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Можно ли заниматься сексом во время Великого поста?

, ИА "Амител"
Идти на уступки или стоять на своем: воздерживаться ли в пост и как быть, если один из супругов невоцерковлен?


Фото: pixabay.com

Великий пост — самый строгий и долгий, в 2018 году он закончится 7 апреля. Люди, решившие его соблюдать, ограничены многими правилами, которые касаются не только еды. Например, некоторые церковнослужители призывают не заключать браки и ограничить спортивные нагрузки во время поста.

На непростой вопрос, можно ли заниматься сексом в это время, ответ искал корреспондент информационного портала Amic.ru

1

Можно ли заниматься сексом в пост?

Церковнослужители объясняют, что в первую очередь в пост нужно внимательнее относиться к повседневным грехам: нельзя лукавить, злиться, ссориться и прочее.

Заниматься ли сексом в этот период — очень тонкий и личный вопрос. Если человек не знает, как поступить, то должен обратиться за помощью к духовнику. В первом послании к Коринфянам Апостол Павел отвечает так: "Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена" (1Кор. 4:7). Супруги должны придерживаться телесного воздержания по обоюдному согласию.

В любом случае, если человек решил поститься, то предпочтительнее для него отказаться не только от определенной пищи, но и от секса.

2

Как быть, если один из супругов невоцерковлен и не готов к воздержанию?

В этом случае также стоит в первую очередь обратиться за советом к духовному наставнику. Церковь объясняет, что воздерживаться друг от друга необходимо только по взаимному согласию. Ни одному из супругов нельзя настаивать на своем и выдвигать ультиматумы. Верующий член семьи должен постепенно посвящать своего спутника в религиозные правила и подводить к воздержанию во время поста.

 

Читайте также в сюжете: Великий Пост-2018
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.03.2016 11:52
AnarchyInUK

Какая разница, как грешить, секс не для потомства по Библии сам по себе грех. Так что можно)

0  0
18.03.2016 11:55
- гость -

можно, но не глотать

0  0
18.03.2016 11:59
гость

А зачем ты глотаешь?

0  0
18.03.2016 12:18
владимир

батюшка а в пост можно девушку...? можно...но только не жирную.

0  0
18.03.2016 12:18
- гость -

Вспомнился анекдот про отчет "устный" и "от руки"

0  0
18.03.2016 13:09
- гость -

Ну парню с девушкой то понятно грех, значит можно с парнем парню?)

0  0
18.03.2016 13:32
- гость -

Можно. Только делай вид, что это против воли... Типа, изнасиловали ))). Еще и в мученики угодишь. а вообще новость не читала. длинно сильно. Кто дочитал, скажите можно или нет. А то выходные на носу, а вдруг нельзя

0  0
18.03.2016 14:19
- гость -

вот же где бред...
Для начала всем стоит уяснить, что секс - не грех, даже если не направлен на рождение детей.
Адам и Ева согрешили в раю не сексом, а непослушанием - им было не дозволено есть плоды с дерева познания добра и зла, а они преступили этот запрет, вкусив плод.
Про секс же сказано им Богом (причем еще до их непослушания): "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и повелевай те ею!" Это - (практически заповедь) прямое повеление от Бога людям - заниматься сексом.
НО - только (законной) жене с (законным) мужем...

Тем более бред про пост.
Пост - это не отказ от еды, пост - это от слова "молитва", и к воздержанию от еды это не имеет никакого отношения.
Другое дело, что бывает усиленная молитва - с постом. (как написано в Библии - "много может усиленная молитва праведного".

Истиннное значение поста можно прочесть в 58-ой главе книги пророка Исайи.

0  0
18.03.2016 14:23
- гость -

Пророк Исайя о посте:
"... укажи народу Моему — на грехи его.
Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу:
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других.
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.
Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?
..."

0  0
18.03.2016 14:24
- гость -

Исайя (продолжение):
"Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень;
и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.
И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения."
(Исаия 58:1-12)

0  0
18.03.2016 15:04
- гость -

Амик, напишите пожалуйста статью про:
1) какой процент соблюдают пост в алтайском крае
2) что творится на базарах и магазинах с продажей мяса и рыбы, на сколько упали продажи.
3) Мария-ра делает салаты с мясом, она может выдать самый точный результат, так как сеть по всему городу, на сколько они стали меньше делать салатов, вся правда сразу всплывет.
Я думаю многим будет интересно

0  0
19.03.2016 07:04
Любитель Библии

Цитата из послания апостола Павла имеет неверную ссылку , не 1Кор. 4:7, Правильно 1 Кор 7:4. Я понимаю, чтоавтор материала сама Библию не читала, поэтому для нее что 4:7 что 7:4 одна песня. Первая цифра в таких обозначениях означает номер главы, вторая - номер строфы (абзаца).

