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Что такое Троицкая родительская суббота и что нужно делать в этот день?

, ИА "Амител"
Всего лишь две субботы в православном календаре имеют статус вселенских. Среди них Мясопустная и Троицкая


Троицкая (родительская) суббота — это день поминовения усопших, один из четырех общерусских календарных дней поминовения умерших. Она выпадает на субботу перед Троицей. В 2017 году она  приходит на 3 июня. Троицкая родительская суббота  — особый день в церковном календаре, когда совершается всецерковное поминовение усопших. Считается, что в Троицкую родительскую субботу в церкви можно поминать даже самоубийц.

1
Что такое Троицкая родительская суббота?
Троицкая родительская суббота – день памяти и почтения умерших. Это очень важная дата для верующих, в преддверии большого православного праздника Троицы. История Троицкой субботы восходит к традиции встречи праздника Троицы (Пятидесятницы). Троицкая суббота представляет собой последний день церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей полноте церкви Христовой. Поэтому Православная церковь считает важным поминать перед днём Пресвятой Троицы всех от века усопших.
2
Какие традиции нужно соблюдать в этот день?

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников. Для этого нужно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совершается великая панихида. Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.

Молясь о покойных, свечи ставят к Распятию, а не к иконам. Чтобы умерших близких помянули на литургии или на панихиде, нужно подать записки с их именами. В записках пишут лишь имена тех, кто был крещен; остальных каждый может молитвенно помянуть сам.

3
Что нужно взять с собой на кладбище?

В поминальную субботу после утреннего похода в храм принято посещать могилы ушедших родственников и друзей. Придя на кладбище, надо зажечь свечку, помолчать, вспомнить покойного, помолиться об упокоении душ своих близких. Затем люди наводят порядок на могилах.  В этот день могилы украшают цветами и зеленью и устраивают ритуальные трапезы. Основные блюда — кутья, блины, яйца, покрашенные свежей зеленой листвой берез.

Для усопших на перекрестье или в подножие креста крошили яйца, сыпали зерно и кутью. Необходимо, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.

Как отмечают священнослужители, традиция оставлять пасхальные яйца и куличи  на  могилах является язычеством. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному, чтобы они помянули вашего родственника. Также неодобрительно церковь  относится и к употреблению спиртного на кладбище.

3
Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу?

В народе бытует мнение, что на Троицкую родительскую субботу в церкви можно подать записку об упокоении душ те, кто сам лишил себя жизни. Это мнение ошибочно — церковь никогда не молится за самоубийц. Но можно помолиться за их души самостоятельно.

Считается, что в этот день нельзя работать по дому: готовить, стирать и убирать. На самом деле, это делать можно.Троицкая родительская суббота – день памяти и почтения умерших, поэтому в этот день запрещены различные увеселения. Нужно больше размышлять о жизни и смерти, молиться.


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