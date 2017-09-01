Пятница, 1 Сентябрь, 09:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,55
€ 69,62
Brent

14°
Обь
134см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Вопрос дня



Что за праздник Курбан-Байрам и какое значение он имеет для мусульман?

, ИА "Амител"
Все, что вы хотели знать о главном празднике в исламской религии


Фото: islam.kz

В Москве разразился скандал из-за совпадения Дня знаний и главного мусульманского праздника Курбан-Байрам. Некоторые СМИ сообщили, что из-за мусульманского праздника в школах могут перенести линейки, посвященные началу учебного года, на 4 сентября. Позже эта информация была опровергнута. Рассказываем, что такое Курбан-Байрам, который вызвал такой ажиотаж.  Отвечаем на все вопросы, которые вы хотели бы задать о главном празднике в исламской религии.

1
Что за праздник Курбан-Байрам и когда его отмечают?

Курбан-Байрам считается главным праздником всех мусульман. Это праздник радости и любви к Аллаху. Также этот праздник один из самых известных в мире.

Мусульмане празднуют Курбан-Байрам через 70 дней после другого важного праздника – Ураза-Байрам – в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В 2017 году празднование этого дня выпадает на 1 сентября.

2
Как появилась традиция отмечать Курбан-Байрам?
Согласно Корану, много веков назад пророку Ибрагиму Всевышний послал испытание: он должен был принести в жертву собственного сына по имени Исмаил. Пророк согласился с волей Всевышнего, но вместо сына принес в жертву барана. Таким образом, Ибрагим выдержал испытание. С тех пор и начали отмечать этот праздник. Когда Курбан-Байрам приходит, совершается множество ритуалов, которые символизируют благодарность Всевышнему. В частности, в праздник принято ходить и встречать гостей, угощать вкусными блюдами и помогать людям. В это время люди посещают могилы своих родственников и близких, молятся за них и раздают угощение.
3
Что означает "Курбан-Байрам"?
Словосочетание "Курбан-Байрам" означает "праздник жертвы". Первая часть слова "Курбан" происходит от арабского ("жертва"), вторая часть – общетюркское слово Байрам ("праздник"). Как религиозный термин это означает приношение в жертву животного в определенное время с намерением поклонения, чтобы сердцем приблизиться к  Аллаху.
4
Как празднуют Курбан-Байрам?

Мусульмане начинают поститься за десять дней до наступления праздника. Сам Курбан-Байрам они начинают отмечать с раннего утра. Верующие совершают омовение, надевают новую одежду. После этого в мечети они совершают утреннюю молитву, которая называется намаз. По традиции мулла совершает проповедь, по окончании которой мусульмане идут на кладбище, где вспоминают умерших близких.

Конечно же, кульминацией праздника становится жертвоприношение барана. Ритуал должен выполнять исключительно совершеннолетний и обеспеченный мусульманин, имеющий неоспоримый авторитет.  В основном в жертву приносят овец, но в некоторых регионах используют коз, быков, верблюдов. Запрещается приносить в жертву больное, поврежденное или слабое животное. Мясо разделяют на три части, одну из которых оставляют для семьи, другую отдают родственникам и соседям, а третью раздают бедным.

Отмечают праздник обычно несколько дней. Из мяса животного принято готовить в основном традиционные блюда. В первый день это угощения из сердца и печени, во второй день — суп из бараньей головы и ножек. На третий и четвертый день принято готовить суп, жареные ребрышки или плов, манты, лагман или бешбармак. На праздничный стол мусульмане также ставят сладости, домашний хлеб, лепёшки, пироги и бисквиты.

5
Как отдыхают на Курбан-Байрам?
Нерабочим праздничным днём Курбан-Байрам считается в Татарстане, Чечне, Дагестане, Башкортостане, Крыму, Адыгее, Кабардино-Балкарии. В 2014 году командование воинских частей ВС РФ впервые предоставило военнослужащим-мусульманам специальный выходной для посещения мечети. Исключение составляют военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве или в карауле. В разных странах, когда наступает Курбан-Байрам,  в мечетях собирают миллионы верующих во всем мире. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрам. Пост Рамадана завершают такие праздники, как Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Число, на которое приходится праздник, зависит от лунного календаря.

