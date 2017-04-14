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Страстная пятница: история и традиции самого скорбного дня для верующих

, ИА "Амител"
В этот день Иисус совершил крестный ход на Голгофу, был распят и умер


Фото: www.gospelherald.com

Страстная пятница – самый скорбный день, день траура. Пятница – день воспоминания Спасительных Страстей Господа. В этот день Иисус был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу, был распят и умер. Об истории и традиции праздника читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Страстная пятница?

Чтобы Иисус Христос воскрес, возвестив победу жизни над смертью, он должен был быть распят. События произошли именно в пятницу. Иисуса пытали, потом судили, потом вели на Голгофу и распяли. После этого тело сняли с креста и погребли в пещере.
Именно распятие является важным символом Страстной пятницы. Еще один важный символ, которому уделяется внимание во время утренней и вечерней службы, – это плащаница. Длинная ткань, на которой в полный рост изображен Иисус Христос в гробу.

В Великую пятницу священнослужители надевают самое темное облачение и совершают три богослужения. Утром в храмах служат так называемые "Часы", после которых опять читают Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня – вечерню с чином выноса плащаницы, а вечером служат утреню Великой субботы с чином погребения плащаницы. Пусть вас не удивляет несоответствие во времени, дело в том, что по церковному календарю сутки начинаются с вечера.

Плащаницу устанавливают на возвышении в центре храма, на нее кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу с ладаном, постоянно воскуряющую фимиам. Также в память о том, как жены-мироносицы принесли масла для помазания тела Христа, Плащаницу умащают благовониями и украшают цветами. Верующие прикладываются к ней, также перед плащаницей положено полагать земные поклоны.

Все богослужения Великой пятницы и Великой субботы начинаются и завершаются не в алтаре, а перед плащаницей. Кроме того, Великая пятница – день строгого поста. Верующие не должны ничего есть до окончания чина выноса плащаницы – до трех часов дня. Затем разрешено вкусить хлеб и выпить воды.

2
Как проходит богослужение в Страстную пятницу?

В Великую пятницу в Православной Церкви совершают три богослужения. Утром служат Часы, за которыми вновь читают Евангелие о Страстях Христовых, в середине дня совершают вечерню с чином выноса плащаницы, а вечером – утреню Великой субботы (сутки по церковному календарю начинаются с вечера) с чином погребения плащаницы.

Днем на чине выноса плащаницы читается канон "Плач Божией Матери". Вечернее богослужение имеет заупокойный характер. Это погребение Самого Христа. Как на отпевании, все в храме стоят с зажженными свечами. В начале утрени читается семнадцатая кафизма — часть Псалтири, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах. Затем прочитывают канон Великой субботы. Это тоже плач о погребенном Христе, но в нем все сильнее звучит новая тема – ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. Тихим крестным ходом с плащаницей и со свечами завершается утреня Великой субботы. Когда шествие обходит храм, все поют заупокойное "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас..." Всего несколько часов отделяет этот крестный ход от следующего, совершаемого в воскресную полночь, уже пасхального.

3
Чем не рекомендуют заниматься в Страстную пятницу?
В Страстную пятницу грехом считается работать в огороде – нельзя втыкать в землю железные предметы: грабли, вилы, лопаты. Урожай может дать хороший только петрушка. Петрушку называют травой предсказателей, и она приносит плодовитость, любовь и страсть. Если вы изготовите саше с листьями петрушки, то это будет хорошей защитой для вас от физиологического или психологического давления. Также благоприятным этот день считают для прививки деревьев. А белье, постиранное в Страстную пятницу, чистым не станет, оно может покрыться кровавыми пятнами. В Страстную пятницу не рекомендуется перевозить пчел, иначе погибнут все. Если вы освятите в храме кольца в этот день, то они могут защитить вас от болезней на весь год. Испеченная сдоба в Страстную пятницу, сохраненная в течение всего года, лечит коклюш.
4
Какие существуют народные приметы в Страстную пятницу?

В дни Пасхи не берут соли, чтобы руки не потели, девушки становятся на топор, чтобы стать крепкими. Все любовные приметы на Пасху сбываются особенно верно. Если девушка ушибет локоть, то ее вспоминает милый. Если в супе попадется муха или таракан — жди свидания. Губа зачешется — не миновать поцелуев, если бровь — кланяться девушке с милым.

Если на Страстную пятницу пасмурно, то хлеб будет с бурьяном. Если солнечно — пшеница будет зернистой.

Простой способ определения "наговоренных" вещей в квартире. Так, в Страстную пятницу идете в церковь и берете недогоревшую свечку, которая была у вас в руках во время службы. В квартире ее зажигаете и идете по комнатам. Там, где она затрещит, находится порченая вещь.

Если подстригать ногти в Страстную пятницу, это помогает от зубной боли. Во сне в этот день девушке явится будущий жених.

Материал впервые был опубликован 29  апреля 2016 года 

    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Партнёры

    Комментарии

    29.04.2016 09:13
    - гость -

    "белье, постиранное в Страстную пятницу, чистым не станет, оно может покрыться кровавыми пятнами."

    Амик, почему мы должны читать этот бред?

    Вся эта ересь не имеет ни единого отношения к христианству, так к чему это? И что-то я не заметил, чтобы здесь встречались статьн, столь же срупулезно описывающие иудейские, индуистские или буддистские традиции, а верующих этих религий у нас тоже много. Налицо нарушение прав верующих! Кстати, именно сегодня собираюсь прославить Христа тем, что пойду "лопаты втыкать в землю", чтобы посадить возле дома саженцы сосны.

    0  0
    29.04.2016 11:50
    - гость -

    Россияне за прошедшие 25 лет стали более религиозными: они больше надеются на божью помощь и верят в предопределенность судьбы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

    С 1991 года число тех, кто полагается на бога в своей жизни, выросло на 18% с 49% до 67%. Не надеются на помощь высших сил 11%. Не верят в бога 14%, в 1991 году так ответил 21% опрошенных.

    0  0
    29.04.2016 12:40
    - гость -

    11:50 Не знаю, с каким подтекстом вы разместили эти данные, но, на мой взгляд - это хорошая тенденция. Хотелось бы только, чтобы эти возросшие "проценты" пополняли не ряды сторонников обрядоверия, фетишизма предметам культа и останкам умерших людей, а действительно искали Божьего водительства в своей жизни.

    Библия говорит: "Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой, во всех путях твоих познавай Его и Он направит стези твои."

    Грех - это не поступки человека. Грех - это желание человека жить по своей воле, а не по воле Бога. А поступки - следствие этого греха.

    Поэтому Библия настойчиво убеждает нас: "Познавайте, ЧТО есть воля Божья - благая, угодная и совершенная."

    0  1
    29.04.2016 13:57
    гость

    Ну да "...и не полагайся на разум свой...", всё правильно - тупой "овцой" управлять легче , что сейчас и делается .

    0  0
    29.04.2016 13:59
    гость

    А первый гостюшко не те самые ёлки , с площади Победы , пойдёт сажать ?

    0  0
    29.04.2016 15:28
    Deckman

    - гость - 29 апреля 2016 г. 12:40

    Конечно, хорошая, особенно для власть имущих и проходимцев в рясах. Народом, который не думает, легче управлять, главное, внушить ему, что "на всё воля Божья".

    0  0
    29.04.2016 16:42
    djusha67

    http://smart-lab.ru/uploads/images/02/88/42/2016/04/29/e587ba.jpg

    0  0
    29.04.2016 16:46
    djusha67

    Амик похоже заключил договор с епархией на распространение религиозного бреда ...

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