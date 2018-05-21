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В этом году в Алтайском крае, несмотря на погоду, очень большое количество клещей. Где с ними можно столкнуться и правда ли, что клещи нападают на людей, прыгая с деревьев, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на портале Amic.ru.
Где живут клещи?
Клещи предпочитают жить в лесу. Их место обитания — лесная подстилка из опавших листьев и травы. Чаще всего клещи встречаются в мелколиственных и лиственно-хвойных лесах, где растут береза, осина, серая ольха, черемуха, рябина, ива, а также сосна и ель. В лесах, где преобладают хвойные породы деревьев, клещей встречается гораздо меньше. Не любят клещи очень сухие или переувлажненные территории.
Как клещи нападают на людей?
С деревьев клещи точно не прыгают. Дело в том, что им трудно забираться на деревья. Клещи подстерегают "жертву", притаившись на травинках или мелких кустах. Выше 50 см клещи обычно не поднимаются. Прицепившись к жертве, они ползут вверх, поэтому многие люди снимают клещей с плеча или головы, отсюда и возникает ощущение, что клещ упал сверху.
Клещи располагаются на растениях у поверхности земли. Они поджидают свою жертву, расставив лапки в стороны, и цепляются ими за того, кто идет мимо. Именно поэтому чаще всего клещи обитают вдоль лесных дорожек и звериных троп. Их привлекает запах людей и животных.
Когда клещ активен?
В Сибири существует два периода активности клещей: первый, когда клещи ведут себя наиболее агрессивно — с мая по июнь, второй — с августа по сентябрь. В эти периоды необходимо соблюдать особую осторожность и меры профилактики.
Как защититься от клеща?
-наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью;
-брюки заправьте в носки (обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду);
-обязательно наденьте головной убор (платок или шапку);
-одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить клеща;
-обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей; есть специальные средства и для одежды. К примеру, "Рефтамид таежный", "Москитол-антиклещ", "Пикник-антиклещ", "Дэта". Больше всего внимания надо уделить брюкам, поскольку к ним прицепляется очень много клещей. Также тщательно следует обработать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, манжеты рукавов и воротник.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 23 марта 2016 года
Комментарии
мне сказали "заправь штаны в носки"
Репеленты правда помогают! Всегда покупаю Рефтамид 3 в 1 голубой - он самый дешевый, вонючий конечно. Главное пшикнуть не пару раз, а конкретно набрызгать на одежду, чтобы она стала мокрой, обувь, шнурки. Его можно прям на себе брызгать, правда одежда должна быть не та, которая в повседневной носке (остается запах), и делать это лучше на улице. Один раз подхватила клеща, играя с собакой с палочкой - этот жук сидел на палке и впился под кофтой мне в руку. С тех пор поливаюсь репелентами.
Регулярно бываю в лесу. Клещи не попадались. А вот в Барнауле цеплялись, там, где с собаками гуляют, даже на тратуаре.
Лучше конечно прививаться, хотя тоже можно не угадать. Куда проще при походе на природу, сад , огород обработать себя репеллентом, чтобы не нарваться на подделку лучше брать в специализированном магазине на Радищево.
походу кто-то специально их разводит и распространяет потом
Вопрос на засыпку: чем поможет головной убор, если клещ таки нападает снизу?
Тем что без головного убора клещ спрячется у Вас в волосах.
Максимум одежды (плюс с манжетами, шапкой и брюками с носками) необходимо для того, чтобы клещ как можно дольше оставался НА одежде и вы смогли быстрее его обнаружить.
В горном видел и присосавшихся, и сидящих на низкой траве с расставленными лапками, клещей много, но благо, там инфицированных очень мало.
14.05.2018 09:09
- гость -
Зато есть чумные суслики)
Клещи - агенты госдепа!
21.05.2018 08:34
- гость -
Клещи - агенты госдепа!
Грят, что это биологическое оружие несчастных японцев.
Вчера мелкий мой на кухне что-то заметил на полу и пальцем трогает. Пригляделись - клещ.