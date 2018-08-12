Единый номер вызова экстренных служб "112" начал работать на территории России пять лет назад - 12 августа 2013 года. Как функционирует эта система, в каких ситуациях нужно набирать номер 112, как вызвать экстренные службы со стационарного телефона – читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
- если вы попали в экстренную ситуацию;
- стали свидетелем аварии;
- было совершено нарушение общественного порядка;
- произошел несчастный случай;
- пожар;
- произошла утечка газа.
После установления соединения автоответчик предложит абоненту переключиться на диспетчера нужной оперативной службы. После двукратного прослушивания сообщений системы абонент автоматически будет переадресован в Единую дежурно-диспетчерскую службу того муниципального образования, с территории которого совершается звонок.
- коротко, но точно объяснить, что произошло;
- сообщить точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация.
- ответьте на вопросы;
- следуйте инструкциям оператора;
- не вешайте трубку, пока не разрешит оператор;
- следуйте полученным инструкциям на месте происшествия;
- если ситуация изменится, перезвоните 112.
Кроме номера "112" можно позвонить напрямую в экстренные оперативные службы. В пожарно-спасательную службу абоненты сотовой связи могут позвонить по номеру "101", в полицию – "102", скорую медицинскую помощь – "103", аварийную газовую службу – "104".
Для абонентов фиксированной связи действуют традиционные двузначные номера: "01", "02", "03" и "04".
Комментарии
мне особенно нравится фраза можно позвонить только с мобильного, а другие номера только для стационарных
После установления соединения автоответчик предложит абоненту переключиться на диспетчера нужной оперативной службы. После двукратного прослушивания сообщений системы ------------ "двукратного прослушивания" может ещё заявление написать, что баня горит
не вводите читателей в заблуждение. № 112 работает со ВСЕХ телефонов. и с домашних в том числе.
вывыаыа
Недавно в доме прорвало водопроводную трубу, все залило. Звоню 112, прослушала все варианты от пожарных до газа, поняла, что моего случая нет, выбрала пожарных, спасибо девушке-оператору, она сообщила номер экстренной службы водоканала. По номеру водоканала мне долго предлагали выбор между показаниями счетчика, еще чего-то, потом рекламу, потом вообще никто не ответил. С третьего раза ответил оператор. Принял заявку. Кстати, аварийная служба приехала через 2 с половиной часа. Никто не торопится.
Недавно в доме прорвало водопроводную трубу, все залило. Звоню 112, прослушала все варианты от пожарных до газа, поняла, что моего случая нет, выбрала пожарных, спасибо девушке-оператору, она сообщила номер экстренной службы водоканала. По номеру водоканала мне долго предлагали выбор между показаниями счетчика, еще чего-то, потом рекламу, потом вообще никто не ответил. С третьего раза ответил оператор. Принял заявку. Кстати, аварийная служба приехала через 2 с половиной часа. Никто не торопится.
299-188 ЕДДС г. Барнаула, работают круглосуточно по всем аварийным случаям ЖКХ
Недавно звонила в полицию – "102", скорую медицинскую помощь – "103" никто не брал трубку.
А 112 переводит на 102 и 103 ,где никто не берет трубу!!!
Скорее до бандитов дозвонишься