Отмечать Иван Купала начинают в ночь на 7 июля. Главными традициями праздника считаются омовение водой и очищение огнем. Кроме того есть поверье, что только в эту ночь можно найти цветок папоротника, который принесет человеку счастье и богатство. О главных традициях и обрядах Ивана Купалы читайте в нашей традиционно рубрике "Вопрос-ответ".
История праздника Иван Купала
Еще в старину люди связывали праздник Ивана Купалы с днем летнего солнцестояния. По старому календарю праздник выпадал на 20-21 июня. У славян Купала был известен как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
С приходом христианства на Руси Иван Купала приурочили к рождению Иоанна Предтечи. Это один из величайших православных праздников. Он отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.
Обряды в ночь на Ивана Купалу
Ночь на Ивана Купалу — особенная. В это время принято гадать, проводить множество ритуалов и обрядов. Самые главные обряды связанные с огнем, водой и травами. А самое популярное гадание — гадание на венках. Также, согласно легенде, в эту ночь можно найти цветок папоротника.
Обычай искать цветок папоротника в ночь на Ивана Купала
Считается, что тот, кто найдет цветок папоротника, обретет удачу, богатство, славу и найдет свою любовь. Ходить искать цвет папоротника лучше одному, считалось, что так больше шансов найти заветный цветок, который расцветает ровно в полночь. Если у человека не хватает смелости пойти в лес в одиночку, то можно пойти вдвоем. Это не возбраняется. Согласно приданиям, в ночь на 7 июля за папоротником "охотятся" не только люди, но и нечистая сила. Так что если вам посчастливилось невероятное и вы сорвали заветный цветок, то возьмите в левую руку полынь и начертите вокруг себя мелом круг. Тогда злые силы не смогут сделать вам ничего плохого.
Как выглядит цветок папоротника, никто не знает. Его еще ни разу не находили. Кто-то считает, что это крупный красный, даже "огненный", цветок. По другим данным, он серебристый, другие говорят, что это маленький беленький цветочек. Однако описание сходится в одном — цвет папоротника светится. Отсюда пошли другие его названия: светицвет, горицвет, жар-цвет, цвет-свет.
Обычай собирать травы
Травы, которые собраны до восхода солнца, считаются магическими и обладают мистической силой. Растения высушивались и применялись строго по назначению. Целебными отварами поили больных людей, окуривали избы, изгоняли злых духов, привлекали удачу и достаток. А некоторые растения могли даровать способность разговаривать с птицами и животными. Одними из самых популярных трав, которые собирали в эту ночь, были крапива, мать-мачеха, душица, багульник и полынь.
Главное условие — успеть собрать траву было необходимо до рассвета, иначе все магические свойства пропадали.
Обычаи на Ивана Купалы, связанные с водой
Наши предки верили, что начиная со дня Ивана Купалы и до Ильина дня (2 августа по новому календарю), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов. Именно по этому купаться разрешалось именно в этот промежуток времени.
Купание в любом водоеме считалось самым главным обрядом праздника. Считалось, что в ночь на Ивана Купала вода обладает целебными свойствами. Если в деревне не было реки или озера, люди топили бани.
А уже на рассвете было принято умываться росой.
Девушки шли на реку еще и ради того, чтобы погадать. Они плели венки из трав, вставляли зажженные свечи и спускали венки на воду. Если венок быстро отплывал от берега, то это сулило долгую и счастливую жизнь, или удачное замужество. Если свечка горит дольше, чем у других, то это значило, что жизнь будет очень долгой. Если же венок тонул, что это говорило о том, что девушка в этом году не выйдет замуж, или же суженый ее разлюбит.
Почему принято прыгать через костер?
Огонь также обладает большой магической силой. Костер, разведенный в ночь на Ивана Купалы, имеет очищающее свойство. По традиции костры разводились на берегах рек и озер. Важно, что пламя должно было быть высокое.
Главная и любимая традиция, связанная с огнем — перепрыгивание через костер. Считалось, что огонь, также как и вода, очищает человека. А тот, кто выше всех прыгнет через огонь, будет счастливым.
В ночь на Ивана Купалу между кострами проводили домашний скот. Люди верили, что это защитит животных от болезней и смерти. В огне сжигали старую одежду, одежду, снятую с больных людей, чтобы хворь к ним больше не приставала.
Еще в эту ночь было принято поджигать деревянные колеса или смоляные бочки. Их скатывали с гор или носили на шестах, символизируя солнцеворот.
Народные поверья на Ивана Купалу
Люди верили, что в эту ночь выходит на праздник нечистая сила. Чтобы защитить свой дом от вторжения нечисти, на пороге дома и подоконниках раскладывали крапиву.
Предки верили, что в ночь на Ивану Купала ведьмы охотились за лошадями, чтобы на них добраться на Лысую гору. Чтобы защитить лошадок их на всю ночь запирали в конюшнях или сараях.
В ночь на Ивана Купала предки собирали цветок иван-да-марья. Считалось, что его необходимо положить во все углы избы. Люди верили, что вор никогда не залезет, так как будет слышать голоса в доме.
А еще наши предки верили, что в Купальную ночь деревья могут переходить с одного места на другое, разговаривать друг с другом шелестом листьев. Это относилось также и к траве и цветам. Даже животные по преданиям в эту ночь разговаривают между собой.
Откуда пошла традиция обливать водой?
В наши дня самая популярная традиция в день Ивана Купалы — обливаться водой. Как уже было сказано выше, предки верили, что вода смывает болезни и очищает человека. Однако церковь не приветствует языческие обряды. Считается, что сегодня обычай обливать водой, связан с Иоанном Крестителем.
Комментарии
...Если в деревне не было реки или озера, люди топили бани...
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Этта штож за деревня такая - без реки и озера? Аул, чтоле? Тогда я сомневаюсь, что там Ивана Купала праздновали...