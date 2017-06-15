Период 30-градусной жары наступил в Алтайском крае. Столь высокие температуры могут стать для многих настоящим испытанием. Когда столбики термометров показывают больше 30 градусов, работать становится все труднее. О том, когда сотрудники могут рассчитывать на сокращенный рабочий день, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Оптимальные показатели для работы в офисе летом:
Температура воздуха — 23–25 градусов (при этом работа допустима при температуре до 28 градусов).
Температура поверхностей — 22–26 градусов.
Относительная влажность воздуха — 60–40 %.
Если юридическое лицо игнорирует нормативы по микроклимату помещения, где работают сотрудники, компании грозит штраф 10–20 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При +28,5 градуса — рабочий день не более 7 часов.
При +29 градусах — рабочий день до 6 часов.
При +30 градусах — рабочий день 4–5 часов.
При +31 градусе — рабочий день 2–3 часа.
При +32 градусах — рабочий день 1–2 часа.
При этом, если температура в помещении превышает 33 градуса, по законодательству можно вообще не приступать к работе. Работодатели могут предложить сотрудникам перейти на надомную работу.
Как объяснил врач Игорь Червяков, чрезмерная температура грозит перегреванием. Накапливающееся в организме тепло неблагоприятно действует, прежде всего, на центральную нервную систему. Развивается тепловое кислородное голодание мозга, что проявляется в повышении температуры тела, иногда значительном, головных болях, заторможенности, скачках давления, тошноте и рвоте.
Вторая опасность связана со сгущением крови и повышенным риском образования тромбов. В жару кровь активно циркулирует непосредственно под кожей, отдавая тепло во внешнюю среду и таким образом охлаждая организм. Когда температура воздуха становится выше 38°C, активизация кровотока под кожей уже не помогает. Тогда тело человека включает механизм централизации кровотока – уменьшения кровоснабжения периферических сосудов. Это сильно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к развитию заболеваний. Особенно опасны периоды затяжной жары.
Кроме того, сгущение крови происходит в условиях повышенного потоотделения и недостаточного восполнения потерянной организмом жидкости. Такой процесс может происходить и при менее экстремальных температурах. Крайние случаи перегревания (тепловая кома) требуют реанимационных мероприятий.
Комментарии
Значит при 33 все магазины нужно закрывать и останавливать транспорт?
Как же тогда живут в Средней Азии?
Видел как порно с такой картинки начиналось
Объясните директорам
Если вы ищите любой повод чтобы не работать, тогда не нойте, что на свои зп прожить не можете.
Не когда ,а где надо спрашивать.Не в нашей стране.И не надо Берти заливать про повод.Условия труда должны быть.
Какие условия? Вы на плантации за похлебку работаете, а ночуете в бараке на деревянном насте?
маленькая зп? Тогда что вас такого супер спеца на такой работе держит?
У меня работы вагон и маленькая тележка у жены тоже.
Эрг Ноор 14 июня 2016 г.
15:45
Поезжай в Норвегию и приспросись там про условия труда у тех, кто сутками по грудь в воде выращивает селедку или семгу или у грузчиков в тамошнем порту.
А у нас всё пучком. Сидишь себе на работе. 3 пива в холодильнике.
Ну так то да,лучше с пивком рядом с домом за мало,чем в Норвегии много денег заработать,но потом здоровье восстанавливать.
Мне вообще по ,я сам себе хозяин.за людей обидно.Во франции по 4 часа в день работают если не негр,а у нас....Я не про офисных говорю,не всем же со счет фактурами бегать.А другая работа.Либо время убиваешь за 12-18 тыр,либо за 25-30 семь шкур спустят
А че это 30 тыр,такая же беднота.У меня жена второй год работу ищет.Все по переменяла уже.Хочет именно работать за нормальные деньги.А получается как я и писал- либо халява за копейки либо дикость без выходных за чуть побольше.
Значит при 33 все магазины нужно закрывать и останавливать транспорт?
33 на улице не ознаечает 33 в помещениях
А че Норвегия- первое место в мире по уровню в жизнь.Он там за селедку третий дом глядишь во фьорде отстраивает,а нас - работяга только на пиво заработает с ипотекой в лучшем случае.
Ну так прежде нужно убедить что ты стоишь 30 тысяч или больше, а для этого нужно в начале поработать и потом уже свой труд и знания продать этому работодателю за адекватную цену.
А когда приходят и заявляют что ниже определенной, часто завышенной, зп я работать не буду- ну и не работай приписных нет.
Зарплата должна обеспечить работнику безбедную жизнь(не существование)комфортное жильё и качественые продукты питания.Иначе трудоустройство теряет смысл.
Кроме офисов рабочих мест нет?
Слава ЕР...... Берти.....
Нужно не ныть про жару, а работать! Даже за копейки. Ваша копейка нам рубль бережет!
Кроме офисов рабочих мест нет?
Есть еще магазины и распространители листовок. Сами же орете, что производства нет в городе.)))
Кстати таки да, кадрик то из порнофильма. Шалунишки амик)))))
В свете стенания буржуев об острой нехватке рабочих кадров и необходимости повышения пенсионного возраста, что на фоне массовой безработицы выглядит, как изощренное издевательство над населением, подумалось, что для нашей конкретной страны, абсолютная безработица уже давно не проблема, а неизбежность. Мало того, благодаря "мудрой" политике правительства, мы сейчас можем достигнуть той стадии деградации, когда безработица станет всеобщей. Уже сейчас, чуть ли не половина работоспособных граждан страны добывает себе деньги на жизнь невесть как, т.е. оказанием разовых услуг, мелким воровством, охотой и собирательством, отхожими промыслами и т.д. Если учесть, что не менее половины оставшихся граждан являются почти чистыми паразитами, т.е. разнообразными чиновниками, менеджерами, охранниками, военными, полицаями и т.д., то получается, что фактически 3/4 страны сидят на шее у 1/4. Причем, за последние два года безработица увеличилась минимум на 10%, а реальные доходы большей части населения снизились почти в 2 раза. При этом, катастрофически сокращается и кормовая база для той обездоленной половины граждан, которые фактически жили за счет тех, кто был как-то устроен - "среднего класса". Потребителями львиной доли мелких услуг, за счет которых жили многие безработные, являлись именно эти наши сограждане с доходами немного выше среднего (настоящие богачи почти все свои деньги тратят за пределами Родины). Теперь у них стало намного меньше денег на покупку услуг и с учетом действия мультипликатора, это вызывает каскадное снижение общего уровня доходов даже в теневом бизнесе. Возникает процесс с глубокой положительной обратной связью, когда снижение доходов вызывает снижение расходов, а снижение расходов, ведет к снижению доходов... Выхода из дефляционной воронки, в которую нас загнала наша буржуазная власть, не выходя за рамки капиталистической парадигмы, найти невозможно.