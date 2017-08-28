Праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии православная церковь отмечает 28 августа. Кстати, он входит в число 12 важнейших праздников после Пасхи. Какова его история и какие традиции, связанные с ним, дошли до наших дней, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Женщина в последний раз пожелала встретиться с апостолами, которые на тот момент были в разных концах света и проповедовали слово Христово. По преданию, апостолы по воле Божьей оказались в Иерусалиме. Мария простилась с ними и скончалась.
Погребение апостолы совершили в гробнице, вход в пещеру после церемонии закрыли камнем и ушли. На третий день гробницу открыли, но в ней осталась только погребальная одежда. Иисус забрал на небеса не только бессмертную душу Богородицы, но и ее тело.
Само Успение имеет один день предпразднества и восемь дней попразднества, а накануне самого праздника в церквях совершается всенощное бдение. В праздник во многих храмах совершается чин погребения Божией Матери. Особо торжественно Успение празднуется в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы, где проходит особая служба погребения Богоматери.
На второй или третий день праздника подобное богослужение, начинающееся всенощным бдением, совершается и во многих храмах Русской православной церкви. На следующий день после Успения, 29 августа, наступает так называемый Третий, или Ореховый Спас.
Комментарии
Амик, может хватить заигрывать с РПЦ, тем более результаты соцопроса красноречиво говорят, что 70% читателей против новостей, связанных с православием.
Если вы хотите освящать христианские праздники вообще (а не только РПЦ), почему не было ни строчки о праздничном богослужении #500летреформации, на котором присутствовали представители всех евангельских конфессий и представитель католической церкви?
А что это за праздник такой, что про него нужно постоянно вдалбливать в голову? Просто НЕТ такого праздника для большинства людей...А тем, кому данный "праздник" интересен открыты специальные ресурсы...Навязывание православия уже переплюнуло рекламу тампаксов...