Впервые опубликовано 12.09.2016. Обновлено 25.08.2017


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

12.09.2016 11:29
- гость -

Я думаю,что нам нужно радываться Их традицыям-ибо кирдык как баранам прийдёт.

0  0
12.09.2016 11:47
- гость -

Ммм, люблю реки бараньей крови на улицах города.

0  0
12.09.2016 11:47
snake

а не курбан айт?

0  0
12.09.2016 12:06
- гость -

но вместо сына принес в жертву барана. Таким образом, Ибрагим выдержал испытание.

Вроде в последний момент Всевышний сам заменил человеческую жертву на ягненка. И празднуют отказ от пролития крови.

0  0
12.09.2016 12:10
- гость -

а зачем это нам???

0  0
12.09.2016 12:14
Nic

Забавно, Аллах чернз ангела заставил принести в жертву, в последний момент правда, видя, что отец и жертва уже готовы, заменил на барана. И тут он проявил видимо милосердность.

0  0
12.09.2016 12:21
денег нет. держусь

баранов оне режут...

0  0
12.09.2016 12:34
- гость -

дикари что ещё сказать?

0  0
12.09.2016 13:14
Иван

Ну вообще-то в христианстве такие же события происходили.

0  0
12.09.2016 13:22
балдакрут

Иван 12 сентября 2016 г.
13:14
Сколько христиан режет баранов на детских площадких?

0  0
12.09.2016 13:35
Истина

А разве не Исаака хотел прирезать Авраам? А Исмаила он с ее матерью выгнал на мороз, упс, на жару то есть в пустыню (и оттудова пошли арабы).

0  0
12.09.2016 13:37
Мысля

Наступил праздник "Убей-Баран"

0  0
12.09.2016 14:13
Иван

балдакрут - Не от религии зависит, будет ли человек резать баранов на детской площадке, а от культуры конкретного человека. В Коране не написано - резать баранов на детских площадках. Почитайте ветхий завет, там мяса и крови не меньше. Нужно понимать такие сказания не дословно, а в более широком, духовном смысле. Так же как и в православии.

0  0
12.09.2016 14:17
Иван

В Исламе - баранов режут на этот праздник. На день благодарения индейку режут. У нас что не праздник, так поросенка режут. Везде кого-то режут (приготавливают).

0  0
12.09.2016 15:21
- гость -

не на улице же резать
закройся в хлеву и режь сколько не жалко а так это похоже на варварство или неуважение

0  0
13.09.2016 01:23
Gulsum_facebook

Здесь же смысл не просто тупо убить животное. А в том, чем вы готовы пожертвовать ради Бога, равноценным с целой жизью? Слабо? Просто убив животное и не изменившись внутренне ни на грамм, не спасет вашу душу от грехов , ведь грехов у людей предостаточно. Этот праздник олецтвопяет духовную жертву на пути Божьем. Если вам жалко животное, то ради этого животного пожертвуйте ради Бога хоть с горошек или станьте вегетарианцем, так тоже отчистите душу свою. А лучше пожертвуйте так, чтобы это было равноценно с целой жизнью животного, вот тогда это будет равноценно настоящему служению Господу. А говорить того, в чем не видите настоящего умысла Божьего нельзя , это грех большой. Анализируйте это, господа

0  0
25.08.2017 10:21
- гость -

Посвященную началу учебного года линейку в ряде московских школ, расположенных рядом с соборной мечетью, перенесли из-за празднования Курбан-байрама.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в частности, линейку перенесут в школе №2107. «Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную Департамента образования», — рассказал секретарь директора учреждения Александр Крючков.

