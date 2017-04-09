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Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста?

, ИА "Амител"
Страстной неделей называют последние дни Великого поста, в 2017 году она начинается 10 и заканчивается 16 апреля


В переводе с церковнославянского слово "страсти" означает страдания, которыми были отмечены последние дни Христа. Особенность Страстной недели — усугубление поста, изменения в облачениях священнослужителей: в одних храмах отдают предпочтение черному с серебром, в других — багряному цвету. Ежедневно в последнюю седмицу Великого поста во время богослужений читают главы Евангелия, рассказывающие об иерусалимских событиях две тысячи лет назад: о Тайной вечере, предательстве Иуды, суде, распятии и воскресении. Об особенностях каждого дня Страстной недели можно узнать из нашей справки.

1
Великий понедельник

Этот день открывает Страстную неделю, посвященную добровольно принятым спасительным страданиям Иисуса Христа. С Великого понедельника начинается чтение Псалтыри, которое длится первые три дня Страстной седмицы.

В Великий понедельник на службе вспоминают внука праотца Авраама, Иосифа Прекрасного и бесплодную смоковницу, проклятую Господом.

Иосиф считается прототипом страдающего Иисуса Христа, преданного Своим учеником, отвергнутого Своим народом и спасающего через Свои страдания и смерть весь род человеческий.

О смоковнице повествует евангельская притча. По дороге в Иерусалим Христос хотел утолить голод плодами смоковницы. Однако не нашел на ней ни одного плода, тогда он произнёс: "Да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла" (Мф. 21:19).

Бесплодная смоковница символизирует всякую душу, которая не приносит плода — покаяния, и образ книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашёл плодов веры и благочестия, а лишь лицемерную тень Закона. В её мгновенной гибели — предвестие правосудия Божия, которое следует за Его терпением и постигает не приносящих доброго плода.

2
Великий вторник

Великий вторник посвящен воспоминаниям о пришествии Христа в Иерусалимский храм. Тогда он последний раз читал проповедь перед людьми, обличал книжников и фарисеев, говорил притчами о кесаре, Страшном суде и воскресении мертвых.

Фарисеи желали опорочить Иисуса в глазах иудеев, а также получить возможность донести о его действиях римским властям. Тогда они обратились к Иисусу: "Как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю или нет?" (Ин. 8, 49). Получив от него утвердительный ответ, фарисеи обвинили бы его в поддержке римских властей, ответ отрицательный помог бы им назвать его мятежником. Тогда Иисус показал фарисеям римский денарий и спросил, что видят они на нем. На монете был изображён император, и фарисеи сказали, что это кесарь. Ответ Христа стал хрестоматийным: "Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мф. 22, 21).

3
Великая среда

В среду Страстной недели вспоминают два события: предательство Иисуса Иудой Искариотом и Евангельскую историю о грешнице, возлившей миро на голову Иисуса. А произошло это так: во время ужина в доме Симона Прокажённого некая женщина подошла к Иисусу и полила ему голову драгоценным миром. На что Иисус сказал своим раздосадованным ученикам, будто благодаря ей он готов к погребению.

В Великую среду совершается последняя Литургия Преждеосвященных Даров, а также в заключительный раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего" с тремя земными поклонами. Земные поклоны (кроме поклонов перед Плащаницей) более не совершают до самого праздника Троицы.

В этот же день на вечерней службе совершается таинство Исповеди. Прихожане имеют особую возможность исповедоваться более подробно.

4
Великий четверг

Великий четверг ознаменован в богослужении важнейшим евангельским событием: Тайной вечерей, тогда Господь установил таинство Святого Причащения.

Во время трапезы Иисус взял хлеб, благословил его и, преломив, раздал ученикам со словами: "Приимите, ядите: сие есть Тело Моё". Затем он подал апостолам чашу и сказал: "Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов".

Именно поэтому в Великий четверг христиане приобщаются Святых Христовых Тайн, вкушая освящённый хлеб и вино.

