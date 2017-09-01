Фото: islam.kz
В Москве разразился скандал из-за совпадения Дня знаний и главного мусульманского праздника Курбан-Байрам. Некоторые СМИ сообщили, что из-за мусульманского праздника в школах могут перенести линейки, посвященные началу учебного года, на 4 сентября. Позже эта информация была опровергнута. Рассказываем, что такое Курбан-Байрам, который вызвал такой ажиотаж. Отвечаем на все вопросы, которые вы хотели бы задать о главном празднике в исламской религии.
Курбан-Байрам считается главным праздником всех мусульман. Это праздник радости и любви к Аллаху. Также этот праздник один из самых известных в мире.
Мусульмане празднуют Курбан-Байрам через 70 дней после другого важного праздника – Ураза-Байрам – в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В 2017 году празднование этого дня выпадает на 1 сентября.
Мусульмане начинают поститься за десять дней до наступления праздника. Сам Курбан-Байрам они начинают отмечать с раннего утра. Верующие совершают омовение, надевают новую одежду. После этого в мечети они совершают утреннюю молитву, которая называется намаз. По традиции мулла совершает проповедь, по окончании которой мусульмане идут на кладбище, где вспоминают умерших близких.
Конечно же, кульминацией праздника становится жертвоприношение барана. Ритуал должен выполнять исключительно совершеннолетний и обеспеченный мусульманин, имеющий неоспоримый авторитет. В основном в жертву приносят овец, но в некоторых регионах используют коз, быков, верблюдов. Запрещается приносить в жертву больное, поврежденное или слабое животное. Мясо разделяют на три части, одну из которых оставляют для семьи, другую отдают родственникам и соседям, а третью раздают бедным.
Отмечают праздник обычно несколько дней. Из мяса животного принято готовить в основном традиционные блюда. В первый день это угощения из сердца и печени, во второй день — суп из бараньей головы и ножек. На третий и четвертый день принято готовить суп, жареные ребрышки или плов, манты, лагман или бешбармак. На праздничный стол мусульмане также ставят сладости, домашний хлеб, лепёшки, пироги и бисквиты.
Впервые опубликовано 12.09.2016. Обновлено 25.08.2017
Комментарии
Я думаю,что нам нужно радываться Их традицыям-ибо кирдык как баранам прийдёт.
Ммм, люблю реки бараньей крови на улицах города.
а не курбан айт?
но вместо сына принес в жертву барана. Таким образом, Ибрагим выдержал испытание.
Вроде в последний момент Всевышний сам заменил человеческую жертву на ягненка. И празднуют отказ от пролития крови.
а зачем это нам???
Забавно, Аллах чернз ангела заставил принести в жертву, в последний момент правда, видя, что отец и жертва уже готовы, заменил на барана. И тут он проявил видимо милосердность.
баранов оне режут...
дикари что ещё сказать?
Ну вообще-то в христианстве такие же события происходили.
Иван 12 сентября 2016 г.
13:14
Сколько христиан режет баранов на детских площадких?
А разве не Исаака хотел прирезать Авраам? А Исмаила он с ее матерью выгнал на мороз, упс, на жару то есть в пустыню (и оттудова пошли арабы).
Наступил праздник "Убей-Баран"
балдакрут - Не от религии зависит, будет ли человек резать баранов на детской площадке, а от культуры конкретного человека. В Коране не написано - резать баранов на детских площадках. Почитайте ветхий завет, там мяса и крови не меньше. Нужно понимать такие сказания не дословно, а в более широком, духовном смысле. Так же как и в православии.
В Исламе - баранов режут на этот праздник. На день благодарения индейку режут. У нас что не праздник, так поросенка режут. Везде кого-то режут (приготавливают).
не на улице же резать
закройся в хлеву и режь сколько не жалко а так это похоже на варварство или неуважение
Здесь же смысл не просто тупо убить животное. А в том, чем вы готовы пожертвовать ради Бога, равноценным с целой жизью? Слабо? Просто убив животное и не изменившись внутренне ни на грамм, не спасет вашу душу от грехов , ведь грехов у людей предостаточно. Этот праздник олецтвопяет духовную жертву на пути Божьем. Если вам жалко животное, то ради этого животного пожертвуйте ради Бога хоть с горошек или станьте вегетарианцем, так тоже отчистите душу свою. А лучше пожертвуйте так, чтобы это было равноценно с целой жизнью животного, вот тогда это будет равноценно настоящему служению Господу. А говорить того, в чем не видите настоящего умысла Божьего нельзя , это грех большой. Анализируйте это, господа
Посвященную началу учебного года линейку в ряде московских школ, расположенных рядом с соборной мечетью, перенесли из-за празднования Курбан-байрама.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в частности, линейку перенесут в школе №2107. «Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную Департамента образования», — рассказал секретарь директора учреждения Александр Крючков.
Он отметил, что по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год, поэтому «такие нюансы — это только по согласованию с департаментом». «Сама школа не может принимать такие решения», — добавил Крючков.
13.09.2016 01:23
Gulsum_facebook
это ж как у тебя в голове насрано-то..
Все, что вы хотели знать о главном празднике в исламской религии
кто хотел что знать? я вот вообще не хотел ничего знать.. мне-то это зачем?
В Казахстане министерство по делам религий и гражданского общества разработало законопроект, который вводит штрафы за оскорбление убеждений атеистов.
Граждан будут штрафовать за «воспрепятствование законной религиозной деятельности», в том числе оскорбления религиозных чувств и атеистических убеждений.
А мне нравится отношение японцев к исламу и мусульманам. Наверное, наиболее правильный подход.
состоятся 1 сентября, но не в 8 утра, а попозже, когда закончатся молитвы в мечети.
А может, в мечети молитвы надо по-раньше начать и по-раньше закончить?
1.Япония никогда не дает гражданства тем, кто исповедует ислам.
2. Мусульмане не имеют права долго находиться на территории Японии по гостевой визе. Сами такие визы мусульманам дают крайне редко, в исключительных случаях.
3. Попытка распространения ислама является уголовным преступлением и наказывается тюрьмой. В общественных местах запрещено говорить на арабском языке.
4. Приехавшие на временную работу в Японию мусульманин имеет право работать только в иностранных компаниях, японским кампаниям запрещено брать на работу мусульман под угрозой ликвидации таких кампаний.
5. Мусульманам запрещено приобретать недвижимость, арендовать дома, открывать школы.
6. Япония не поддерживает ни дипломатических, ни экономических контактов практически со всеми исламскими государствами мира.
Очевидно, что очень многие меры из этого списка придется в будущем, с учетом нашей специфики, применять и в России.
Гудбай Баран
Как сказал европейцу один иммигрант-брюнет несколько десятилетий назад: "сейчас мы боремся за свои права, скоро вы будете бороться - за свои".
"Что за праздник 1 сентября и какое значение он имеет для россиян?" ))
А когда-то Москва была русским городом.
Пока правят бал те, кто на фото, хорошего не будет.
Кровавые жертвоприношения приносят каким богам: светлым или тёмным.
Разве мог светлый бог заставить отца убить своего сына?
13.09.2016 01:23
Gulsum_facebook
наивно, Гульцум наивно.
ужас что эти мусульмане вытворяют
Правильные вопросы гость задаешь, значит мозги ещё не промыты.
Все течет, все меняется. Доля мусульманского населения России растет с каждым годом, так что, дорогие россияне - приобретайте нужные навыки! Учитесь правильно колоть баранов.
Немцы в войну не смогли Москву взять. А тут без боя Москвабад сдали.