Он отметил, что по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год, поэтому «такие нюансы — это только по согласованию с департаментом». «Сама школа не может принимать такие решения», — добавил Крючков.

0  0
25.08.2017 10:23
- гость -

13.09.2016 01:23
Gulsum_facebook

это ж как у тебя в голове насрано-то..

Все, что вы хотели знать о главном празднике в исламской религии

кто хотел что знать? я вот вообще не хотел ничего знать.. мне-то это зачем?

0  0
25.08.2017 10:23
- гость -

В Казахстане министерство по делам религий и гражданского общества разработало законопроект, который вводит штрафы за оскорбление убеждений атеистов.

Граждан будут штрафовать за «воспрепятствование законной религиозной деятельности», в том числе оскорбления религиозных чувств и атеистических убеждений.

0  0
25.08.2017 10:29
- гость -

А мне нравится отношение японцев к исламу и мусульманам. Наверное, наиболее правильный подход.

0  0
25.08.2017 10:33
- гость -

состоятся 1 сентября, но не в 8 утра, а попозже, когда закончатся молитвы в мечети.

А может, в мечети молитвы надо по-раньше начать и по-раньше закончить?

0  0
25.08.2017 10:35
- гость -

1.Япония никогда не дает гражданства тем, кто исповедует ислам.

2. Мусульмане не имеют права долго находиться на территории Японии по гостевой визе. Сами такие визы мусульманам дают крайне редко, в исключительных случаях.

3. Попытка распространения ислама является уголовным преступлением и наказывается тюрьмой. В общественных местах запрещено говорить на арабском языке.

4. Приехавшие на временную работу в Японию мусульманин имеет право работать только в иностранных компаниях, японским кампаниям запрещено брать на работу мусульман под угрозой ликвидации таких кампаний.

5. Мусульманам запрещено приобретать недвижимость, арендовать дома, открывать школы.

6. Япония не поддерживает ни дипломатических, ни экономических контактов практически со всеми исламскими государствами мира.

Очевидно, что очень многие меры из этого списка придется в будущем, с учетом нашей специфики, применять и в России.

0  0
25.08.2017 10:39
- гость -

Гудбай Баран

0  0
25.08.2017 10:47
Элвис

Как сказал европейцу один иммигрант-брюнет несколько десятилетий назад: "сейчас мы боремся за свои права, скоро вы будете бороться - за свои".

0  0
25.08.2017 10:56
Элвис

"Что за праздник 1 сентября и какое значение он имеет для россиян?" ))

0  0
25.08.2017 11:24
- гость -

А когда-то Москва была русским городом.

0  0
25.08.2017 12:24
- гость -

Пока правят бал те, кто на фото, хорошего не будет.

0  0
25.08.2017 12:57
- гость -

Кровавые жертвоприношения приносят каким богам: светлым или тёмным.
Разве мог светлый бог заставить отца убить своего сына?

0  0
25.08.2017 13:13
- гость -

13.09.2016 01:23
Gulsum_facebook
наивно, Гульцум наивно.

0  0
25.08.2017 13:13
- гость -

ужас что эти мусульмане вытворяют

0  0
25.08.2017 13:20
- гость -

Правильные вопросы гость задаешь, значит мозги ещё не промыты.

0  0
25.08.2017 14:15
- гость -

Все течет, все меняется. Доля мусульманского населения России растет с каждым годом, так что, дорогие россияне - приобретайте нужные навыки! Учитесь правильно колоть баранов.

