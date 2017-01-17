Как получил мировую известность?

В том же 1960 году молодой боксер выиграл турнир "Атлетического любительского союза" и получил приглашение принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм. Выступление на данном соревновании стало во многом формальностью. Получив заветную путевку на Олимпиаду, Кассиус отправился в Рим и уже там уверенно оформил чемпионство. Золотая медаль Олимпийских игр стала первым серьезным успехом в его карьере.

В 1964 году Кассиус Клей получил свое первое звание чемпиона в результате боя с Сонни Листоном, победив его техническим нокаутом в седьмом раунде. В том же году Клей принял ислам и изменил имя на Мохаммед Али.

25 мая 1965 года состоялся повторный поединок между Мохаммедом Али и Сонни Листоном, в котором снова победил Али.

В 1966-1967 годах боксер защитил свой титул против Брайна Лондона, Карла Милденбергера, Кливленда Уильямса, Эрни Террела и Зоры Фолли.

В 1967 году во время войны с Вьетнамом Мохаммед Али был призван в армию США, но отказался участвовать в войне. Звание его было аннулировано, а самого боксера осудили на пять лет за уклонение от службы. В это время Али было запрещено заниматься боксом. В 1970 году Верховный суд США отменил приговор, и боксер вернулся на ринг.

В марте 1971 года Мохаммед Али впервые вышел на ринг против Джо Фрейзера. Этот бой впоследствии был назван "боем года" по версии журнала "Ринг". В 15-м раунде Али побывал в нокдауне, а после окончания поединка судьи пришли к выводу, что бой он проиграл. Это было первое поражение Али в карьере.