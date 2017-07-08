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День семьи, любви и верности: какие приметы и традиции у этого праздника?

, ИА "Амител"
Чем прославились Петр и Феврония, какие чудеса совершили и каковы традиции Дня семьи в России?


День любви, семьи и верности отмечают в России 8 июля. Это праздник посвящен святым Петру и Февронии, которые считаются покровителями супругов. Праздник достаточно молодой – он был учрежден в нашей стране в 2008 году. Но у него имеются свои традиции и своя красивая история.

1
Кто такие Петр и Феврония?  

История Петра и Февронии – история веры, терпения и любви. По легенде в городе Муроме князь Петр сразился со змеем. Ядовитая кровь гада попала на молодого князя и его тело покрылось струпьями, которые никто не мог вылечить. Однажды Петру приснился сон, что помочь ему сможет деревенская девушка Феврония. Князь отыскал  девушку и та согласилась его лечить, сказав, что лечение будет успешным, если он на ней женится. Петр своего обещания не выполнил – счел, что не к лицу князю женится на безродной деревенщине. Однако вскоре болезнь к нему вернулась, и он вновь был вынужден искать помощи у Февронии.

В этот раз князь свое обещание сдержал. Но молодую княгиню невзлюбили бояре: "Не будем крестьянской девке подчиняться". Чтобы решить вопрос миром, Феврония согласилась уйти, попросив разрешения взять самое дорогое. Бояре думали, что выросшая в бедности девушка кинется собирать драгоценности, но мудрая дева увезла с собой князя.

Вскоре в Муроме началась смута, и народ просил князя с супругой вернутся в город. Княжили Петр и Феврония долго и были мудрыми правителями. Уже в преклонные годы они приняли монашеский постриг. Умерли они в один день. А перед смертью просили положить их в один гроб с тонкой перегородкой. Бояре хотели похоронить их в разных местах, но тела их вновь и вновь чудесным образом оказывались в одной гробнице. В 1547 году Петр и Феврония были канонизированы.

2
Какие чудеса совершают святые Петр и Феврония?

Мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Круглый год сюда со всей России приезжают паломники, чтобы помолиться Петру и Февронии, попросить у них совета и помощи.

Считается, что святые оберегают супружеский союз, помогают укрепить семейные узы, даруют мир в доме. Из уст в уста верующие передают многочисленные истории о том, как бесплодные пары после паломничества рожали долгожданных детей, как в семьях молящихся воцарялись мир и лад, как выздоравливали от тяжелых болезней люди.

Говорят, что святые помогают одиноким найти любовь и семью, даруют мужество и отвагу воинам, хранят семейный очаг и верность супругов, защищают от зла и несправедливости.   

3
Традиции и приметы Дня семьи, любви и верности

Еще до революции в России день святых Петра и Февронии считался днем семьи. Затем о нем забыли. Возрожден праздник был только в 2008 году. Именно тогда он получил официальный статус всероссийского праздника "День семьи, любви и верности. Символом праздника считается ромашка – незатейливый, неприхотливый, но очень нежный цветок. Кстати, в России ромашка издавна считалась знаком любви. На ней даже гадали "на любовь".

В церквях проходят праздничные службы.

Отмечают этот праздник и на государственном уровне. Так, в России учреждена медаль "За любовь и верность". С одной стороны медаль украшена портретами Петра и Февронии, на другой изображен символ праздника — ромашка. Медалью награждаются образцовые семьи: многодетные, прожившие много лет, сыгравшие "золотые", "бриллиантовые" свадьбы.

Во многих городах России установлены памятники Петру и Февронии. Имеется такой памятник и в Алтайском крае — в городе Бийске. К нему приходят молодые пары в день свадьбы и просят семейного счастья.

Тесно связан этот праздник и с древними славянскими приметами и обычаями. Так, после Купальской ночи определялись пары женихов и невест и считалось, что этот день был счастливым для любви. И сегодня влюбленные пары считают, что если пожениться в этот день, то брак будет долгим и счастливым.

Также считалось, что с 8 июля русалки уходят на глубину рек и озер, поэтому купаться становится безопасно. Кстати, в народе  Феврония носила и второе имя – Русальница.

Праздник также совпадает с первым покосом. По народным приметам с этого дня летом ожидается ещё сорок жарких дней. Если же в этот день шел дождь, ждали хорошего урожая меда.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 8 июля 2016 года


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Комментарии

8.07.2016 08:41
Ипонамать

та согласилась его лечить, сказав, что лечение будет успешным, если он на ней женится

нормальный развод

0  0
8.07.2016 08:44
- гость -

Выпустили из повествования, что Феврония преднамеренно не долечила князя. На случай, если он не женится на ней. Что это, если не шантаж? А св.Валентин хоть и не православной веры, но совесть у него более чистая.

