Наши предки верили, что начиная со дня Ивана Купалы и до Ильина дня (2 августа по новому календарю), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов. Именно по этому купаться разрешалось именно в этот промежуток времени.

Купание в любом водоеме считалось самым главным обрядом праздника. Считалось, что в ночь на Ивана Купала вода обладает целебными свойствами. Если в деревне не было реки или озера, люди топили бани.

А уже на рассвете было принято умываться росой.

Девушки шли на реку еще и ради того, чтобы погадать. Они плели венки из трав, вставляли зажженные свечи и спускали венки на воду. Если венок быстро отплывал от берега, то это сулило долгую и счастливую жизнь, или удачное замужество. Если свечка горит дольше, чем у других, то это значило, что жизнь будет очень долгой. Если же венок тонул, что это говорило о том, что девушка в этом году не выйдет замуж, или же суженый ее разлюбит.