0  0
19.03.2016 07:10
Еще раз про секс на посту

1Кор 7:5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.

1Кор 7:6 Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление.

Если не лениться и читать первоисточники не вырывая из контекста, то в том же послании Апостола Павла, не прямого запрета за занятие сексом в пост, есть рекомендация воздерживаться, но на ваше усмотрение.

0  0
19.03.2016 07:19
Расширяем кругозор

Тут некоторые местные знатоки Библии ссылаются на некого пророка Исайю и его трактовку поста. Но вы должны знать и понимать, что этот самый Исаия , живший за 700 с лишним лет до рождества Христова, не был и не мог быть христианином по понятным причинам, христианство тогда не существовало, а также Исаия поклонялся богу, которому поклонялись и поклоняются приверженцы иудаизма, настоящие евреи. Ничего плохого в этом нет, Исаия - уважаемый пророк, он напророчил, что появится Иисус Христос якобы, но так же странно, что часть Торы иудейской входит в состав православной библии под видом Старого Завета, так же странно в толковании сути поста ссылаться на Исаию, который не был христианином, но исповедовал иудазим.

0  0
19.03.2016 07:28
Формальная логика

Второй совет про то, что все надо делать по взаимному согласию и спрашивать обо всем у своего духовника (?), не выдерживает критики.
Если один верует, а другой нет, один соблюдает пост, а другой супруг не соблюдает, то какое у них вообще может быть взаимное согласие? Таким люлям не стоит жить вместе, потому что для верующего человека брак с атеистом - не просто великое искушение, но большой грех.
Еще хуже, когда один из супругов поклоняется Иисусу, а другой Аллаху. Аак им достич согласия в семье? Они же идейные антиподы.
Верующие, не женитесь и не выходите замуж за атеистов и представителей иных еонфессий. Ваша вера и любовь в единственного бога Иисуса Христа не может быть менее важной, чем любовь к земному человеку, но наоборот.

0  0
26.02.2018 10:02
Filin

"Но вы должны знать и понимать, что этот самый Исаия , живший за 700 с лишним лет до рождества Христова, не был и не мог быть христианином по понятным причинам, " (с)
Тык и Исус вроде как другой веры был

0  0
26.02.2018 10:15
- гость -

Если посмотреть на это с другой стороны, время всех постов подогнано с тем расчетом, чтобы меньше рождалось детей огненных знаков. Очевидно ими сложнее управлять...

0  0
26.02.2018 10:44
- гость -

Неужели существуют такие люди, которые прежде чем в постель лечь, бегут к попу разрешения спрашивать?
Россия, 21 век, тьфу

0  0
26.02.2018 11:25
- гость -

с точки зрения православия вообще нельзя, ибо грех, там много чего нельзя.

если буквально трактовать, то самая правильная стратегия это брать крест и икону и идти, ну скажем, к границе с каким либо мусульманским или иной религии государством,
идти - с молитвами и псалмами,
крайне желательно, чтобы тебя при этом сожгли, например из огнемета.
это гарантированно трактуется, как мученичество при обращении неверующих и награждается ангельской арфой, причислением к лику святых, вечными райскими кущами.

но при таком раскладе, тут на земле верующих не останется - все будут с арфами - поэтому приходится идти на компромисс

0  0
26.02.2018 12:14
Россиянин

А руки на что!?

0  0
26.02.2018 12:45
Иsтина

Заголовки сегодняшнего Амика:
Можно ли ходить на кладбище во время Великого поста?
Можно ли заниматься сексом во время Великого поста?

Напрашивается следующий вопрос:

А можно ли заниматься сексом на кладбище во время Великого Поста?

0  0
26.02.2018 13:37
Я

сначала
19.03.2016 07:28
Формальная логика

потом следом

26.02.2018 10:02
Filin

Мне одному показалось что то с датами в коментах напутано?

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