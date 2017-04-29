Ежегодно на Алтае новый туристический сезон открывается грандиозным праздником "Цветение маральника". В 2017 году это мероприятие состоится 29 апреля. И каждый раз многочисленные туристы, а также жители близлежащих сел и просто проезжие наносят большой урон этому растению. Почему не стоит пытаться пересадить маральник на свой участок и какое наказание за это грозит, в рубрике "Вопрос-ответ".
"Эта культура очень капризная, ее можно пересаживать или весной, или поздней осенью, когда оно не вегетируется. Кроме того, эти растения приживаются крайне редко. Маральник растет на остепненных каменистых склонах, в подлеске либо на мху. При переносе в другие условия 95% растений гибнут", – пояснил Шмаков.
Маральник считается целебным растением, которое используют при различных заболеваниях. В растении содержатся эфирные масла, дубильные вещества, галловая и аскорбиновая кислоты и множество микроэлементов. Вместе с тем маральник – очень ядовитое растение. Поэтому к нему стоит относиться с осторожностью.
Впервые материал был опубликован 29 апреля 2017г. в 17.45.
Комментарии
Знаю место в городе где марафоне хорошо прижился и цветет
У нас в садоводстве у многих растет, да и в Горном им все горы покрыты, когда цветет все горы розовые. Странно как-то...
У меня в саду более 30 лет растёт. Его ещё багульником называют.
Сейчас цветет. Вааще прижился без проблем, уже несколько раз прореживал, вырубал.
Кактатак.
У меня в саду более 30 лет растёт. Его ещё багульником называют.
Сейчас цветет. Вааще прижился без проблем, уже несколько раз прореживал, вырубал.
Кактатак.
Все так и кактатак, не приживается, вот уже 30 лет подряд выкапываю и сажу, но не растет....
Веточки в бутылки и ждешь когда корни пустит. Специальные добавки для оживления роста корней, а вот фиг, так и ничего и не получается...вот уже 30 лет экспериментирую. Кактатак.