Александр Алексеевич Романенко — это новый секретарь отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае. Он был избран на партийной конференции в пятницу, 23 декабря. А ведь только 6 октября на первой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты избрали его председателем АКЗС.
Кто такой Александр Романенко?
Александр Алексеевич Романенко родился 12 июня 1959 года в городе Горняке Алтайского края.
Сейчас ему 57 лет. В 1982 году окончил Алтайский политехнический институт, получил специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство". Начал работать линейным механиком, позже стал зав. гаражом Павловской межколхозной строительной организации. С 1984 по 1988 год – зав. орг. отделом, первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ. В 1988 году избран директором совхоза "Павловский" Павловского района. А в 1993 году стал генеральным директором ЗАО "Колыванское" Павловского района. Ушел с этой должности в 2004 году.
Депутатом стал в 2000 году. С 2004 года — председатель бюджетного комитета (два созыва). Седьмой созыв АКЗС стал для него четвертым сроком подряд.
Женат, имеет двоих детей.
Смотрите фоторепортаж с первой сессии.
Почему единороссы избрали его главой регионального отделения партии?
Решение приняли делегаты конференции тайным голосованием. Кроме Романенко в числе кандидатов был уполномоченных по правам бизнесменов в Алтайском крае Павел Нестеров. Впрочем, что выберут именно Романенко никто и не сомневался. Его кандидатура не могла не быть согласованной в руководстве партии.
До недавнего времени эксперты называли вполне вероятным переизбрание на этот пост Бориса Трофимова, который у руля реготделения с 2008 года. К нему явно были претензии по поводу невысокого результата партии на выборах в Госдуму в Алтайском крае. Однако опытнейшего политика просто не кем было заменить.
Почему Романенко стал председателем нового созыва АКЗС?
Официально Александр Романенко был единственной кандидатурой на этот пост (хотя до момента выдвижения фракцией в партии члены ЕР выбрали между ним и Сергеем Серовым).
Уже на сессии Романенко выбирали тайным голосованием. Из 64 депутатов за него проголосовали 57. Еще семеро – коммунисты, по нашим данным, воздержались от голосования.
Однако же само выдвижение Романенко – неожиданность для многих. И на этот пост главным претендентом считался Борис Трофимов. Но он получил в парламенте только пост главы фракции и председателя комитета по местному самоуправлению.
Каких-либо скандалов в его политической карьере не было. Но с партией "Единая Россия" он только последние два созыва. В первый раз он избирался от "Аграрной России", во второй – вошел в группу объединенных депутатов.
Каков доход Александра Романенко?
По итогам 2015 года депутат (а отчитываться о доходах теперь обязаны все депутаты) заработал 1 млн 857 тысяч рублей. В его собственности только квартира площадью 90 "квадратов", а также автоприцеп 8213А7 КМЗ-828431, мотолодка Gladiator 370 и снегоход Bombardier.
В материале использована публикация Amic.ru 6 октября 2016 года.
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Комментарии
Хороший комсомольский, партийный и административный работник! Сейчас будет работать на благо депутатов из ЕР.
!6 лет тунеядствует
Хороший мужик. Реально помог многим людям.
- гость - 6 октября 2016 г. 16:10 Видно, настала очередь помогать себе.
Первый раз об этом дятле слышу.
Паша, мы не то, что про тебя первый раз слышим, но и пофиг ваще
ЛЕНИН - О "РАБОТЕ НАД ОШИБКАМИ"!
Анализируя ошибки вчерашнего дня, мы тем самым учимся избегать ошибок сегодня и завтра
В.И.ЛЕНИН
Хороший комсомольский, партийный и административный работник! Сейчас будет работать на благо депутатов из ЕР.
Хорошо сказано. РФ вообще существует на благо депутатов из ЕР.
Романенко нарисовал лошадь (с) к/ф "Кортик"