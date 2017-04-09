Великий понедельник

Этот день открывает Страстную неделю, посвященную добровольно принятым спасительным страданиям Иисуса Христа. С Великого понедельника начинается чтение Псалтыри, которое длится первые три дня Страстной седмицы.

В Великий понедельник на службе вспоминают внука праотца Авраама, Иосифа Прекрасного и бесплодную смоковницу, проклятую Господом.

Иосиф считается прототипом страдающего Иисуса Христа, преданного Своим учеником, отвергнутого Своим народом и спасающего через Свои страдания и смерть весь род человеческий.

О смоковнице повествует евангельская притча. По дороге в Иерусалим Христос хотел утолить голод плодами смоковницы. Однако не нашел на ней ни одного плода, тогда он произнёс: "Да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла" (Мф. 21:19).

Бесплодная смоковница символизирует всякую душу, которая не приносит плода — покаяния, и образ книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашёл плодов веры и благочестия, а лишь лицемерную тень Закона. В её мгновенной гибели — предвестие правосудия Божия, которое следует за Его терпением и постигает не приносящих доброго плода.