Пятница, 23 Декабрь, 19:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,85
€ 63,54
Brent
$ 52
-16°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Вопрос дня



Что известно о новом лидере алтайской "Единой России" Александре Романенко?

, ИА "Амител"
Политик получил второй высокий пост за последние три месяца


Александр Алексеевич Романенко — это новый секретарь отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае. Он был избран на партийной конференции в пятницу, 23 декабря. А ведь только 6 октября на первой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты избрали его председателем АКЗС.

1
Кто такой Александр Романенко?
Александр Алексеевич Романенко родился 12 июня 1959 года в городе Горняке Алтайского края.

Сейчас ему 57 лет. В 1982 году окончил Алтайский политехнический институт, получил специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство". Начал работать линейным механиком, позже стал  зав. гаражом Павловской межколхозной строительной организации. С 1984 по 1988 год  – зав. орг. отделом, первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ. В 1988 году избран директором совхоза "Павловский" Павловского района. А в 1993 году стал генеральным директором ЗАО "Колыванское" Павловского района. Ушел с этой должности в 2004 году.

Депутатом стал в 2000 году. С 2004 года — председатель бюджетного комитета (два созыва). Седьмой созыв АКЗС стал для него четвертым сроком подряд.

Женат, имеет двоих детей.

Смотрите фоторепортаж с первой сессии.

2
Почему единороссы избрали его главой регионального отделения партии?
Решение приняли делегаты конференции тайным голосованием. Кроме Романенко в числе кандидатов был уполномоченных по правам бизнесменов в Алтайском крае Павел Нестеров. Впрочем, что выберут именно Романенко никто и не сомневался. Его кандидатура не могла не быть согласованной в руководстве партии.
До недавнего времени эксперты называли вполне вероятным переизбрание на этот пост Бориса Трофимова, который у руля реготделения с 2008 года. К нему явно были претензии по поводу невысокого результата партии на выборах в Госдуму в Алтайском крае. Однако опытнейшего политика просто не кем было заменить.
3
Почему Романенко стал председателем нового созыва АКЗС?
Официально Александр Романенко был единственной кандидатурой на этот пост (хотя до момента выдвижения фракцией в партии члены ЕР выбрали между ним и Сергеем Серовым).
Уже на сессии Романенко выбирали тайным голосованием. Из 64 депутатов за него проголосовали 57. Еще семеро – коммунисты, по нашим данным, воздержались от голосования.
Однако же само выдвижение Романенко – неожиданность для многих. И на этот пост главным претендентом считался Борис Трофимов. Но он получил в парламенте только пост главы фракции и председателя  комитета по местному самоуправлению.
Каких-либо скандалов в его политической карьере не было. Но с партией "Единая Россия" он только последние два созыва. В первый раз он избирался от "Аграрной России", во второй – вошел в группу объединенных депутатов.
4
Каков доход Александра Романенко?
По итогам 2015 года депутат (а отчитываться о доходах теперь обязаны все депутаты) заработал 1 млн 857 тысяч рублей. В его собственности только квартира площадью 90 "квадратов", а также автоприцеп 8213А7 КМЗ-828431, мотолодка Gladiator 370 и снегоход Bombardier.

В материале использована публикация Amic.ru 6 октября 2016 года.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    6.10.2016 16:07
    Николай

    Хороший комсомольский, партийный и административный работник! Сейчас будет работать на благо депутатов из ЕР.

    0  0
    6.10.2016 16:08
    - гость -

    !6 лет тунеядствует

    0  0
    6.10.2016 16:10
    - гость -

    Хороший мужик. Реально помог многим людям.

    0  0
    6.10.2016 16:14
    - гость -

    - гость - 6 октября 2016 г. 16:10 Видно, настала очередь помогать себе.

    0  0
    6.10.2016 16:48
    Паша

    Первый раз об этом дятле слышу.

    0  0
    6.10.2016 17:37
    Ломомбитый

    Паша, мы не то, что про тебя первый раз слышим, но и пофиг ваще

    0  0
    6.10.2016 17:48
    - гость -

    ЛЕНИН - О "РАБОТЕ НАД ОШИБКАМИ"!

    Анализируя ошибки вчерашнего дня, мы тем самым учимся избегать ошибок сегодня и завтра

    В.И.ЛЕНИН

    0  0
    6.10.2016 18:27
    Пионер

    Хороший комсомольский, партийный и административный работник! Сейчас будет работать на благо депутатов из ЕР.

    Хорошо сказано. РФ вообще существует на благо депутатов из ЕР.

    0  0
    7.10.2016 10:38
    Deckman

    Романенко нарисовал лошадь (с) к/ф "Кортик"

