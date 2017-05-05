Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы российские города окрашиваются в черно-оранжевый цвет. Георгиевские ленточки повязывают на антенны автомобилей и зеркала, дамские сумочки и рюкзаки, прикалывают на пиджаки и платья в знак памяти о героическом прошлом и уважения к ветеранам. Почему ленту называют "георгиевской", что символизируют ее цвета, как правильно ее носить, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Позже на оранжево-черных лентах носили награды, затем георгиевские ленты стали появляться на наградном оружии офицеров. Георгиевские ленты в качестве наградного атрибута существовали в русской армии до тех пор, пока империя не прекратила свое существование.
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Во время Великой Отечественной войны был вновь утвержден орден Славы, имевший три степени. Это была пятиконечная звезда с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета. Такое сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия. И вновь лента символизировала мужество, воинскую доблесть и преемственность традициям.
Уже после распада СССР, в 1992 году, был восстановлен прежний орден Святого Георгия и отличительный знак "Георгиевский крест". Так в современной России вновь появился символ, которому суждено было объединить традиции разных эпох, отстоящих друг от друга на два с лишним века.
Однако среди знатоков геральдики бытует мнение, что оба эти цвета всего-навсего соответствуют цветам государственного герба Российской Империи – черный орел на золотом фоне.
Как появилась традиция раздавать георгиевские ленты?
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. Ее инициаторами стали информационное агентство "РИА Новости" и РООСПМ "Студенческая община".
Уже двенадцатый год акция проводится под девизом "Я помню! Я горжусь!".
Ее цель – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма для всех людей мира, которые выступают сегодня против фашизма, терроризма и насилия. Георгиевские ленточки раздаются всем желающим.
Акция стала традиционной и проводится на средства предприятий и государственного бюджета в преддверии Дня Победы. Страны, в которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Казахстан, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия, Афганистан, а также Молдавия и Белоруссия.
Существует несколько способов завязать георгиевскую ленточку так, чтобы не обидеть ветеранов и не вызвать осуждение окружающих. Все зависит от длины ленты и фантазии обладателя. Наиболее распространенными считаются следующие варианты:
Перевернутая галочка. Расположите ленту вертикально. Прижмите середину указательным пальцем. Другой рукой возьмите верхний конец ленты и потяните вниз в сторону от другого конца так, чтобы получилась буква "Л".
Девятка или буква "М". Поскольку День Победы отмечают к 9 мая, георгиевские ленты в виде буквы "М" или девятки будут как нельзя кстати. Однако для их прикрепления одной булавки будет мало.
Цветок. Для объемного цветка понадобятся две ленты. Сложите ленту гармошкой так, чтобы получились петли одинакового размера. Закрепите снизу иголкой или скрепкой. Расправьте каждую петлю и слегка разверните в сторону, придайте объем. Проделайте те же действия, скрепите обе части цветка булавкой посередине.
Цветок можно выполнить и другим способом. Сделайте петлю на одном конце ленты. Придерживайте пальцами. Отступите несколько сантиметров и сделайте другой рукой вторую петлю, слегка отведя ее в сторону. Продолжайте делать петли по кругу, пока не получится цветок. Закрепите. Чтобы надевать цветок на праздник ежегодно, можно приклеить его на основу для броши (продается в магазинах тканей и швейной фурнитуры).
Впервые материал был опубликован 22 апреля 2016 г. в 13:20.
Комментарии
потому что не знают смысла.сказали это круто и фсё
а допустимо ли использование символа георгиевской ленты на логотипе телевизионных каналов? в частности, канале рентв?
Надо официально утвердить правила ношения ленточки, закрепить законодательно, утвердить Путиным, создать комиссию по контролю
- гость 13:53
Это да... И, как это полагается в наших традициях, чтобы затем члены комиссии по контролю объяснили, откуда у них взялась недвижимость на Лазурном берегу, которая, конечно же досталась им в наследство, от бабушки. умершей как раз 10 мая 2016года...
