Впереди майские праздники и открытие дачно-шашлычного сезона, который ежегодно характеризуется активностью клещей. Но уже сегодня подцепить клеща можно даже в черте города. Если человек привит против вируса клещевого энцефалита, никаких действий для профилактики этого заболевания принимать не нужно. Но куда обращаться, если вы не ставили прививку, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Далее клеща необходимо сдать на исследование, по результатам которого назначаются меры профилактики. Стоит отметить, что этого представителя отряда членистоногих категорически запрещено брать голыми руками, чтобы не заразиться от него инфекционными заболеваниями. Клеща необходимо поместить в банку и положить туда кусочек ваты или тряпочки, смоченной водой. В лабораторию его нужно доставить живым. Если прямо сейчас такой возможности нет, паукообразное можно хранить в холодильнике до трех дней.
В нашем регионе клеща могут проверить на наличие опасных инфекций только в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", который расположен по адресу:
Барнаул, ул. Максима Горького, 28.
То есть, даже если вы находитесь в районе, вам придется привезти клеща в краевую столицу.
С другой стороны, анализ на наличие энцефалита у клеща не делается мгновенно. Чтобы узнать, был ли клещ переносчиком энцефалита день в день, необходимо успеть сдать в лабораторию до 11 часов. Все клещи, которые будут сданы позже, поступят в работу уже на следующий день. Это связано с тем, что результаты готовятся пять часов и специалистам необходимо уложиться в график рабочего дня.
Кто-то решает дождаться результатов анализа, кто-то незамедлительно ставит спасительный укол.
После укуса клеща, как можно раньше, но не позднее четырех дней с момента укуса, необходимо произвести серопрофилактику. Другими словами, человеку необходимо сделать инъекцию иммуноглобулина.
Если вы застрахованы, вам необходимо взять зеленую карточку объединенной сибирской противоклещевой защиты, а также паспорт либо водительское удостоверение и обратиться в ближайший пункт серопрофилактики. В Барнауле это можно сделать по адресам:
- поселок Южный, ул. Белинского, 2, городская больница № 10, приемный покой
Часы работы: с 8 до 23
Тел.: (385-2) 67-63-05
- ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт
Часы работы: с 8 до 22, дети до 18 лет
Тел.: (385-2) 47-75-63
Примечание: детям до 18 лет
- ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт
Часы работы: круглосуточно
Тел.: (385-2) 47-77-26
ул. Малахова, 51, городская больница № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункт
Часы работы: круглосуточно, только взрослое население
Тел.: (385-2) 40-06-49
Все остальные адреса, где вам сделают инъекцию иммуноглобулина, на территории Алтайского края вы можете посмотреть тут.
Если результаты анализа лаборатории подтвердили наличие у клеща энцефалита, вам также следует обратиться по указанным выше адресам пунктов серопрофилактики. Единственное, что иммуноглобулин вам поставят только платно.
Стоимость укола будет напрямую зависеть от вашего веса. На каждые 10 килограммов положен 1 мл иммуноглобулина, стоимость которого в этом году составляет 790 рублей. Плюс в эту сумму закладывается 400 рублей за услуги медиков. Например, мужчине весом 80 килограммов придется заплатить за укол 6720 рублей.
Напомним, что детям до 14 лет иммуноглобулин поставят бесплатно.
Впервые материал был опубликован 17 мая 2016г в 08.14.
Комментарии
вакцинация для граждан должна быть бесплатной коли уж власти не в состоянии бороться с паразитами.
написать завещание, забронировать место на кладбище, обернуться простынёй и топать в морг.
17.05.2016 08:14
- гость -
э...э...э... Если безмозглые граждане лазят где нипопадя, извините, это дело не государства, а лично каждого.
17.05.2016 08:28
- гость -
+100500
скока раз бухой в лесу валялся-ни одна падла даж не проползла рядом
а кто мимо проходил все с себя снимали
Пейте водочку и никакие клещи вам не страшны.....
я кстати тоже считаю что уж государство могло бы и позоботиться о своих гражданах, главное от гриппа бесплатно, а от клещей только бабло тянут!!!!
larisa2011
зарегистрированный
чьё государство?
наше?
оно тебе виолончелей накупит и играй,родная.......
Какого фига тогда детей страхуют, если им вакцина бесплатно?
Каждый год страховкп от клеща.
В том году на работе мужик клеща снимал. Зараза. Все по страховке делали.
