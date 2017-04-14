Что такое Страстная пятница?

Чтобы Иисус Христос воскрес, возвестив победу жизни над смертью, он должен был быть распят. События произошли именно в пятницу. Иисуса пытали, потом судили, потом вели на Голгофу и распяли. После этого тело сняли с креста и погребли в пещере.

Именно распятие является важным символом Страстной пятницы. Еще один важный символ, которому уделяется внимание во время утренней и вечерней службы, – это плащаница. Длинная ткань, на которой в полный рост изображен Иисус Христос в гробу.

В Великую пятницу священнослужители надевают самое темное облачение и совершают три богослужения. Утром в храмах служат так называемые "Часы", после которых опять читают Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня – вечерню с чином выноса плащаницы, а вечером служат утреню Великой субботы с чином погребения плащаницы. Пусть вас не удивляет несоответствие во времени, дело в том, что по церковному календарю сутки начинаются с вечера.



Плащаницу устанавливают на возвышении в центре храма, на нее кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу с ладаном, постоянно воскуряющую фимиам. Также в память о том, как жены-мироносицы принесли масла для помазания тела Христа, Плащаницу умащают благовониями и украшают цветами. Верующие прикладываются к ней, также перед плащаницей положено полагать земные поклоны.



Все богослужения Великой пятницы и Великой субботы начинаются и завершаются не в алтаре, а перед плащаницей. Кроме того, Великая пятница – день строгого поста. Верующие не должны ничего есть до окончания чина выноса плащаницы – до трех часов дня. Затем разрешено вкусить хлеб и выпить воды.