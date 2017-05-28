Российский кинорежиссер Кантемир Балагов получил на Каннском фестивале премию Международной федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ) за фильм "Теснота". Картина была представлена в программе "Особый взгляд", — втором по значимости конкурсом фестиваля. Также высокое одобрение критиков получил еще один российский фильм, представленный фестивале - "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Победителей фестиваля назовут в воскресенье, 28 мая. Вспоминаем, какие российские фильмы получали награды на Каннском кинофестивале.

Главный приз

Отечественные фильмы удостаивались главного приза дважды. В 1946 году главную награду, которая к тому времени называлась "Гран-при", получил фильм Фридриха Эрмлера "Великий перелом". В 1958 году единственную "Золотую пальмовую ветвь" в истории советского и российского кино завоевала военная драма Михаила Калатозова "Летят журавли".

Гран-при

"Гран-при" – второй по значимости приз фестиваля получали несколько известных российских постановщиков, которым до победы не хватало всего одного шага. Так, самый главный российский режиссер ХХ века Андрей Тарковский является одним из тех великих режиссеров, кто так и не получил своей "пальмы". Возможно, если бы не ранняя смерть режиссера, его бы наверняка отметили призом. Однако он получил несколько призов в Каннах, в том числе "Гран-при" за "Солярис" (1972), "Жертвоприношение" (1986).

"Гран-при" фестиваля в Каннах удостаивался за масштабную ленту "Сибириада" (1979) Андрей Кончаловский, Тенгиз Абуладзе за картину "Покаяние" (1987) и Никита Михалков за фильм "Утомленные солнцем" (1994), который уступил главную награду "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино.

Лучшая режиссура

Приз за лучшую режиссуру, на родину привозили Андрей Тарковский за картину "Ностальгия", (1983 год), Михаил Ромм за фильм "Человек № 217"(1946), Сергей Васильев за картину "Герои Шипки" (1955), Сергей Юткевич за "Отелло" (1956) и "Ленин в Польше" (1966), а также Юлия Солнцева за "Повесть пламенных лет" (1961) и Павел Лунгин за картину "Такси-блюз" (1990).

Лучшие актеры

Не оставались в Каннах без призов и российские актеры. Единственную награду как лучший актер получил Константин Лавроненко за работу в ленте Андрея Звягинцева "Изгнание". Кроме того, приз в специальной номинации "Лучший актерский ансамбль" получил фильм Иосифа Хейфица "Большая семья" (1955) и картина Павла Лунгина "Свадьба" (2000).

Лучший сценарий

Без наград за лучший сценарий с Канн российские кинематографисты также не уезжали. Например, Юрий Арабов в 1999 году получил награду за великолепный фильм Александра Сокурова "Молох". В 2014 году Джейн Кэмпион отметила "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Особый взгляд

В 2011 году картина Андрея Звягинцева "Елена" была отмечена премией жюри программы "Особый взгляд".

Художественные достижения

В 1990 году приз за выдающиеся художественные достижения получил фильм Глеба Панфилова "Мать".