Не пудрите людям мозги. Гвардейская лента не имеет к Великой Отечественной войне никакого отношения. Гвардейская лента, являющаяся частью орденов Советского Союза и некоторых знамен ВОВ лишь внешне похожа на царско-россиийскую георгиевскую ленту. В оригинале георгиевская лента использовалась как отличительные знаки в казачьих (тоже херои) подразделениях генерала Шкуро и атамана Краснова, воевавших на стороне Гитлера против красной армии. Впрочем, для поколения встречающего день Победы под знаменами армии генерала Власова ношение этого атрибута выглядит как само собой разумеющиеся.
PS
Амик, верните лучше нормальную погоду на сайт.
Извините. "Гвардейская лента не имеет к Великой Отечественной войне никакого отношения" читать как "Георгиевская лента не имеет к Великой Отечественной войне никакого отношения"
Георгиевская никакого отношения в ВОВ не имеет...Посему - не Георгиевская, а гвардейская...
2Проходимец и др.
Господа, Ваши ежегодные ритуальные попытки представиться "небыдлом" с претензиями на знание истории, ей богу, уже просто смешны.
Георгиевская лента означает именно то что означает - не конкретно победу в ВОВ, а преемственность поколений русских воинов, не важно при каком режиме сражавшихся за отечество. И День Победы, превращается постепенно именно в главный праздник славы русского оружия вообще.
И не нужно цепляться за триколор или георгиевскую ленту, типа их ктото не кристальной чистоты цеплял, это ничего не значит. Официальным знаменем РОА и КОНР например был андреевский флаг. Чего не кричите: "мореманы срывайте власовскую тряпку!"?
Alex5800 22 апреля 2016 г.
15:21
Георгиевская лента означает именно то что означает - не конкретно победу в ВОВ,
а преемственность поколений русских воинов, не важно при каком режиме
сражавшихся за отечество
После упразднения большевиками старой наградной системы Георгиевская лента продолжала использоваться в наградных системах Белых армий. В частности, она использовалась на почётной награде Добровольческой армии — знаке «За Ледяной поход» и награде Восточного фронта, знаке «За великий Сибирский поход». Георгиевские цвета (георгиевские банты, шевроны, ленты на головных уборах и знамена) использовались в различных белых формированиях, особенно же участниками Ярославского восстания. Атаман Анненков в конце 1918 г. дал «право ношения георгиевской ленты» ветеранам своего отряда «для отличия от вновь поступающих». Во время Второй мировой войны бойцы Русского корпуса, действовавшие против югославских партизанов, награждались Георгиевскими крестами.
Лента ордена Святого Георгия использовалась в символике русских эмигрантских организаций, таких как Русский общевоинский союз. Символом созданного в 1944 году в Бобруйске коллаборационистского «Союза борьбы против большевизма» являлось «Георгиевское знамя с вышитым серебром Георгиевским крестом посредине», руководители организации носили на рукавах повязки георгиевских цветов.
22.04.2016 15:21
Alex5800
Официальным знаменем РОА был триколор нынешний. И андреевский флаг какое отношение к ВОВ имеет? Все эти тряпочки, если вспомнить историю, начали возрождать "историки" из команды Яковлева и Роя Медведева в конце 80-х и начале 90-х. А в конечных планах у них была именно реабилитация генерала Власова как русского национального героя. Благо во время остановили. Но свою ахинею относительно расстрела в Катыни они все-таки пропихнули. А про "преемственность поколений русских воинов" не надо. Доблестные русские воины, с георгиевскими лентами и под триколором, перед этим подряд крымскую (эту еще не под триколором), русско-японскую и первую мировую войны проcpaли. Не примазывайте их к нашей Победе.
PS
С георгиевскими тряпочками и триколором Путин благополучно слил русских в Донбассе. Не будет щастья нам с ними
В связи с его приближением хочу напомнить некоторые нюансы, которые для меня, почему-то, важны.
Первое – те, кто назвал общероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», способствуют не памяти, а забвению подвига нашего народа.
«Георгиевским крестом» в годы Великой Отечественной никого не награждали и никакого отношения к разгрому гитлеровской Германии эта награда не имеет. Она имеет отношение только к войнам Российской империи. Так что награда геройская, но...
