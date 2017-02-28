Преподобный Андрей родился примерно в 660-х годах нашей эры в городе Дамаск. Сказания гласят, что ребенок не мог разговаривать до семи лет. Родители Андрея были верующими людьми и часто посещали церковь. Как-то раз во время причастия на Критского сошло Божие благословение, и он заговорил. После этого чуда родители отдали Андрея изучать основы религии.

Когда Андрею исполнилось 14 лет, его отправили на службу в Иерусалим, в Монастырь Гроба Господня.

Потом он переехал в Константинополь, где служил в доме сирот в сане диакона 20 лет. Там он начал писать свои песнопения.