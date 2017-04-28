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Кого и за что могут не выпустить за границу?

, ИА "Амител"
Непогашенные долги могут перечеркнуть планируемый отпуск


Фото: ctc-chel.ru

Более 2 млн россиян не смогут выехать за границу на майские праздники из-за наличия долгов. Из них 40% людей задолжали по кредитам банкам, еще 20% не платят алименты, 10% не рассчитались за штрафы ГИБДД и по налогом, еще 5% — за услуги ЖКХ. О том, кого и за что могут не выпустить за рубеж, как проверить информацию о задолженностях, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1
Кого могут не выпустить за границу? 
  • Граждан, которые имеют задолженность по оплате штрафов ГИБДД, налогов, алиментов, коммунальных услуг, кредитов;
     
  • несовершеннолетних детей, если один из родителей либо законных представителей не дал официально заверенного у нотариуса согласия на выезд ребенка из страны;
     
  • запрещено выезжать тем, у кого имеется непогашенная судимость;                                                                 
  • призывников, солдат-срочников, а также тех, кто проходит альтернативную службу.  Ограничения действуют на срок прохождения службы;
     
  • обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления. Ограничение действует до момента снятия всех обвинений, вступления оправдательного приговора в силу, освобождения обвиняемого без меры пресечения;
     
  • человека, который намеренно подал ложные сведения с целью оформления документов, требующихся для выезда. Срок запрета на выезд составляет один месяц, основанием для которого является доказанный факт предоставления заведомо ложных сведений;
     
  • гражданина, имеющего доступ к гостайне. Срок ограничений указан в договоре о допуске к гостайне;
     
  • просроченный паспорт. Также для въезда в некоторые страны требуется, чтобы загранпаспорт был действителен в течение определенного промежутка времени после въезда в страну;
     
  • лицо, избегающее обязательств, наложенных судом.
2
Какие обстоятельства препятствуют выезду?

Группа ограничений самая многочисленная, включающая в себя наибольший процент от общего числа невыездных граждан по статистике ФМС. Обстоятельства, препятствующие выезду должников за пределы страны, действуют в совокупности:

                                                                           

  • задолженность в размере, превышающем сумму 10 000 руб;
     
  • на гражданское лицо заведено исполнительное производство или ему предъявлен исполнительный лист;
     
  • исполнительный документ является просроченным минимум на три года после вынесения решения суда;
     
  • копии постановления должны быть направлены и должнику в адрес ФМС.

При погашении задолженности в полном объеме и закрытии исполнительного производства запрет на выезд снимается. Если гражданин, являющийся должником, достигает соглашения с ФССП, то оно также может быть снято.

3

Как и где проверить задолженность? 

На текущий момент существует ряд интернет-ресурсов, позволяющих узнать о долгах, которые могут стать причиной сорвавшейся поездки за пределы страны:

  • на едином портале госуслуг в личном кабинете вы после регистрации сможете проверить наличие неоплаченных задолженностей и штрафов;
     
  • на официальном сайте налоговой инспекции можете уточнить, числятся ли за вами непогашенные налоги;
     
  • в общей базе данных сайта службы судебных приставов содержатся данные по всем подразделениям судебных приставов, где вы сможете погасить задолженность, если такая имеется;
     

  • чтобы проверить задолженность банкам по кредитам, рекомендуется воспользоваться системой интернет-банкинга, с помощью которой можно погасить неоплаченную сумму. Либо вы можете лично обратиться с паспортом в банк или позвонить в его представительство;

  • узнать о неоплаченных услугах ЖКХ можно в ЖЭУ или УК.

Если вы не согласны с решением о запрете на выезд из страны, можете обратиться с жалобой в ФМС или в суд.

 


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Комментарии

25.07.2016 14:27
- гость -

В пункте №3 нет ни слова о том, КАК и ГДЕ проверить наличие ограничения на выезд !!! Вы пишете только о том, как проверить, есть ли задолженность. Но! Наличие задолженности совсем не говорит о том, что есть ограничение на выезд. Ограничение накладывается на усмотрение пристава и есть сколько угодно случаев, когда при наличии задолженности ограничение не накладывается!!! Пожалуйста, напишите, ГДЕ и КАК конкретно проверить наличие ограничения на выезд, кроме как у пристава. Бывают ситуации, когда у пристава светиться совсем не хочется.
Спасибо!

0  0
25.07.2016 14:47
ПлохойХорошийЗлой

- гость - 25 июля 2016 г.
14:27
_____________
"в общей базе данных сайта службы судебных приставов содержатся данные по всем подразделениям судебных приставов, где вы сможете погасить задолженность, если такая имеется;"

оплатил, если есть и можно от приставов не прятаться

0  0
25.07.2016 14:58
- гость -

Капец ваще по всем пунктам полное совпадение.бинго.гуд бай америка ооо

0  0
25.07.2016 15:06
- гость -

ПлохойХорошийЗлой 25 июля 2016 г. 14:27

Я-то вот как раз и знаю, ГДЕ и КАК проверить наличие ограничения на выезд.
Просто хочется, чтобы здесь про это написали, так как нуждающихся в такой информации очень много и люди мечутся в поиске этой информации.
АМИК, помогите людям!

0  0
25.07.2016 15:07
- гость -

25.07.2016 15:06
- гость -
Ссылку дать религия не позволяет?

0  0
25.07.2016 15:08
ПлохойХорошийЗлой

- гость - 25 июля 2016 г.
15:06
___________

ну дак поделись где и как? я, кроме приставов не знаю другой инстанции. И то опять же по факту наличия долга, а не по ограничению на выезд

0  0
25.07.2016 15:10
- гость -

Разве здесь можно давать такие ссылки?!
Меня здесь несколько раз за это тёрли...
Пусть АМИК поработает. Это всё в открытом доступе.

0  0
25.07.2016 15:16
- гость -

АМИК, можно ссылку написать?

0  0
25.07.2016 15:20
- гость -

Тюрьма народов. Дерьмократия. Государство мне по вкладам девяностых должно. Как его ограничить в правах? А лучше бы наказать как следует.

0  0
25.07.2016 15:30
- гость -

Молчание - знак согласия... Напишу, может, кому поможет:
Абсолютно безопасный (проверено!) официальный запрос ФСБ
http://ps.fsb.ru/receiving.htm
Обязательно им напишите, что СКАН ответа просите прислать на Ваш личный e-mail (электронную почту). Ответ официальный получите через 11-12 дней.
АМИК, не трите, пожалуйста!

0  0
28.04.2017 12:02
Ru.бaнок

Тюрьме народаф-ехай в Крым,и будет тебе счастье!
Вы же считаете Крым-Окраиной,так побывайте сударь за границей,кто мешает,Ваш долг по ипотеке или займу никого не будет волновать!
Хе,хе,хе,удачи,путешественник!

0  0
28.04.2017 12:08
- гость -

что там еще про невыдачу виз злобным блогерам оглашалось

0  0
28.04.2017 12:33
Срубанок

А как же конституция? Свобода передвижения? Опять ей задницу вытерли.

0  0
28.04.2017 12:51
- гость -

28.04.2017 12:33
взяли пример с заокеанского образца дерьмократии, ничего личного

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