Гвардейская лента, которая выглядит очень похоже, сделана по мотивам и использовалась в ВОВ – она ГВАРДЕЙСКАЯ, а не Георгиевская. Гвардейская лента имеет отношение к СССР и Великой Отечественной, но не имеет отношения к Российской империи.
Кто это смешивает в кучу – показывают либо своё «беспамятство», либо ненависть к Красной Армии. В обоих случаях – это не их праздник. Берлин брала именно Красная Армия.
(c)
22.04.2016 15:21
Alex5800
Такие как ты будут поклонятся всему чему скажут, особо не вдаваясь в подробности. Хоть свастике. А что? Славянский символ плодородия. Преемственность поколений... Профукали мы все что поколение дедов для нас завоевало. Благодаря Путину и таким как ты
2гость15.43
И что? Снова выборочное зрение? И лента ордена Славы "просто похожа"?
Ваша аргументация уровня утверждения "Красное знамя нельзя использовать, под этим знаменем Мао и Пол Пот вырезали миллионы людей!", ну ладно или, "под этим знаменем большевики подавили тамбовское восстание!"
И про андреевский флаг никогда ни один протестун не отвечает. Интересно почему?
2Проходимец
Был о Вас лучшего мнения. Учите историю.
А давайте будем до конца честными...Георгиевская ленточка вместо красных гвоздик...Пасха вместо Первомая, полосатая тряпка вместо Красного знамени, 4 ноября вместо 7 ноября, попы в армии вместо замполитов, двухголовый петух на гербе...На каком основании нынешняя власть примазывается к великой победе Советского народа в ВОВ?
22.04.2016 17:30
djusha67
Крестный ход вместо первомайских и ноябрьских демонстраций. Русский человек существо коллективное. И это не стеб. Нам нужно как-то общаться. А формы могут быть разными. Первомайские гуляния, крещенские прыгания в прорубь, иван-купаловский шабаш, проводы зимы и т.п. Только глумиться над святым не надо. Сжечь чучело зимы в церкви на масленицу- это кощунство. Так же как георгиевская ленточка и триколор на дне Победы.
Так. Мысли вслух.
господа умники. если для вас флаг и лента- тряпочки, то говорить с вами не о чем. ИМХО и пока.
Для меня это - символ и память о дедах и бабушках, воевавших в войну за нас с вами. ПАМЯТЬ!!! Надеюсь передать её своим детям. что-бы и они ПОМНИЛИ! а вы живите, со своими тряпочками....
22.04.2016 13:53
- гость -
Надо официально утвердить правила ношения ленточки, закрепить законодательно, утвердить Путиным, создать комиссию по контролю
Ты наверное из тех клоунов которые повязывают ленту на антенну или дверную ручку авто?
леееентаааачка.страна дураков блин.
5.05.2017 09:38
- гость -
леееентаааачка.страна дураков блин.
Конкретно в чем дурость? В каждой стране имеются свои символы и традиции...это не считается дуростью.
ту проходимец
а ты и ник себе подходящий выбрал. не примазывайся к русским, олень.
тебе человек всё доступно разжевал, но ты же невменяемый, начитавшийся копипасты из интернета.
для русских - и триколор, и георгивская ленточка - святые символы.
а вот как раз красная тряпка - символ большивистского мора
Совершенно непонятно зачем осуществлять подмену гвардейской ленты георгиевской. Ведь люди которые воевали в ВОВ они за свои подвиги получали ордена и медали с гвардейской лентой, так почему символом Победы протаскивают георгиевскую ленту, кторорая к войне 41 года не имеет никакого отношения! Да, она тоже символ, но не ВОВ 41-45 годов!
Георгиевская ленточка, которую повязывают в рамках свежеиспеченной акции и правила ношения которой навязывают, никакого отношения к ВОВ не имеет.
Дело не в ВОВ, не в "памяти", не в ветеранах, а в том, чтобы приучить людей к бессмысленным, но "общенародным" акциям, а также выявить людей с низкой внушаемостью, не управляемых в рамках стандартного воздействия на электорат.
а допустимо ли, использование царского герба без дозволения царя и бога?
потомкам тех кто его убил?
