Как получить компенсацию и с кого?

В отделении ГИБДД нужно получить справки о происшествии, копии протокола и постановления о привлечении к ответственности виновных. Далее обратиться к эксперту-оценщику и отправить виновнику ДТП, в данном случае это дорожная служба или ее работник, телеграмму о времени и месте проведения экспертизы.

Выяснив сумму ущерба, письменно обратиться в ответственную за случившееся организацию с требованием возместить сумму на ремонт авто добровольно. Если в течение месяца ответ не придет, то копии документов и исковое заявление нужно направить в суд.

Если рассмотрение дела затянулось, то водителю стоит проявить инициативу и обратиться в прокуратуру. В течение 20 дней прокурор должен рассмотреть необходимые материалы и принять решение.

Быстрее получить компенсацию поможет знание закона, где прописан допустимый размер ям и выбоин на дороге, стоит изучать ГОСТ 50597-93 и все дополнения к нему.