Единый номер вызова экстренных служб "112" начал работать на территории России пять лет назад - 12 августа 2013 года. Как функционирует эта система, в каких ситуациях нужно набирать номер 112, как вызвать экстренные службы со стационарного телефона – читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1 Когда следует звонить по номеру 112? На номер 112 звоните в следующих случаях:

- если вы попали в экстренную ситуацию;

- стали свидетелем аварии;

- было совершено нарушение общественного порядка;

- произошел несчастный случай;

- пожар;

- произошла утечка газа.

2 Как работает единый номер? По номеру 112 можно позвонить, даже если нет сим-карты, а также при отрицательном балансе. Оператор, принявший вызов, составляет карту происшествия со всеми подробностями и отправляет экстренным службам заявку.



После установления соединения автоответчик предложит абоненту переключиться на диспетчера нужной оперативной службы. После двукратного прослушивания сообщений системы абонент автоматически будет переадресован в Единую дежурно-диспетчерскую службу того муниципального образования, с территории которого совершается звонок.

3 Какую информацию нужно сообщить оператору? Для того чтобы специалист мог правильно оценить ситуацию и отправить вам на помощь необходимые службы, необходимо:



- коротко, но точно объяснить, что произошло;

- сообщить точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация.

- ответьте на вопросы;

- следуйте инструкциям оператора;

- не вешайте трубку, пока не разрешит оператор;

- следуйте полученным инструкциям на месте происшествия;

- если ситуация изменится, перезвоните 112.

4 Как позвонить в экстренные службы напрямую? Кроме номера "112" можно позвонить напрямую в экстренные оперативные службы. В пожарно-спасательную службу абоненты сотовой связи могут позвонить по номеру "101", в полицию – "102", скорую медицинскую помощь – "103", аварийную газовую службу – "104". Для абонентов фиксированной связи действуют традиционные двузначные номера: "01", "02", "03" и "04".







