Как появился праздник Пасхи?

Праздник зародился задолго до рождения Христа. Пасха ассоциировалась исключительно с еврейским народом. История гласит, что когда-то евреи были в неволе у египтян. Это было тяжелое время для народа: издевательства и притеснения. Вера в Бога и надежда на спасение и милость Божию всегда жили в их сердцах.

Однажды к евреям пришел человек по имени Моисей, который со своим братом был послан им во спасение. Господь избрал Моисея, чтобы он вразумил египетского фараона и избавил еврейский народ от рабства. Но как ни старался Моисей убедить фараона отпустить людей, свобода им дарована не была. Египетский фараон и народ его не верили в Бога, поклоняясь лишь своим божествам и уповая на помощь колдунов. Чтобы доказать существование и могущество Господне, на египетский народ было обрушено девять страшных казней. Ни кровавых рек, ни жаб, ни мошек, ни мух, ни тьмы, ни грома – ничего этого могло бы не быть, если бы правитель отпустил народ с его скотом. Последняя, десятая, казнь, как и предыдущие, покарала фараона и его народ, но не затронула евреев. Моисей предупредил, что каждая семья должна заколоть по годовалому непорочному ягнёнку мужского пола. Кровью животного помазать двери своих домов, ягненка запечь и всей семьей съесть его. Ночью были умерщвлены все первенцы мужского пола в домах среди людей и животных. Только дома евреев, где была кровавая метка, беда не затронула. Эта казнь сильно напугала фараона, и он отпустил рабов со всеми их стадами. Евреи пошли к морю, где вода разверзлась, и они спокойно отправились по дну его. Фараон же хотел снова нарушить свое обещание и бросился за ними, но его вода поглотила. С тех пор Пасха означает "прошедший мимо, миновавший".