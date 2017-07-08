Кто такие Петр и Феврония?

История Петра и Февронии – история веры, терпения и любви. По легенде в городе Муроме князь Петр сразился со змеем. Ядовитая кровь гада попала на молодого князя и его тело покрылось струпьями, которые никто не мог вылечить. Однажды Петру приснился сон, что помочь ему сможет деревенская девушка Феврония. Князь отыскал девушку и та согласилась его лечить, сказав, что лечение будет успешным, если он на ней женится. Петр своего обещания не выполнил – счел, что не к лицу князю женится на безродной деревенщине. Однако вскоре болезнь к нему вернулась, и он вновь был вынужден искать помощи у Февронии.

В этот раз князь свое обещание сдержал. Но молодую княгиню невзлюбили бояре: "Не будем крестьянской девке подчиняться". Чтобы решить вопрос миром, Феврония согласилась уйти, попросив разрешения взять самое дорогое. Бояре думали, что выросшая в бедности девушка кинется собирать драгоценности, но мудрая дева увезла с собой князя.

Вскоре в Муроме началась смута, и народ просил князя с супругой вернутся в город. Княжили Петр и Феврония долго и были мудрыми правителями. Уже в преклонные годы они приняли монашеский постриг. Умерли они в один день. А перед смертью просили положить их в один гроб с тонкой перегородкой. Бояре хотели похоронить их в разных местах, но тела их вновь и вновь чудесным образом оказывались в одной гробнице. В 1547 году Петр и Феврония были канонизированы.