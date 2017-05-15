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Как правильно сажать и растить картофель?

, ИА "Амител"
Некоторые хитрости, которые полезно знать даже опытным огородникам


Середина мая — горячая пора для садоводов. Сегодня в рубрике "Дача" мы поговорим о том, как правильно сажать картофель. Уверены, что большинство наших читателей не раз выращивали этот замечательный овощ, но вдруг о некоторых хитростях вы не знали.

1
Когда сажать картофель?

Существует народная примета, которая позволяет безошибочно определить самое подходящее время для посадки картофеля: когда березовый лист распустится и станет размером с копейку.

 Научный подход нам говорит о том, что самое подходящее время для посадки картофеля – когда почва на глубине 8-10 см прогреется до 9 градусов тепла. Измерить это можно простым термометром. Но, собственно говоря, это время соответствует тому времени, когда распускаются листья на березе.

Новички часто задают вопросы – а не повредят ли картофелю заморозки, которые в нашем регионе случаются и вплоть до конца мая? Отвечаем: нет. Картофелю небольшие заморозки не страшны.

2
Как подготовить картофель к посадке?

Всем известно, что залог хорошего урожая — хорошие семена. Рачительный хозяин картофель на семена отбирает еще осенью. Как правило, это крепкие клубни среднего размера – примерно с куриное яйцо. Если брать мелкий картофель, то и куст вырастет слабый.

Впрочем, зачастую встречается и способ посадки резаного картофеля. Опытные огородники советуют этот метод использовать, когда стоит теплая и влажная погода. При этом разрезать клубень следует вдоль, а не поперек. Дело в том, что  самые сильные ростки появляются на вершине клубня. Разрезая картофелину вдоль, вы делаете обе половинки равноценными. В противном случае одна половинка даст хорошие росточки, а вторая, на которой отсутствуют вершинные "глазки", может прорасти гораздо позже.

Кроме того, разрезая клубни, не забывайте дезинфицировать нож, опуская его в раствор марганцовки. Если вам попался больной картофель, то вы не заразите остальные.

Недели за две перед посадкой картофель нужно вытащить из хранилища, разложить тонким слоем в тени и дать прорасти.

Часто дачники высаживают картофель на одном и том же месте много лет подряд. Это неверный подход. Периодически место нужно менять, а землю – удобрять.

3
Как сажать картофель?

Есть разные способы посадки картофеля. Вы можете выбрать любой, который вам больше понравится.

Под лопату: лопатой готовим лунки глубиной около 10 см. Расстояние между лунками – средний шаг – 25-30 см. Отступ между рядами – 50-60 см. Если картофель посадить слишком часто, то велика вероятность развития фитофтороза – зеленые клубни, которые непригодны для употребления в пищу. Кроме того, и окучивать частые всходы будет неудобно.

На дно лунки можно добавить чуть-чуть компоста. Навоз добавлять в лунку не надо, иначе ваш урожай "сгорит".

Под гребень. Сначала надо подготовить гребни. Тяпкой делают бороздки глубиной 10 см на предварительно вспаханной почве. По всей длине бороздок насыпается слой перегноя или компоста (высота слоя – 8 см). Сверху перегноя засыпается зола (совсем немного). Поверх этого засыпаем землей. Теперь можно раскладывать клубни. А затем с обеих сторон нагребаем гребни высотой 10 см так, чтобы холмики по обе стороны "постели" в разрезе напоминали букву "М". Картофелины лежат между гребнями, в углублении буквы "М".

Удобно потом окучивать картофель: сгребли холмики ближе к середине – и все. Кроме того, картофель в почве сначала находится на минимальной глубине, поэтому хорошо прогревается, быстрее прорастает. Холмики земли с обеих сторон хорошо сохраняют влагу, а она очень нужна картофелю при окучивании, когда он цветет, формирует клубни.

Под черным цветом. Среди огородников все больше набирает популярность метод посадки овощей "под черную пленку", или черный нетканный материал. Его также  применяют для защиты грядок от сорняков и прогревания почвы.

Участок, где планируется высадить картофель, нужно укрыть материалом. На расстоянии 15-20 см в шахматном порядке проделать крестообразные надрезы. Выбрать лопатой через надрезы почву, чтобы под пленкой получилась лунка глубиной 10 см. Уложить туда картофель, засыпать землей и свести вместе края надрезов. Посаженный этим способом картофель поливать не надо. Не надо и окучивать. Те, кто пробовал так сажать картофель, утверждают, что урожай созревает на месяц раньше. Недели через две-три после цветения можно срезать ботву, приподнять укрытие и собрать урожай практически с поверхности земли.

4
Нужно ли поливать картофель?
Засуха может стать причиной того, что урожай картофеля будет плохим. Но частый полив также не нужен этому овощу. Наибольшая потребность во влаге у картофеля возникает через 2 недели после проклевывания всходов, когда картофельные ростки на 5–10 см поднимаются над уровнем грунта, а также во время начала цветения. Лучшее время для полива в жаркую пору – это вечерние часы.

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Комментарии

7.05.2016 16:42
Рик

"Недели за две перед посадкой картофель нужно вытащить из хранилища, разложить тонким слоем в тени и дать прорасти."
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Начинаю прорашивать за месяц на свету. В темноте получаются длинные белые ростки.

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