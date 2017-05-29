С марта 2017 года в Алтайском крае от клещей пострадали более 5300 человек. 129 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, у шестерых подозревают клещевой вирусный энцефалит, у десятерых — иксодовый клещевой боррелиоз. А вы знаете, сколько всего существует видов клещей и какие из них являются самыми опасными? Читайте об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
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Основной вред, который клещи могут нанести человеку, – это переносимые членистоногими заболевания. Хотя большинство разновидностей клещей совершенно безопасны, они способны заразить человека целым букетом опасных болезней:
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клещевой энцефалит;
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возвратный клещевой тиф;
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сыпной клещевой тиф;
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туляремия;
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геморрагическая лихорадка;
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болезнь Лайма;
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эрлихиоз;
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ку-лихорадка.
Также существуют виды клещей, которые наносят вред сельскому хозяйству и огородникам. Клещи также способны заражать домашних любимцев и животных, которые содержатся человеком, доставляя хозяевам немало проблем.
Существует несколько самых опасных для человека видов клещей. Приведем наиболее популярные из них:
1. Энцефалитный клещ. Пожалуй, самый известный из всех. Укус такого клеща может стать причиной инфекции, осложнения которой часто приводят к летальному исходу. Однако энцефалитные клещи не являются отдельным видом — так могут называться все типы клещей, заражённых энцефалитом. И определить по внешнему виду, является ли клещ переносчиком инфекции или нет, невозможно.
2. Иксодовый клещ. Именно этот вид клещей чаще всего выступает переносчиком опасного заболевания – энцефалита. Второе название этих клещей – твердые клещи. Своим вторым названием клещи обязаны твердому хитиновому покрову, который образует своеобразный защитный панцирь. К иксодовым клещам относят также собачьего и таежного клещей. Иксодовый клещ также часто называется лесным. Этот вид клещей любит тенистые и влажные места, которыми являются лиственные и смешанные леса.
3. Аргасовые клещи. Известны из-за мягкого кожного покрова и из-за закрытых мест обитания. Жилища аргасовых клещей — пещеры, норы, гроты, гнёзда и трещины. На людей в большинстве случаев нападают ночью, но известны случаи и дневных нападений, вдали от солнечного света. Аргасовый клещ, как правило, проявляет агрессию по отношению к людям в ночное время. Активность аргасовый клещ проявляет круглый год, особенно если особь проживает в каком-то сарае или другом достаточно теплом помещении. Кошарный клещ имеет коготки на ногах и длину до 15 мм. Наиболее часто хозяевами этого клеща становятся млекопитающие типа овец, коров. В одной кладке клеща данного вида обычно 50-500 яиц. Уже к осени вылупившиеся личинки находят себе хозяина, который позволяет им насыщаться и развиваться до стадии нимф.
4. Гамазовый клещ. Хозяевами этого вида клещей становятся домашние и дикие птицы, некрупные животные. Места обитания клещи также выбирают соответствующие – гнезда, птичьи клетки, норы. Срок жизни гамазовых клещей достаточно короток – до семи месяцев. Взрослые особи способны многократно питаться и откладывать яйца.
5. Подкожный клещ. Данный паразит способен долгие годы обитать на человеческом теле, питаясь отмершими клетками. В тот момент, когда иммунитет человека ослабевает, подкожный клещ начинает забираться глубже в кожные слои, вызывая раздражение, покраснение и зуд. Местом, которое поражает данный клещ, становится зона головы, покрытая волосяными фолликулами, или кожа лица.
6. Чесоточный клещ. Этот вид часто называют чесоточным зудом. Именно эти паразиты становятся причиной возникновения чесотки.
7. Постельный клещ. Такие клещи живут в непосредственной близости от людей – в их квартирах. Домашние клещи не живут на теле человека, а в скоплении пыли или пуха, перьев. Питаются такие клещи эпидермисом, который отшелушился с кожи человека.
Впервые опубликовано 12.04.2016
Комментарии
Какие клещи самые опасные для человека?
правительство РФ
Дадин,Овальный,Кох,Кара-Мурза,Рыжков,Чубайс,Касьянов, Боженка,Пономарёв,Ахиджакова,Латынина,Хакамада,Альбац,Алексеева,Улюкаев,Боровой,Волков,Горбачёв, Ройзман,Ксюха собочак!
Много этих тварей водиться,как в России , так и за её пределами,типо заказчика мокрухи-Ходора!
Остерегайтей укусов этих тварей!