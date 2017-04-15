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Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире, в отличие от католического, в котором главный день церковного года — Рождество. Пасхе предшествует сорокадневный пост. К празднику готовятся заранее, убирая в квартирах, крася яйца, а также готовя праздничную трапезу и куличи. С Пасхой связано много традиций. В 2017 году Пасху отмечают 16 апреля. Об истории ее возникновения читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Праздник зародился задолго до рождения Христа. Пасха ассоциировалась исключительно с еврейским народом. История гласит, что когда-то евреи были в неволе у египтян. Это было тяжелое время для народа: издевательства и притеснения. Вера в Бога и надежда на спасение и милость Божию всегда жили в их сердцах.
Однажды к евреям пришел человек по имени Моисей, который со своим братом был послан им во спасение. Господь избрал Моисея, чтобы он вразумил египетского фараона и избавил еврейский народ от рабства. Но как ни старался Моисей убедить фараона отпустить людей, свобода им дарована не была. Египетский фараон и народ его не верили в Бога, поклоняясь лишь своим божествам и уповая на помощь колдунов. Чтобы доказать существование и могущество Господне, на египетский народ было обрушено девять страшных казней. Ни кровавых рек, ни жаб, ни мошек, ни мух, ни тьмы, ни грома – ничего этого могло бы не быть, если бы правитель отпустил народ с его скотом. Последняя, десятая, казнь, как и предыдущие, покарала фараона и его народ, но не затронула евреев. Моисей предупредил, что каждая семья должна заколоть по годовалому непорочному ягнёнку мужского пола. Кровью животного помазать двери своих домов, ягненка запечь и всей семьей съесть его. Ночью были умерщвлены все первенцы мужского пола в домах среди людей и животных. Только дома евреев, где была кровавая метка, беда не затронула. Эта казнь сильно напугала фараона, и он отпустил рабов со всеми их стадами. Евреи пошли к морю, где вода разверзлась, и они спокойно отправились по дну его. Фараон же хотел снова нарушить свое обещание и бросился за ними, но его вода поглотила. С тех пор Пасха означает "прошедший мимо, миновавший".
Как Пасха связана с Иисусом?
Накануне распятия, в четверг, состоялась Тайная Вечеря, где Иисус представил хлеб как свое тело, а вино – кровь. С тех пор значение праздника Пасхи не менялось, но новой пасхальной трапезой стала Евхаристия. Сначала праздник был еженедельным. Пятница была днем скорби и началом поста, а воскресенье – днем радости.
В 325 году на Первом Вселенском Соборе была определена дата празднования Пасхи – первое воскресенье после весеннего полнолуния. Русская Православная Церковь использует юлианский календарь. Чтобы вычислить, в какой день Пасха выпадает в определенный год, нужно произвести довольно сложный расчет. Но для простых мирян составлен календарь дат праздника на десятки лет вперед. За долгое время существования праздника он оброс традициями, которых и по сей день придерживаются в семьях, и приметами.
С праздником Пасхи связано огромное множество поверий. В пасхальное воскресенье разрешалось просить у Бога всего, что душа пожелает. Например, преуспевания в делах, щедрого урожая, хорошего жениха. В пасхальную ночь набирали водицы из родника, приносили ее домой, не проронив по дороге ни единого слова, и окропляли этой водой жилища и амбары – на счастье и благополучие. Если съешь на Пасху яйца, снесенные курами в Страстной четверг, защитишь себя от недугов, а зароешь их скорлупу в землю на пастбище – убережешь скотину от всякой напасти.
Накануне Пасхи в доме пекутся куличи и красятся яйца луковой шелухой. Можно красить яйца разноцветными специальными красителями, которые продаются в магазинах, можно расписать тонкой кисточкой, наклеить на них красивые наклейки.
У славян популярны яичные бои за пасхальной трапезой, или "битье" яйцами. Это простая игра: кто-то держит яйцо носиком вверх, а "соперник" бьет его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает "биться" с другим человеком.
В Европе и Америке одной из самых популярных пасхальных традиций является "охота за яйцами" – детская игра, которая заключается в прятаньи, разыскивании и катании по наклонному газону игрушечных и шоколадных яиц. Каждую Пасху устраивают такой праздник в Вашингтоне – прямо на лужайке перед Белым домом.
Комментарии
Может уже хватит про Пасху! Оптимизма эта история еврейского народа почему-то не добавляет...
Ох уж эти сказочники
«Почему праздник называется Пасхой?» – они начинают удивительным образом ундулировать, они начинают всяко извиваться и тщательно заводить рака за камень, они начинают рассказывать про Исход евреев из Египта и другие сказки, хотя на самом деле всё обстоит гораздо любопытнее. Настоящее, подлинное звучание названия этого праздника Песах. У него есть ещё и другое имя, если не ошибаюсь «хатамацот». Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев-первенцев в Земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери и ангел, который совершал убийства, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо и надо идти дальше. Эту хитрость с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах – Пасха означает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо».
В ветхом завете,правды не больше,чем в Новой газете,хе,хе!
почему пасху праволсавную нельзя празновать раньше еврейской? за это кары даже предусмотрены для осмелившихся
На сайт епархии? Голосование читателей на Амике уже однажды решало, что религиозные статьи на ресурсе не нужны...Или результаты плебисцитов традиционно для России пускать по боку?
Может хватит постить старую херню? Кому это интересно?