0  0
8.07.2016 08:45
- гость -

нормальный развод

кто там что вчера насчет потребительского отношения говорила?

0  0
8.07.2016 08:50
Ипонамать

кто там что вчера насчет потребительского отношения говорила?

о том и речь
а мы их святыми считаем.

0  0
8.07.2016 08:53
- гость -

том и речь а мы их святыми считаем.

а я тебе немножко не об этом.
прошло уже хз сколько лет, а бабы к мужикам менее потребительски относится не стали.

0  0
8.07.2016 08:56
Ипонамать

а я тебе немножко не об этом. прошло уже хз сколько лет, а бабы к мужикам менее потребительски относится не стали.



а мужики не?
такой пообещал и не женился

0  0
8.07.2016 08:57
- гость -

а мужики не?

а мужикам потребительство вы всегда приписывали. сами же желая от них: квартиры, машины, бабки и прочие ништяки. взамен давая всего лишь писечку)))))

0  0
8.07.2016 09:06
Ипонамать

взамен давая всего лишь писечку)))))



а, детей для себя женщины рожают, да?

ну делааа

0  0
8.07.2016 09:08
- гость -

начала собируху собирать...

0  0
8.07.2016 09:13
обезьяна

Мужиков надо разводить, как лохов. Для этого они и созданы.

0  0
8.07.2016 09:15
дед

такой пообещал и не женился

Бабы еще не поняли, что мужикам главное их в постель затянуть? А там и обещать жениться можно. А обещать - не жениттся. Ха-ха!

0  0
8.07.2016 09:19
Ипонамать

Мужиков надо разводить, как лохов.



это ужасное утверждение

0  0
8.07.2016 09:37
обезьяна

это ужасное утверждение

Ду ну. Мне вот один кольцо подарил. Второй браслет. И каждому я говорю, что он у меня единственный.

0  0
8.07.2016 09:39
Ипонамать

Ду ну. Мне вот один кольцо подарил. Второй браслет. И каждому я говорю, что он у
меня единственный.


а машину с квартирой?

0  0
8.07.2016 09:42
- гость -

Машину с квартирой третий подарит. Негуманно это - на одного мужика все проблемы вешать

0  0
8.07.2016 09:45
Ипонамать

Машину с квартирой третий подарит. Негуманно это - на одного мужика все проблемы
вешать

вот только как мужу объяснить....

0  0
8.07.2016 09:46
- гость -

как обычно - примию на работе дали

0  0
8.07.2016 09:48
Большой Ух

А муж самый большой лох, верит что она это все нашла на дороге.

0  0
8.07.2016 09:49
- гость -

Обычно ж верят

0  0
8.07.2016 09:58
Gena

Чёт так и не понял: как и чем Феврония лечила Петра?

0  0
8.07.2016 10:37
Мнагахадовачка


8.07.2016 09:49
- гость -

Обычно ж верят
________________________


"- Так почему, я тебя спрашиваю, наш кормилец стоит босой на холодном полу?!" (С)

0  0
8.07.2016 10:38
Мнагахадовачка


8.07.2016 09:58
Gena

Чёт так и не понял: как и чем Феврония лечила Петра?
_____________________________________

Как-как... В уши лечила. Словами.

0  0
8.07.2016 10:43
- гость -

День семьи, любви и верности, который обещал стать нашим ответом «бездуховному» Дню святого Валентина, был внесен в список государственных праздников восемь лет назад. Его символами стали полевая ромашка и православные святые Петр и Феврония, которые нажили троих детей, умерли в один день и были похоронены в одном гробу.

Но он, к сожалению, стал всего лишь графой в списке «праздничных мероприятий» — потому так уныло и выглядят отчеты из администраций городов и сел, как там собираются отметить 8 июля.

0  0
8.07.2016 10:45
- гость -

Кто скажет, в церковь то сегодня идти надо?

0  0
8.07.2016 11:10
Deckman

а, детей для себя женщины рожают, да?

А что, нет, что ли?

0  0
8.07.2016 11:11
- гость -

И каждому я говорю, что он у меня единственный.

...А потом они встретятся и вдвоем отдубасят тебя за измену.

0  0
8.07.2016 12:32
Ипонамать

А что, нет, что ли?

для себя я кошку могу завести
а ребенок "для себя" это эгоизм

0  0
8.07.2016 13:39
обезьяна

..А потом они встретятся и вдвоем отдубасят тебя за измену.

Я третьему скажу, что не знаю этих двоих.

0  0
8.07.2016 14:31
Deckman

>> ребенок "для себя" это эгоизм

Согласен. Но тогда почему все бабы так хотят рожать?

0  0
8.07.2016 15:11
Ипонамать

Согласен. Но тогда почему все бабы так хотят рожать?



инстинкт

0  0
8.07.2016 15:20
- гость -

инстинкт

А Пироженка в курсе?

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