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Кто оплатит ремонт машины, если она повредилась из-за плохой дороги?

, ИА "Амител"
Ямы на дороге – кошмар автомобилиста: мятый кузов, лопнувшая шина и разбитая фара. Кто несет за это ответственность?


Фото: vk.me

Быть внимательным – главное правило для тех, кто за рулем. Машине нанести вред могут как другие участники движения, так и разбитая дорога. Что делать в первом случае – ясно, и вред компенсировать будет страховая компания. Но кто оплатит поломку, если машина провалится в яму или причиной аварии станет отсутствие знака "ремонт", открытый канализационный люк, покрытый льдом участок дороги,  знают далеко не все. А ведь это особенно актуально весной, когда оттаяли все колдобины. Что делать, если автомобиль пострадал в результате некачественного дорожного покрытия, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

1
Что нужно сделать в первую очередь, если автомобиль пострадал из-за дороги?

Если автомобиль попал в яму или дорожный люк, для оформления ДТП необходимо вызвать сотрудников ГИБДД.  Они должны обозначить проблемное место на схеме, указать размеры ямы и пометить, что дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, или ограждения отсутствовали, если такое было в действительности.

Автовладельцу, в свою очередь, нужно сфотографировать поврежденный автомобиль и неисправный участок дороги хотя бы на камеру мобильного телефона и привлечь двух свидетелей.

2
Кто несет ответственность за поломку авто?

Владелец испорченного авто имеет право потребовать от сотрудников ГИБДД привлечения к ответственности работников дорожной службы, отвечающих именно за этот участок.

Если же сотрудники ГИБДД считают виновником ДТП самого водителя, ему необходимо обратиться в суд для обжалования решения.

3
Как получить компенсацию и с кого?

В отделении ГИБДД нужно получить справки о происшествии, копии протокола и постановления о привлечении к ответственности виновных. Далее обратиться к эксперту-оценщику и отправить виновнику ДТП, в данном случае это дорожная служба или ее работник, телеграмму о времени и месте проведения экспертизы.

Выяснив сумму ущерба, письменно обратиться в ответственную за случившееся организацию с требованием возместить сумму на ремонт авто добровольно. Если в течение месяца ответ не придет, то копии документов и исковое заявление нужно направить в суд.

Если рассмотрение дела затянулось, то  водителю стоит проявить инициативу и обратиться в прокуратуру. В течение 20 дней прокурор должен рассмотреть необходимые материалы и принять решение.

Быстрее получить компенсацию поможет знание закона, где прописан допустимый размер ям и выбоин на дороге, стоит изучать ГОСТ 50597-93 и все дополнения к нему. 

    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    29.03.2016 15:08
    ПлохойХорошийЗлой

    "...Если в течение месяца ответ не придет, то копии документов и исковое заявление нужно направить в суд. Если рассмотрение дела затянулось, то водителю стоит проявить инициативу и обратиться в прокуратуру..." На сколько я понял, в прокуратуру уже писать заявление на судью. А точно примут ? )))

    0  0
    29.03.2016 15:15
    Алекс

    Очевидно, что скорее всего обвинят водителя, ибо возникнет вопрос - а почему не исполнялись прямые обязанности по обеспечению безопасности движения и состоянию дорожного полотна...

    0  0
    29.03.2016 15:56
    D3nis

    Кто-кто, владелец и оплатит, а еще транспортный налог оплатит, и Платону денег отвалит. Чтобы получить что то с дорожников нужно как минимум в люк провалиться или в яму, а езда по колдобинам и ремонт ходовки раз в год - это норма нашего времени. Автомобилист - дойная корова.

    0  0
    29.03.2016 16:00
    AnarchyInUK

    8 лет на одной подвеске, продал - подуставшая, но не прякала. Просто надо правильно ездить по Барну)

    0  0
    29.03.2016 16:13
    - гость -

    На гусеничном тракторе?

    0  0
    30.03.2016 10:08
    4ugun

    Кто оплатит ремонт дороги, если она повредилась из-за плохой машины?

    0  0
    30.03.2016 10:34
    VIK

    Кто наконец будет наказывать автомобилистов за парковки на газонах-это ужас что творится у дома по адресу Попова 37 -целый автопарк на газоне-то же самое по адресу Шукшина 11 и т.д.!! Администрация района свои обязанности не выполняет-отдайте назад полномочия в ГИБДД что ли!!

    0  0
    30.03.2016 10:36
    ЛДПР

    http://www.nashinovosti.tv/?p=15325

    0  0
    14.03.2017 12:10
    - гость -

    30.03.2016 10:34 VIK - толи еще будет... 29.03.2016 16:00 - правильно, надо ездить по дорогам, а не по бездорожью на зум-зуме, для бездорожья другая техника нужна, типа трактор, осталось найти дорогу в борнео, я не нашел, поэтому купил легкий внедорожник типа "нива" и..о чудо езжу где хочу, а зум-зум не наш вариант, это в Моську, там есть где разогнаться, судя по тем же СМИ.

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