грехи – этому учит нас канон Андрея Критского.

 

3

Что такое канон Андрея Критского?

Канон Андрея Критского содержит 250 тропарей. Он разбивается на четыре части и читается по вечерам в первые четыре дня Великого поста. Эти службы называются Великим повечерием и длятся порядка двух часов каждая. В современной Церкви сложилась такая традиция, что верующие стараются иметь при себе текст этого канона, лучше всего с параллельным переводом на русский язык. Чтение происходит при свечах.

 

4

Когда читается Великий покаянный канон Андрея Критского?

Великий канон читается два раза во время поста – в первую и пятую седмицу. Первый раз он словно напоминает нам о том, чем же на самом деле является покаяние в понимании святых отцов, а во второй раз – ближе к Страстной – верующим дается возможность сравнить, к чему они шли и к чему смогли прийти за несколько недель молитвенного подвига.

5

Почему в первую неделю Великого поста читается покаянный канон Андрея Критского?

Дело в том, что Великий пост – это время покаяния и очищения. Канон преподобного Андрея направлен на то, чтобы пробудить человеческую душу от греховного усыпления, раскрыть перед ней пагубность греховного состояния, подвигнуть к строгому самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, к отвращению от грехов и к исправлению жития.

 

    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    28.02.2017 13:13
    - гость -

    Мракобесие - смиритесь и кайтесь.

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