ни одна падла даж не проползла рядом
либерастами даже клещи брезгуют....
Саныч
зарегистрированный
брезгуют......
видишь,хоть один плюс па жизни.......
Саныч, что думаешь, клещи только истинных патриотов кусают???!!))) И тут не видемая рука госдепа???)))))
барсук
зарегистрированный 17 мая 2016 г.
08:34
кстати, насчет бухого и клещей - верно замечено)
larisa2011
зарегистрированный
17 мая 2016 г.
08:36
может тогда и от ЗППП тоже бесплатно лечить? и наркоманов с алкашами раскумаривать, а то они тоже больные, их лечить надо...
Если по конституции РФ, РФ заявила себя социальным государством, где тем более всего много=много, то медицина, включая вакцинацию, бесплатна.
- гость - 17 мая 2016 г.
08:28
Совсем что ли? Клещей тьма, с ребенком спокойно погулять на улице нельзя! Почему не обрабатывают территории???
У себя на даче каждый дочь опрыскиваю участок от клещей-комаров. И бед не знаю. Но что творится в городе...караул!!!
евпатий коловрат
зарегистрированный 17 мая 2016 г.
09:21
кстати, насчет бухого и клещей - верно замечено)
чушь голимая, в Горном с бодуна присосался было, а комарье пьяного еще сильнее "любят"
ек при чем тут наркоши! ни сами гробят свой организм, а гос-во могли бы и опрыскивать или обрабатывать, хотя бы те же кладбища, на род. день вместо обработки табличек наставили осторожно клещи, а взять обработать опрыскать походить конечно нельзя!!!!! только выехали с кладбища просто стая клещей давай ползать по телу, до истерики просто!!!
Мужа в этом году укусил 7100 отдали 70кг весит.
если наш край в зоне особого риска по клещам, а это так, то какие-то меры должны приниматься, кроме укола за 100500 руб, но думается, не в этой жизни, не в этой))
до 100 кг всем одинаково! хоть 40 кг хоть 70!
Евпат, разницу-то видь. Одно дело чмо крокодиловое, другое человек пошел в парк его клещ тяпнул. Действительно, могли бы и бесплатно колоть.
я клещаков боюсь..
кстати в кемерово тулеев финансирует программу за счет областного бюджета
всем ставят бесплатно и прививки и гамаглобулин
я значит своё бабло отдаю на прививку, а оне забесплатно хотят?)
фигвам) башляйте как все)
обезьяне вапще могут в кемерово на ПМЖ перебираться, там-же Амангельды)
анализ клеща платный, сколько нынче стоит не знаю.
если в городе тяпнул, то лучше все-таки отвезти на анализ, т.к. иммуноглобулин часто ставить не рекомендуется. а если в горном или еще где, то проще иммуноглобулин поставить. насчет детей не понятно, в городе до 14 лет бесплатно ставят, а если в горном тяпнет, то там вроде как не ставят, а почему? застраховали на всякий случай...
Прививку поставил за 800 руб., и ходи спокойно. Детей в школах бесплатно прививают. Иммуноглобулин - это кровь другого человека, вам оно надо? Организм при этом получает такой удар.... И главное, действует только первый раз, а если вас клещ через несколько дней опять укусит?
Если вас клещ тяпнул не в крае, то за укол придётся заплатить, но надо взять чек и справку об уколе, в вашей страховой вернут деньги.
ПРИВИВАТЬСЯ НАДО. Всё остальное просто сбор денег с населения.
Не не не, нафига мне бесплатная прививка от энцефалита, когда эти дряни еще много разной заразы переносят? Прививку я могу сама поставить или застраховаться - могу - поэтому пойду и сделаю. А вот принять эффективные меры по уничтожению этих ползунов в городе я не могу и не обязана, это задача и обязанность местных властей, которым мы налоги платим.
Понаставили блин табличек, ну поставьте табличка "осторожно, плохая дорога" - фсе, меры приняты - дорогу ремонтировать не надо.
Страховка 200 рублей стоит. 2 пачки сигарет.
17.05.2016 08:48
- гость -
Какого фига тогда детей страхуют, если им вакцина бесплатно?
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а разве страховка, это только вакцинация ?
Почему в перечне "ЧТО делать" нет прививки?? первый год 2 прививки, потом через год, потом- через 3!!! что дешевле, безопаснее и эффективнее???!!