Все эти пляски вокруг побед давно прошедших лет - лишь попытки импотентов вспомнить давно забытый оргазм. Дорогие рассеяне, вы хоть все ленточками обмотайтесь, любого цвета - победы уже позади.
"Символ победы"? Мир сошёл с ума.
Символ победы СССР - красное знамя с серпом и молотом.
Российской Федерации на момент победы не было ни в какой перспективе.
Ленточка эта - вовсе новодел.
Тут надо определиться: если эта лента символизирует медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", то нефиг напяливать атрибутику, которую не заслужил.
Если же это новодел, то и говорить об этом надо честно. Не называя "символом победы".
А уж триколор на празднике победы - это и вовсе оксюморон.
Понятно, что РФ - государство-продолжатель СССР, но слава победы не только за РСФСР, но и за всеми остальными союзными республиками.
Так что единственный справедливый и универсальный символ, повторюсь, это красное знамя.
Посмотрите на улицы 9 мая. Возможно вы сможете заметить, что на них практически не будет красных знамен, серпа с молотом, звезды тоже понемногу сходят на нет.
Гвардейская лента больше никогда не будет восприниматься как признак гвардии или награды за проявленный героизм...она будет восприниматься "пиплом" как "бантик на 9 мая"
5.05.2017 09:52
- гость -
вот ты сам не понимаешь, но ты такой же как и - гость -5.05.2017 09:51.
только тебе красный флаг, как символ коммунистов нравится, и соответственно триколор поперек горла, а тому просто и триколор, и красная тряпка поперек горла. ему наверное жовто-блакитный или звёздно-полосатый лучше.
отрицая нынешние символы единения нации, вы, коммуняки, только льёте воду на мельницу ненавистников самого существования России как государства.
коммуняк и в самой то стране не очень любят, а за бугром и подавно.
а эти либерал-оппики, и коммуняк ненавидят, и современную Россию, они бы с удовольствием под амеров легли.
эка корчит как лента георгиевская особоодаренную тусовку! если вам ребята пофиг на нее, что вы кажный год отпИсываетесь? причем со злостью и слюни вокруг! все видите ли быдло неразумное, а у вас истина в последней инстанции! сидите на попе ровно и молитесь на своего овального, демакратические ценнисти и прочую лабуду, може когда нить за большие заслуги получите грин карту и поедете как тесленка бисер перебирать в омеригу!
да! уважаемый Дюша! наша власть имеет прямое отношение к Победе! ибо она выбрана нами потомками тех людей, которые воевали и погибали за эту Победу! акция бессмертный полк очень хорошо этот факт демонстрирует!
В феврале этого года озвучены секретные данные Госплана СССР - в ВОВ погибло 42 миллиона советских людей, из них 19 военные потери - это почтив 3 раза больше чем немцев! Общая убыль населения составила более 52 миллионов! Раньше такие цифры озвучивали главы страны: 10, 13, 20, 25, 27 и вот теперь 42...
победобесие
Простие нас деды! Мы прое.ли вашу Победу.
5.05.2017 10:00
дед
Диду, после того как акцию бессмертный полк присвоила власть, она эту идею полностью извратила. Мне позвонила мама, сказала, что принесли подарок к 9 мая и забрали фотографию отца, недавно умершего, для бессмертного полка, о котором она конечно ничего не знает... Одно слово - подонки...
Совершенно непонятно зачем осуществлять подмену гвардейской ленты георгиевской
на мой взгляд наоборот все понятно - это делается в рамках десоветизации российского общества, вон и символику "Забытого полка" поменяли, на красной звезде вместо серпа и молота теперь Георгий Победоносец
5.05.2017 10:12
- гость -
а у тебя шизофрения
5.05.2017 10:15
- гость -
возможно вы и про...ли
5.05.2017 10:15
Алекс
ретивых дураков у нас всегда полно было.
нельзя из-за пары услужливых чинуш крыситься на саму идею.
я впервые пошёл в прошлом году, с сыном. несли портрет моего деда, тяжелораненного в 1944 году. у сына была гордость за своего предка. это называется связь поколений.
