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Чем и как спасаться от тополиного пуха?

, ИА "Амител"
Выкорчевывать все тополя, которые отлично очищают воздух от вредных веществ и пыли, нет смысла, и это довольно дорого обходится


Начало лета для многих жителей России становится серьезным испытанием из-за тополиного пуха, который провоцирует аллергию и застилает все на своем пути. О том, как пережить пуховую атаку, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как победить аллергию?

Тополиный пух постоянно попадает в глаза и нос, препятствует нормальному дыханию. Как утверждают все аллергологи, истинной аллергии на тополиный пух не существует.

В период пышного цветения тополя пух, который очень хорошо видно, который, как снег, заполоняет улицы городов, – это женские соцветия, в которых не обнаружены аллергены. Пух  является активным переносчиком пыльцы, пыли и спор прочих растений, деревьев — дуба, ольхи, березы, лещины и еще тысячи различных трав и цветов, которые цветут одновременно с тополями и, в свою очередь, являются сильнейшими аллергенами для 25%-30% населения крупных городов.

Если вы собираетесь на улицу, устланную летним белым ковром, рекомендуется надевать солнечные очки, которые позволят защитить глаза от тополиного пуха. Не постесняйтесь надеть медицинскую маску, чтобы защитить органы дыхания.

По возвращении домой переоденьте всю одежду. Промойте нос и прополощите горло. Лучше всего для этого подойдет морская очищенная вода. Удобно использовать спрей, который всегда можно носить с собой. Принимайте дважды в день душ. Не выходите на улицу в разгар дня и умывайтесь каждый раз по возвращении домой, это также поможет в борьбе с тополиным пухом. Приобретать противоаллергические препараты стоит только после консультации с врачом.

2
Как победить пух дома?

Чтобы не допустить скопления тополиного пуха дома, не открывайте на проветривание помещения, если на окнах не установлены сетки.

Для того чтобы избежать аллергических реакций, рекомендуется как можно чаще делать влажную уборку помещений. Хорошей альтернативой сеткам является марля, которую можно прикрепить к оконной раме с помощью кнопок или двустороннего скотча.

По возможности окна не рекомендуется открывать вовсе. Это возможно, если в квартире установлены кондиционер и увлажнитель воздуха. Сегодня в магазинах есть в продаже кондиционеры воздуха со встроенным увлажнителем и ионизатором. С помощью таких приборов можно сделать атмосферу в квартире более комфортной, что особенно важно для аллергиков.

Если пух уже попал в квартиру, его можно нейтрализовать с помощью пульверизатора и собрать мокрый пух с пола. Как можно чаще делайте влажную уборку квартиры. Особое внимание следует уделять шкафам, поверхностям под кроватями, куда пух забивается чаще всего. Собранный пух поместите в мешок и отнесите в мусорный контейнер, чтобы позднее, когда пух высохнет, он не разлетелся по квартире заново.

3
Почему не вырубят тополя в городе?
Тополь занимает первое место по количеству выделяемого кислорода среди других деревьев. Тополя задерживают десятки килограммов пыли, сажи и различных веществ, загрязняющих атмосферу. Стоит отметить, что пух разлетается только от женских особей этого дерева. Полная вырубка таких деревьев не принесёт никакого результата, поскольку тополь умеет менять пол.

Поджигать пух нельзя, ведь он вспыхивает моментально. Зачастую дети, которые совершают его поджоги, получают термические ожоги, а огонь перекидывается на жилые строения и заборы.

Впервые материал был опубликован 8 июня 2016 г. в 10:14 


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Комментарии

8.06.2016 12:22
djusha67

Пух - бесценное сырье...Нужно организовать его сбор и проблема решена...

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8.06.2016 13:06
Виктор

Я взял зажигалку с длинным носиком

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