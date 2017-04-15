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Пасха: история и традиции великого праздника

, ИА "Амител"
Что нужно знать о самом главном христианском празднике


Фото: globallookpress.com

Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире, в отличие от католического, в котором главный день церковного года — Рождество. Пасхе предшествует сорокадневный пост. К празднику готовятся заранее, убирая в квартирах, крася яйца, а также готовя праздничную трапезу и куличи. С Пасхой связано много традиций. В 2017 году Пасху отмечают 16 апреля. Об истории ее возникновения читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как появился праздник Пасхи?

Праздник зародился задолго до рождения Христа. Пасха ассоциировалась исключительно с еврейским народом. История гласит, что когда-то евреи были в неволе у египтян. Это было тяжелое время для народа: издевательства и притеснения. Вера в Бога и надежда на спасение и милость Божию всегда жили в их сердцах.

Однажды к евреям пришел человек по имени Моисей, который со своим братом был послан им во спасение. Господь избрал Моисея, чтобы он вразумил египетского фараона и избавил еврейский народ от рабства. Но как ни старался Моисей убедить фараона отпустить людей, свобода им дарована не была. Египетский фараон и народ его не верили в Бога, поклоняясь лишь своим божествам и уповая на помощь колдунов. Чтобы доказать существование и могущество Господне, на египетский народ было обрушено девять страшных казней. Ни кровавых рек, ни жаб, ни мошек, ни мух, ни тьмы, ни грома – ничего этого могло бы не быть, если бы правитель отпустил народ с его скотом. Последняя, десятая, казнь, как и предыдущие, покарала фараона и его народ, но не затронула евреев. Моисей предупредил, что каждая семья должна заколоть по годовалому непорочному ягнёнку мужского пола. Кровью животного помазать двери своих домов, ягненка запечь и всей семьей съесть его. Ночью были умерщвлены все первенцы мужского пола в домах среди людей и животных. Только дома евреев, где была кровавая метка, беда не затронула. Эта казнь сильно напугала фараона, и он отпустил рабов со всеми их стадами. Евреи пошли к морю, где вода разверзлась, и они спокойно отправились по дну его. Фараон же хотел снова нарушить свое обещание и бросился за ними, но его вода поглотила. С тех пор Пасха означает "прошедший мимо, миновавший".

2

Как Пасха связана с Иисусом?

У девы Марии родился Иисус Христос. В 30 лет Иисус стал вести проповеди, рассказывая людям о законах Божьих. Но через три года его распяли вместе с другими неугодными властям на кресте, который был установлен на горе Голгофе. Случилось это после еврейской Пасхи, в пятницу, которую впоследствии окрестили Страстной. Это событие дополняет значение праздника Пасхи новым смыслом, традициями и атрибутами. На третий день после погребения Христа, ранним утром в воскресенье несколько женщин пошли к гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел Господень в белоснежных одеждах. "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал", — обратился Ангел к испуганным женщинам. Со страхом и радостью поспешили женщины возвестить Апостолов об увиденном. "И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: "Не бойтесь; пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня". В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих увидеть Христа, сияющего неприступным светом воскресения. За неделю до Пасхи верующие отмечают Вербное воскресенье.
3
Как определяют дату Пасхи?

Накануне распятия, в четверг, состоялась Тайная Вечеря, где Иисус представил хлеб как свое тело, а вино – кровь. С тех пор значение праздника Пасхи не менялось, но новой пасхальной трапезой стала Евхаристия. Сначала праздник был еженедельным. Пятница была днем скорби и началом поста, а воскресенье – днем радости. 

В 325 году на Первом Вселенском Соборе была определена дата празднования Пасхи – первое воскресенье после весеннего полнолуния. Русская Православная Церковь использует юлианский календарь. Чтобы вычислить, в какой день Пасха выпадает в определенный год, нужно произвести довольно сложный расчет. Но для простых мирян составлен календарь дат праздника на десятки лет вперед. За долгое время существования праздника он оброс традициями, которых и по сей день придерживаются в семьях, и приметами.

4
Какие поверья в народе связаны с праздником Пасхи?

С праздником Пасхи связано огромное множество поверий. В пасхальное воскресенье разрешалось просить у Бога всего, что душа пожелает. Например, преуспевания в делах, щедрого урожая, хорошего жениха. В пасхальную ночь набирали водицы из родника, приносили ее домой, не проронив по дороге ни единого слова, и окропляли этой водой жилища и амбары – на счастье и благополучие. Если съешь на Пасху яйца, снесенные курами в Страстной четверг, защитишь себя от недугов, а зароешь их скорлупу в землю на пастбище – убережешь скотину от всякой напасти.

Накануне Пасхи в доме пекутся куличи и красятся яйца луковой шелухой. Можно красить яйца разноцветными специальными красителями, которые продаются в магазинах, можно расписать тонкой кисточкой, наклеить на них красивые наклейки.

У славян популярны яичные бои за пасхальной трапезой, или "битье" яйцами. Это простая игра: кто-то держит яйцо носиком вверх, а "соперник" бьет его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает "биться" с другим человеком.

В Европе и Америке одной из самых популярных пасхальных традиций является "охота за яйцами" – детская игра, которая заключается в прятаньи, разыскивании и катании по наклонному газону игрушечных и шоколадных яиц. Каждую Пасху устраивают такой праздник в Вашингтоне – прямо на лужайке перед Белым домом.

Читайте также в сюжете: Пасха-2017
    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Комментарии

    27.04.2016 13:26
    Алекс

    Может уже хватит про Пасху! Оптимизма эта история еврейского народа почему-то не добавляет...

    0  0
    27.04.2016 13:28
    - гость -

    Ох уж эти сказочники

    0  0
    27.04.2016 13:29
    Воланд

    «Почему праздник называется Пасхой?» – они начинают удивительным образом ундулировать, они начинают всяко извиваться и тщательно заводить рака за камень, они начинают рассказывать про Исход евреев из Египта и другие сказки, хотя на самом деле всё обстоит гораздо любопытнее. Настоящее, подлинное звучание названия этого праздника Песах. У него есть ещё и другое имя, если не ошибаюсь «хатамацот». Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев-первенцев в Земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери и ангел, который совершал убийства, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо и надо идти дальше. Эту хитрость с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах – Пасха означает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо».

    1  0
    27.04.2016 13:48
    Ru.банок

    В ветхом завете,правды не больше,чем в Новой газете,хе,хе!

    1  0
    27.04.2016 14:20
    месный

    почему пасху праволсавную нельзя празновать раньше еврейской? за это кары даже предусмотрены для осмелившихся

    0  0
    27.04.2016 16:08
    djusha67

    На сайт епархии? Голосование читателей на Амике уже однажды решало, что религиозные статьи на ресурсе не нужны...Или результаты плебисцитов традиционно для России пускать по боку?

    0  0
    15.04.2017 17:10
    - гость -

    Может хватит постить старую херню? Кому это интересно?

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