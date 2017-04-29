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Почему не стоит пытаться пересадить маральник на свой участок?

, ИА "Амител"
Стоит напомнить, что маральник – редкое растение для нашего края, оно занесено в Красную книгу


Ежегодно на Алтае новый туристический сезон открывается грандиозным праздником "Цветение маральника". В 2017 году это мероприятие состоится 29 апреля. И каждый раз многочисленные туристы, а также жители близлежащих сел и просто проезжие наносят большой урон этому растению. Почему не стоит пытаться пересадить маральник на свой участок и какое наказание за это грозит, в рубрике "Вопрос-ответ".

1
О каком наказании речь?
Маральник редко встречается в Алтайском крае, и в связи с этим в 2001 году он был внесен в Красную книгу Алтайского края. Стоит отметить, что в соответствии с краевым законодательством уничтожение растений и животных, занесенных в Красную книгу, влечет административную ответственность. Тем, кто кто ломает ветки "сибирской сакуры", выкапывает кустарники могут выписать штраф, размер которого для граждан составляет до 5 тысяч рублей.
2
А правда, что маральник плохо приживается?
По словам директора Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Александра Шмакова, во время цветения пытаться пересаживать маральник нет смысла, он просто погибнет.


"Эта культура очень капризная, ее можно пересаживать или весной, или поздней осенью, когда оно не вегетируется. Кроме того, эти растения приживаются крайне редко. Маральник растет на остепненных каменистых склонах, в подлеске либо на мху. При переносе в другие условия 95% растений гибнут", – пояснил Шмаков.

Маральник считается целебным растением, которое используют при различных заболеваниях. В растении содержатся эфирные масла, дубильные вещества, галловая и аскорбиновая кислоты и множество микроэлементов. Вместе с тем маральник – очень ядовитое растение. Поэтому к нему стоит относиться с осторожностью.
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Впервые материал был опубликован 29 апреля 2017г. в 17.45.


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Комментарии

30.04.2016 08:12
Ипонамать

Знаю место в городе где марафоне хорошо прижился и цветет

0  0
30.04.2016 09:16
- гость -

У нас в садоводстве у многих растет, да и в Горном им все горы покрыты, когда цветет все горы розовые. Странно как-то...

0  0
30.04.2016 13:14
гость

У меня в саду более 30 лет растёт. Его ещё багульником называют.
Сейчас цветет. Вааще прижился без проблем, уже несколько раз прореживал, вырубал.
Кактатак.

0  0
30.04.2016 13:14
гость

У меня в саду более 30 лет растёт. Его ещё багульником называют.
Сейчас цветет. Вааще прижился без проблем, уже несколько раз прореживал, вырубал.
Кактатак.

0  0
1.05.2016 12:58
- гость -

Все так и кактатак, не приживается, вот уже 30 лет подряд выкапываю и сажу, но не растет....

0  0
1.05.2016 13:03
- гость -

Веточки в бутылки и ждешь когда корни пустит. Специальные добавки для оживления роста корней, а вот фиг, так и ничего и не получается...вот уже 30 лет экспериментирую. Кактатак.

0  0
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