0  0
25.08.2017 14:40
- гость -

Немцы в войну не смогли Москву взять. А тут без боя Москвабад сдали.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< сентябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
09:14
Что за праздник Курбан-Байрам и какое значение он имеет для мусульман? 33
09:08
Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с июня 0
09:00
Двухколесные кони и полевая кухня: в Барнауле пройдет кубок по веломарафону 0
08:50
Нина Усатова покажет барнаульцам настоящую клоунаду в новом спектакле 0
08:42
Можно ли ходить в школу не в форме и выгонят ли за это с уроков? 0
08:30
Барнаульцев научат расчету заработной платы и управлению персоналом 0
08:22
Барнаульские застройщики стали меньше строить квартиры-студии 1
08:14
Десять лучших фильмов о школе и учителях 15
08:04
18 тысяч квадратных метров асфальта уложат на улице Мусоргского в Барнауле 3
08:00
Выживете ли вы в экстремальной ситуации? Тест 3
07:47
Самая страшная катастрофа в истории: фотохроника Второй мировой войны 1
07:33
Дума без шума: депутаты барнаульского парламента провели последнюю сессию 4
07:21
Черный сентябрь: 13 лет трагедии в Беслане. Хроника событий 41
07:03
Дом с террасой и игровой площадкой продают под Барнаулом за 13,3 млн рублей 2
06:48
Александр Панкратов-Черный приедет в Барнаул с комедийным спектаклем 0
06:32
Барнаульцы на "Голосе": как наши земляки покоряли самое рейтинговое ТВ-шоу 2
06:19
Дожди и грозы обещают в Алтайском крае 1 сентября 0
06:01
Снова в школу: учебный год в Алтайском крае начался для 260 тысяч учеников 4
05:12
Барнаульский "Завод алюминиевого литья" купило ООО с таким же названием 0
04:21
Главный по кошкам: Шнуров стал ведущим новой программы на Первом канале 2
03:54
Жителя Петербурга задержали по обвинению в убийстве 21-летней давности 0
02:01
Сбивший певицу Линду водитель грузовика рассказал о произошедшем 0
01:01
Маленькие дорожные знаки вскоре появятся на дорогах России 2
00:32
Бабье лето на весь сентябрь пообещал россиянам глава Гидрометцентра 1
23:59
МВД отреклось от наградного пистолета Умара Джабраилова 2
23:49
Порошенко предложили сделать Крым островом, отделив его каналом от материка 3
23:28
Новый клип "Ленинграда" "Ч.П.Х." стал хитом русского YouTube 0
22:54
Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в Барнауле 1
22:37
Международные резервы России увеличились за неделю до $420,5 млрд 0
22:26
Астероид размером с город приблизится к Земле в День знаний 0
21:48
Генпрокуратура сообщила о росте количества жалоб россиян на коррупцию 0
21:26
Выжившую в массовом убийстве под Тверью суд не признал потерпевшей 3
21:01
Поклонская разглядела "сатанинский знак" перед премьерой "Матильды" 4
20:35
Мертвые синицы падают с неба в подмосковных Мытищах 0
20:10
Совпадение: 31 августа родились Алексей Учитель и Матильда Кшесинская 5
20:06
Лето, пока!: как прошли последние летние дни в Барнауле 1
20:01
ФСБ задержала людей, готовивших теракты в Москве и области в День знаний 3
19:43
Forbes назвал самых влиятельных россиян за последнее столетие 3
19:33
Забег по самым живописным местам пройдет в Горном Алтае. Почему это невероятно интересно? 3
19:17
Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с Америкой 1
19:06
Коротко о главном: дороги Барнаула, платные парковки и падение с моста
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 августа
19:00
Новый поворот: как меняются дороги Барнаула
Рассказываем все самое интересное о том, как строят и ремонтируют дороги Барнаула
18:49
Голодающим северокорейским солдатам приказали воровать кукурузу 5
18:42
Депутаты Барнаульской гордумы собрались на последнюю сессию 0
18:40
Дороги за 200. Игра Amic.ru 0
18:36
Горожан приглашают на форум "Уютный Барнаул" 5 сентября 1
18:24
Студию Алексея Учителя в Петербурге забросали "коктейлями Молотова" 4
18:09
Россия заняла второе место в мировом рейтинге армий 4
18:00
Как правильно оценить стоимость квартиры? 0
17:59
"Подари улыбку": читатели Amic.ru дарят хорошее настроение Барнаулу 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.