5.05.2017 10:02
Алекс
И ещё 40 млн "убил Сталин в кровавом ГУЛАГе". Итого к 1945 году в стране не осталось населения. Как же задолбали либерасты в своём стремлении оплевать великие свершения советского народа.
По теме. А кто уполномочил "волонтёров Победы" указывать народу как правильно праздновать и что носить. Есть госнаграды, в статуте которых прописано где и как носятся, а символы памяти каждый носит так, как ему позволяет такт и воспитание, и осуждаться может лишь откровенное глумление.Лично я не вижу ничего плохого в ленточке, прикреплённой к антенне автомобиля, соответственно возил и буду возить.
Лично я не вижу ничего плохого в ленточке, прикреплённой к антенне автомобиля, соответственно возил и буду возить.
Ты аккуратней. А то дойдет до эвакуации авто.
5.05.2017 10:28
- гость -
Лично я не вижу ничего плохого в ленточке, прикреплённой к антенне автомобиля, соответственно возил и буду возить.
и пусть символ памяти поливает дождь, выцветает на солнце, пылится. нормальный такой символ. или память такая...
Во время Великой Отечественной войны был вновь утвержден орден Славы, имевший три степени. Это была пятиконечная звезда с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета.
Лентой оранжево-черного цвета на ордене Славы награждались герои ВОВ, не пойму чего тут не понятно?
Мне она нравится еще и потому, что она не нравится нацистам на Украине
"Продолжая удивляться неадекватности фанатов георгиевской ленты, как главного символа Великой Отечественной войны, делаю последнюю попытку аппелировать к разуму и показать, что оранжево-черная лента конечно же имеет право быть главным символом Победы 1941-45 гг, а вот называться георгиевской она никак не может. По той простой причине, что не было награды, носящей имя Св.Георгия во время Великой Отечественной войны, а раз не было, то и символом Победы она никак быть не может. Символом может быть только награда периода 1941-45 гг, а таковых наград было очень много.
Какая из них может быть главным символом? Ну, конечно же медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Само название говорит об этом. Об этом же говорит тот факт, что это награда была самой массовой. Ею было награждено почти 15 млн. человек, участвовавших в боевых действиях против Германии.
Так что, по поводу главного символа Победы двух мнений быть не может — им является медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг".
Соответственно ленточка к этой медали должна называться сталинской или победной, но никак не георгиевской. Не называем же мы в угоду нынешней антисоветской идеологии блокаду Ленинграда блокадой Санкт-Петербурга, а Сталинградскую битву Царицынской? Понятно, что для нынешнего руководства РФ такие названия абсолютно не приемлимы (кровавый упырь и все такое), а потому и была затеяна вся эта грязная возня по искажению названий победной символики и искажению смысла победы Советского народа над фашистской Германией. Только почему мы, разумные люди, должны участвовать и вестись на эту подлость, называя главный символ Победы чужим названием в угоду политическим конъюктурщикам? " (с)
5.05.2017 10:48
Вurckina-new
оранжево-черная лента конечно же имеет право быть главным символом Победы 1941-45 гг, а вот называться георгиевской она никак не может
Аргумент понятен, хотя и спорен, когда она была на ордене Славы она не называлась Геогиевской, но до того, как на этот орден попала, была таковой. Но когда я ее ношу мне пофигу как она называется, я знаю, зачем я ее ношу, мне этого достаточно
Алексу! " после того как акцию бессмертный полк присвоила власть" зачем врать? где она присвоила? там одни чиновнеГи идут с портретами? идут простые люди, хотя чиновнеГи такие же граждане нашей страны, плоть от плоти, то что на них лежит обязанность организации и обеспечения порядка так энто факт, в любой стране так, массовые мероприятия сами по себе нигде не происходят! ну а дальше вам гость 10:15! сказал все верно по теме!
"Только почему мы, разумные люди, должны участвовать и вестись на эту подлость, называя главный символ Победы чужим названием в угоду политическим конъюктурщикам?" сидите дома, пускайте желч! "разумные мля они люди" это надо еще разобратЦа , в чем вы там разумные и вообще люди ли? на поверку лжецы и циники, которым наша Победа кость в горле!