Праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии православная церковь отмечает 28 августа. Кстати, он входит в число 12 важнейших праздников после Пасхи. Какова его история и какие традиции, связанные с ним, дошли до наших дней, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

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История праздника

По легенде, Богородица после распятия и воскрешения Иисуса Христа долгие годы жила в Иерусалиме, проводя все свободное время в молитвах на Голгофе и у гроба Господня. Когда Марии было уже за 70 лет, ей явился архангел Гавриил. Он сообщил, что женщине предстоит проститься с мирской жизнью и встретиться с сыном. Поэтому архангел повелел Марии не грустить, а радоваться, что вскоре она попадет в царство Божие.



Женщина в последний раз пожелала встретиться с апостолами, которые на тот момент были в разных концах света и проповедовали слово Христово. По преданию, апостолы по воле Божьей оказались в Иерусалиме. Мария простилась с ними и скончалась.



Погребение апостолы совершили в гробнице, вход в пещеру после церемонии закрыли камнем и ушли. На третий день гробницу открыли, но в ней осталась только погребальная одежда. Иисус забрал на небеса не только бессмертную душу Богородицы, но и ее тело.