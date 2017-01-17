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Легендарному боксеру Мохаммеду Али 17 января исполнилось бы 75 лет. Летом прошлого года спортсмен скончался после 32-летней битвы с болезнью Паркинсона. Об основных фрагментах биографии великого спортсмена и человека читайте в нашем материале.
Американский боксер, чемпион Олимпийских игр 1960 года Мохаммед Али (настоящее имя — Кассиус Марцеллиус Клей) родился 17 января 1942 года в Луисвилле (штат Кентукки, США). Его отец был успешным рекламным художником, фанатом спиртного и любителем доступных женщин. Мама будущего боксера Одесса Грейди Клей была домработницей и трудилась преимущественно в домах богатых белых жителей Луизианы.
Боксом Али начал заниматься с раннего детства. Свои первые бои провел еще в юности. Однажды в трехраундовом противостоянии Кассиус Клей победил другого паренька из Луизианы – Рони Окиба. После этого боксер был приглашен на местное телевидение и выступил в передаче "Звезды завтрашнего дня".
В 1959 году попал в олимпийскую сборную США. В 1960 году великий спортсмен записался добровольцем в армию США. Именно в этот период он приступил к созданию своего собственного уникального боксерского стиля. Он просил своего брата и армейских приятелей бросать в него камни с близкой дистанции, дабы он мог научиться уворачиваться от них.
В том же 1960 году молодой боксер выиграл турнир "Атлетического любительского союза" и получил приглашение принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм. Выступление на данном соревновании стало во многом формальностью. Получив заветную путевку на Олимпиаду, Кассиус отправился в Рим и уже там уверенно оформил чемпионство. Золотая медаль Олимпийских игр стала первым серьезным успехом в его карьере.
В 1964 году Кассиус Клей получил свое первое звание чемпиона в результате боя с Сонни Листоном, победив его техническим нокаутом в седьмом раунде. В том же году Клей принял ислам и изменил имя на Мохаммед Али.
25 мая 1965 года состоялся повторный поединок между Мохаммедом Али и Сонни Листоном, в котором снова победил Али.
В 1966-1967 годах боксер защитил свой титул против Брайна Лондона, Карла Милденбергера, Кливленда Уильямса, Эрни Террела и Зоры Фолли.
В 1967 году во время войны с Вьетнамом Мохаммед Али был призван в армию США, но отказался участвовать в войне. Звание его было аннулировано, а самого боксера осудили на пять лет за уклонение от службы. В это время Али было запрещено заниматься боксом. В 1970 году Верховный суд США отменил приговор, и боксер вернулся на ринг.
В марте 1971 года Мохаммед Али впервые вышел на ринг против Джо Фрейзера. Этот бой впоследствии был назван "боем года" по версии журнала "Ринг". В 15-м раунде Али побывал в нокдауне, а после окончания поединка судьи пришли к выводу, что бой он проиграл. Это было первое поражение Али в карьере.
В 1974 году состоялся второй поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. В этом бою победил Али, выиграв его по очкам.
30 октября 1974 года состоялся бой за звание чемпиона мира между Джорджем Форманом, действующим чемпионом, и Мохаммедом Али. Этот бой специалисты считают "величайшим и незабываемым". Его выиграл Али, став чемпионом.
1 октября 1975 года Али провел ещё один поединок, который тоже навсегда остался в истории мирового бокса. Им стал поединок, в котором Мохаммед Али в третий раз встречался с Джо Фрейзером и опять победил его.
В 1978 году Мохаммед Али решил закончить карьеру боксера. Для завершающего боя был выбран олимпийский чемпион 1976 года Леон Спинкс, которому Али проиграл. Бой получил статус "Бой года" по версии журнала "Ринг".
За свою карьеру Мохаммед Али заработал порядка 50 миллионов долларов, что было просто заоблачной суммой в те времена. Однако своими финансами боксер распорядился плохо. Из-за наступившего безденежья в 1980 году Мохаммед был вынужден снова выйти на ринг. В тот раз его противником стал действующий чемпион Лари Холмс, который уверенно победил ветерана. С того момента Мохаммед больше не выходил на ринг.
В жизни Мохаммеда было четыре жены. С первой из них боксер сошелся еще в молодости, но вскоре расстался из-за ее нежелания принять ислам. Брак со второй супругой Белиндой Бойд (позже – Халилой Али) продлился дольше и привел к появлению на свет четверых детей. Несмотря на это, будучи в браке, Кассиус Клей начал крутить роман с моделью Вероникой Порш, которая, как отмечается во многих источниках, была не единственной его любовницей. Так или иначе, именно Вероника стала причиной расставания Мохаммеда с бывшей супругой. Они поженились в 1977 году. Вскоре у них появилось двое детей.
Данный союз просуществовал девять лет. После развода с Вероникой Порш легендарный боксер женился на давней подруге Иоланте Уильямс. Вскоре они вместе усыновили пятилетнего мальчика. Кроме того, от прежних союзов у Мохаммеда есть еще два внебрачных ребенка.
В 1990 году Али был избран в Национальный зал славы бокса. В 1996 году он нес факел на летних Олимпийских играх в Атланте. Последние 32 года вел борьбу уже не на ринге, а в жизни с болезнью Паркинсона. Мохаммеда Али не стало 3 июня 2016 года.
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