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < декабрь 2016  
    пн вт ср чт пт сб вс
             1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31   
    19:44
    BMW X6 снес автобусную остановку в Кемерово, один человек погиб 0
    19:28
    Губернатор Карлин заявил о системной перезагрузке "Единой России" в регионе 1
    19:15
    Карлин ответил на слова Путина об Алтайском крае 0
    19:06
    Смотрим, как выглядит главная елка в Барнауле за неделю до открытия 0
    18:57
    Владимиру Путину понравилось, как оделся журналист на пресс-конференцию 0
    18:48
    Пожар на барнаульском радиозаводе потушен – МЧС 0
    18:42
    Город стоит: пробки в Барнауле оцениваются в девять баллов 0
    18:39
    Путин призвал провести референдум по названию нового моста в Крыму 1
    18:30
    Как провести предновогодние выходные и куда сходить 24 и 25 декабря? 0
    18:26
    Что известно о новом лидере алтайской "Единой России" Александре Романенко? 9
    18:19
    Мужчина захватил самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways 0
    18:16
    У Путина спросили, почему россияне платят налоги и вынуждены платить поборы 0
    18:09
    Александр Романенко возглавил "Единую Россию" в Алтайском крае 0
    18:03
    Владимир Путин отказался освободить украинского режиссера Олега Сенцова 0
    18:02
    Смотрим, как Александр Карлин открыл губернаторскую елку в Барнауле 0
    17:46
    "Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут 25 декабря 0
    17:42
    Владимир Путин назвал три основных элемента пенсионной системы 1
    17:40
    СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине застрелен в Милане 0
    17:30
    Топ-7 самых неудачных фраз на собеседованиях 0
    17:27
    Владимир Путин: Алтайский край в выигрышном положении 11
    17:20
    Преступник, устроивший теракт в Берлине, попал на камеры видеонаблюдения 0
    17:16
    Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте 2
    17:03
    Певца Александра Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков 3
    16:59
    "Не целесообразно", - Путин о возможных досрочных выборах президента России 0
    16:54
    Владимир Путин пообещал России рекордно низкий уровень инфляции 14
    16:50
    Глава администрации Барнаула Дугин встретился с депутатами Госдумы 1
    16:41
    Владимиру Путину было достаточно доказательств, чтобы уволить Улюкаева 0
    16:40
    Звезды спорта приедут на турнир на призы гимнаста Сергея Хорохордина 0
    16:22
    Путин поблагодарил аграриев за рекордный урожай в истории России 1
    16:20
    Уровень загрязнения воздуха в Барнауле проверят из-за пожара на радиозаводе 0
    16:15
    Глава алтайских единороссов Борис Трофимов заявил о сложении полномочий 0
    16:04
    Трое неизвестных забили до смерти иностранца в торговом центре в Москве 6
    16:02
    Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция 2
    15:55
    Владимир Путин 23 декабря в 12-й раз выступает на большой пресс-конференции 0
    15:41
    Метель, гололед, заносы: какие "сюрпризы" ждут Алтайский край на выходных? 0
    15:37
    Александр Карлин назвал пять главных событий года в Алтайском крае 1
    15:35
    Amic.ru называет победителей, выигравших щедрый запас подсолнечного масла 2
    15:30
    Как выбрать запчасти для автомобиля без лишних затрат? 0
    15:25
    Громкое дело по "Изумрудной стране" ушло в суд с обвинительным заключением 1
    15:04
    Снежные городки в четырех районах откроются в Барнауле 24 декабря 2
    15:00
    Куда обращаться, если нужно снести дом и демонтировать металлоконструкцию? 0
    14:53
    Соревнования по "быстрым шахматам" прошли в Барнауле 0
    14:45
    Алтайский край оказался в числе лидеров экорейтинга регионов России 0
    14:30
    Иностранный язык дома: как выучить легко, быстро и без лишних затрат? 0
    14:28
    СКР назначил проверку после гибели трех человек на пожаре в Алтайском крае 0
    14:18
    Десять тысяч бутылок "Боярышника" изъяли за сутки в Иркутске 8
    14:05
    Продажа любого алкоголя будет ограничена в Москве во время праздников 11
    13:50
    Первое хоккейное дерби в истории Барнаула пройдет в ледовом дворце "Динамо" 3
    13:47
    Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео 34
    13:41
    Немецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта 0
    13:33
    Без пафоса: Дональд Трамп не хочет видеть звезд на своей инаугурации 4
    13:14
    Пожару на барнаульском радиозаводе присвоен третий ранг сложности 1
    13:10
    Барнаул встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе 4
    13:07
    Тигренок погиб в схватке с более опытной тигрицей в Хабаровском крае 0
    12:54
    Пожар на радиозаводе в Барнауле еще не потушен. Видео 17
    12:50
    Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 4
    12:45
    Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 6
    12:33
    В Союзе биатлонистов рассказали, почему этап Кубка мира пройдет не в Тюмени 7
    12:26
    Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании 1
    12:15
    140 снегоуборочных машин работало в ночь на пятницу в Барнауле 3
    12:09
    18-летний парень угнал автомобиль в Славгороде и бросил его 6
    12:00
    "НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя" 0
    11:53
    Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 24
    11:47
    Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа 9
    11:35
    Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте 28
    11:20
    Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег" 0
    11:16
    Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году? 0
    11:12
    Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе 0
    11:04
    Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае 0
    10:51
    Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 64
    10:44
    Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика 1
    10:32
    Взрыв произошел на заводе в Италии 0
    10:16
    316 многоквартирных домов отремонтировали в Алтайском крае за два года 4
    10:04
    Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 20
    10:00
    Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
    09:56
    Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 3
    09:50
    Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 1
    09:45
    Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 45
    09:31
    "Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
    09:22
    Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 2
    09:05
    Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 6
    09:01
    Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 20
    08:45
    Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 4
    08:30
    В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
    08:16
    Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
    07:46
    Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 38
    07:24
    ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 126
    07:03
    Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 69
    06:44
    Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 11
    06:23
    Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
    06:01
    Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
    03:27
    Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 17
    02:06
    Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
    01:09
    Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
    00:17
    Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1

    © 1999 — 2016, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.