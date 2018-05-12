С приходом весны люди активно посещают парки и леса и становятся потенциальными жертвами насекомых, которые прячутся на деревьях и в кустах. От укуса клеща никто не застрахован. Что делать, если вы обнаружили на себе коварное насекомое, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Как обнаружить, что вас укусил клещ? После прогулки по лесу или парку необходимо тщательно осмотреть тело и волосы, чтобы вовремя обнаружить клеща. При этом необходимо детально исследовать все складки кожи, область под коленями, в паху, за ушами.



Имейте в виду: от укуса клеща может пострадать и домашнее животное. Собак и кошек нужно осматривать не только потому, что они будут страдать от укуса клеща - животное может принести насекомых в дом на своей шерсти.

2 Что делать, если вас укусил клещ? Где живут клещи и как они нападают на людей? Развенчиваем мифы о том, как нападают клещи на человека 18527 7 Первоначально выявить место присасывания паразита можно по покраснению этой области и образованию после укуса клеща небольшого воспаления. Сам клещ довольно маленький и на коже может выглядеть как небольшая темная точка, которую часто путают с родимыми пятнами. В рану после укуса насекомое может полностью всасываться через несколько суток. Затем на этом месте появляется воспаление и рубец. После этого извлечь насекомого становится довольно трудно.

3 Как вытащить клеща? Верный способ вытащить клеща целиком – это тянуть за самое основание, то есть брать его нужно у самого края ранки за хоботок. Нельзя ни в коем случае тащить за тело – вы оторвете часть клеща, и потом придется доставать остатки из ранки. Не следует ждать, когда он сам отпадет — все это время он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.