Во время Тайной вечери Христос сказал своим ученикам, что один из них предаст его. Слова его окажутся верны: Иуда Искариот, уже продавший своего учителя за 30 сребреников, ночью в Гефсиманском саду укажет на него стражникам.

Утром в Великий четверг в храмах служат Литургию Василия Великого, во время которой совершается чин освящения мира. Вечером служат утреню Великой пятницы (Служба двенадцати Евангелий). Во время этой службы читаются 12 отрывков из Евангелия, повествующих о последних часах жизни Христа.

В Великий четверг прихожане храмов стоят с зажжёнными свечами в руках как символ того, что слава и величие не покидали Христа во время страданий. После завершения службы свечи не гасят, а сохраняют их огонь в домашних лампадах до Пасхи.

5
Великая пятница

Страстная пятница считается самым скорбным днем в году. Этот день ознаменован казнью Иисуса через распятие на кресте.

Cхваченный Христос предстал перед Синедрионом — высшим религиозным и судебным органом древней Иудеи. Уже тогда иудейские начальники утвердились в решении убить Иисуса. Однако они не могли его казнить без приказа управлявшего Иудеей прокуратора Понтия Пилата. Прокуратор не считал Иисуса виновным и даже предлагал отпустить его в честь грядущего праздника иудейской Пасхи. Однако толпа потребовала отпустить другого пленника — преступника Варавву. Пилат утвердил приговор Синедриона.

Иисуса сначала бичевали, над ним издевались римские солдаты, а затем заставили нести крест на Голгофу, где распяли на кресте.

Один из учеников Христа Иосиф Аримафейский снял тело Ииисуса с креста, покрыл плащаницей и положил в собственной новой гробнице.

Богослужения Страстной пятницы начинаются в четверг вечером. Литургию в этот день не служат, поскольку она уже совершена Христом на Кресте. Однако служат Царские Часы: читают псалмы и Евангелия о страстях Христовых. Это день строгого поста – до выноса Плащаницы никто не вкушает пищи.

Днём в Страстную пятницу на утрене Великой субботы выносят Плащаницу, символизирующую Погребение Христа. В середине дня Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, украшенном цветами и умащённом благовониями в знак скорби о смерти Христа. На середине Плащаницы размещают Евангелие. Верующие, совершив земной поклон, прикладываются к Плащанице.

6
Великая суббота

В Великую субботу вспоминают погребение Христа и его сошествие в ад. Погребение Иисуса Христа входит в число Страстей Христовых. Христиане считают, что своей смертью Иисус Христос победил смерть и спас из адской бездны ветхозаветных праведников.

Службы Великой субботы начинаются в пятницу во второй половине дня. Плащаницу выносят на середину храма, а вечером проводится служба, на которой совершают Крестный ход с Плащаницей вокруг храма. После Крестного хода читают Священное Писание.

В Великую субботу ежегодно в Иерусалимском храме Воскресения, на Гробе Господнем, сходит благодатный огонь. Происходит это таинство при большом стечении народа. В Россию огонь доставляют обычно самолетом.

7
Христово Воскресение

В этот день православные празднуют Воскресение Христа. На третий день после погребения Христа Мария Магдалина, Иоанна, Саломия и Мария Иаковлева несли благовония, чтобы помазать ими тело Иисуса. Идя к месту погребения, они печалились, кто поможет им убрать камень от гроба, однако на месте увидели, что камень отвален и гробница пуста.

В ночь на Пасху в храме читают Деяния апостолов. Верующие в праздничной одежде приходят в храмы вечером Великой субботы. В начале двенадцатого начинается Полунощница — служба, на которой поётся канон Великой субботы. В конце священники переносят Плащаницу с середины храма в алтарь, где она остаётся до праздника Вознесения Господня (9 июня в 2016 году), в память о сорока днях пребывания Христа на земле после Его Воскресения.

Впервые опубликовано 2016-04-26

Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017
    Автор:
    Анна Муранова Выпускающий редактор (8-385-2) - 594-466

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    Комментарии

    9.04.2017 16:35
    - гость -

    Страшная седьмица.

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