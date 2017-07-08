День любви, семьи и верности отмечают в России 8 июля. Это праздник посвящен святым Петру и Февронии, которые считаются покровителями супругов. Праздник достаточно молодой – он был учрежден в нашей стране в 2008 году. Но у него имеются свои традиции и своя красивая история.
История Петра и Февронии – история веры, терпения и любви. По легенде в городе Муроме князь Петр сразился со змеем. Ядовитая кровь гада попала на молодого князя и его тело покрылось струпьями, которые никто не мог вылечить. Однажды Петру приснился сон, что помочь ему сможет деревенская девушка Феврония. Князь отыскал девушку и та согласилась его лечить, сказав, что лечение будет успешным, если он на ней женится. Петр своего обещания не выполнил – счел, что не к лицу князю женится на безродной деревенщине. Однако вскоре болезнь к нему вернулась, и он вновь был вынужден искать помощи у Февронии.
В этот раз князь свое обещание сдержал. Но молодую княгиню невзлюбили бояре: "Не будем крестьянской девке подчиняться". Чтобы решить вопрос миром, Феврония согласилась уйти, попросив разрешения взять самое дорогое. Бояре думали, что выросшая в бедности девушка кинется собирать драгоценности, но мудрая дева увезла с собой князя.
Вскоре в Муроме началась смута, и народ просил князя с супругой вернутся в город. Княжили Петр и Феврония долго и были мудрыми правителями. Уже в преклонные годы они приняли монашеский постриг. Умерли они в один день. А перед смертью просили положить их в один гроб с тонкой перегородкой. Бояре хотели похоронить их в разных местах, но тела их вновь и вновь чудесным образом оказывались в одной гробнице. В 1547 году Петр и Феврония были канонизированы.
Мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Круглый год сюда со всей России приезжают паломники, чтобы помолиться Петру и Февронии, попросить у них совета и помощи.
Считается, что святые оберегают супружеский союз, помогают укрепить семейные узы, даруют мир в доме. Из уст в уста верующие передают многочисленные истории о том, как бесплодные пары после паломничества рожали долгожданных детей, как в семьях молящихся воцарялись мир и лад, как выздоравливали от тяжелых болезней люди.
Говорят, что святые помогают одиноким найти любовь и семью, даруют мужество и отвагу воинам, хранят семейный очаг и верность супругов, защищают от зла и несправедливости.
Еще до революции в России день святых Петра и Февронии считался днем семьи. Затем о нем забыли. Возрожден праздник был только в 2008 году. Именно тогда он получил официальный статус всероссийского праздника "День семьи, любви и верности. Символом праздника считается ромашка – незатейливый, неприхотливый, но очень нежный цветок. Кстати, в России ромашка издавна считалась знаком любви. На ней даже гадали "на любовь".
В церквях проходят праздничные службы.
Отмечают этот праздник и на государственном уровне. Так, в России учреждена медаль "За любовь и верность". С одной стороны медаль украшена портретами Петра и Февронии, на другой изображен символ праздника — ромашка. Медалью награждаются образцовые семьи: многодетные, прожившие много лет, сыгравшие "золотые", "бриллиантовые" свадьбы.
Во многих городах России установлены памятники Петру и Февронии. Имеется такой памятник и в Алтайском крае — в городе Бийске. К нему приходят молодые пары в день свадьбы и просят семейного счастья.
Тесно связан этот праздник и с древними славянскими приметами и обычаями. Так, после Купальской ночи определялись пары женихов и невест и считалось, что этот день был счастливым для любви. И сегодня влюбленные пары считают, что если пожениться в этот день, то брак будет долгим и счастливым.
Также считалось, что с 8 июля русалки уходят на глубину рек и озер, поэтому купаться становится безопасно. Кстати, в народе Феврония носила и второе имя – Русальница.
Праздник также совпадает с первым покосом. По народным приметам с этого дня летом ожидается ещё сорок жарких дней. Если же в этот день шел дождь, ждали хорошего урожая меда.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 8 июля 2016 года
Комментарии
та согласилась его лечить, сказав, что лечение будет успешным, если он на ней женится
нормальный развод
Выпустили из повествования, что Феврония преднамеренно не долечила князя. На случай, если он не женится на ней. Что это, если не шантаж? А св.Валентин хоть и не православной веры, но совесть у него более чистая.
нормальный развод
кто там что вчера насчет потребительского отношения говорила?
кто там что вчера насчет потребительского отношения говорила?
о том и речь
а мы их святыми считаем.
том и речь а мы их святыми считаем.
а я тебе немножко не об этом.
прошло уже хз сколько лет, а бабы к мужикам менее потребительски относится не стали.
а я тебе немножко не об этом. прошло уже хз сколько лет, а бабы к мужикам менее потребительски относится не стали.
а мужики не?
такой пообещал и не женился
а мужики не?
а мужикам потребительство вы всегда приписывали. сами же желая от них: квартиры, машины, бабки и прочие ништяки. взамен давая всего лишь писечку)))))
взамен давая всего лишь писечку)))))
а, детей для себя женщины рожают, да?
ну делааа
начала собируху собирать...
Мужиков надо разводить, как лохов. Для этого они и созданы.
такой пообещал и не женился
Бабы еще не поняли, что мужикам главное их в постель затянуть? А там и обещать жениться можно. А обещать - не жениттся. Ха-ха!
Мужиков надо разводить, как лохов.
это ужасное утверждение
это ужасное утверждение
Ду ну. Мне вот один кольцо подарил. Второй браслет. И каждому я говорю, что он у меня единственный.
Ду ну. Мне вот один кольцо подарил. Второй браслет. И каждому я говорю, что он у
меня единственный.
а машину с квартирой?
Машину с квартирой третий подарит. Негуманно это - на одного мужика все проблемы вешать
Машину с квартирой третий подарит. Негуманно это - на одного мужика все проблемы
вешать
вот только как мужу объяснить....
как обычно - примию на работе дали
А муж самый большой лох, верит что она это все нашла на дороге.
Обычно ж верят
Чёт так и не понял: как и чем Феврония лечила Петра?
8.07.2016 09:49
- гость -
Обычно ж верят
________________________
"- Так почему, я тебя спрашиваю, наш кормилец стоит босой на холодном полу?!" (С)
8.07.2016 09:58
Gena
Чёт так и не понял: как и чем Феврония лечила Петра?
_____________________________________
Как-как... В уши лечила. Словами.
День семьи, любви и верности, который обещал стать нашим ответом «бездуховному» Дню святого Валентина, был внесен в список государственных праздников восемь лет назад. Его символами стали полевая ромашка и православные святые Петр и Феврония, которые нажили троих детей, умерли в один день и были похоронены в одном гробу.
Но он, к сожалению, стал всего лишь графой в списке «праздничных мероприятий» — потому так уныло и выглядят отчеты из администраций городов и сел, как там собираются отметить 8 июля.
Кто скажет, в церковь то сегодня идти надо?
а, детей для себя женщины рожают, да?
А что, нет, что ли?
И каждому я говорю, что он у меня единственный.
...А потом они встретятся и вдвоем отдубасят тебя за измену.
А что, нет, что ли?
для себя я кошку могу завести
а ребенок "для себя" это эгоизм
..А потом они встретятся и вдвоем отдубасят тебя за измену.
Я третьему скажу, что не знаю этих двоих.
>> ребенок "для себя" это эгоизм
Согласен. Но тогда почему все бабы так хотят рожать?
Согласен. Но тогда почему все бабы так хотят рожать?
инстинкт
инстинкт
А Пироженка в курсе?