Александр Алексеевич Романенко — это новый секретарь отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае. Он был избран на партийной конференции в пятницу, 23 декабря. А ведь только 6 октября на первой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты избрали его председателем АКЗС.

1 Кто такой Александр Романенко? Александр Романенко возглавил "Единую Россию" в Алтайском крае Почти девятилетняя эпоха правления Бориса Трофимова завершена 375 0 Александр Алексеевич Романенко родился 12 июня 1959 года в городе Горняке Алтайского края. Сейчас ему 57 лет. В 1982 году окончил Алтайский политехнический институт, получил специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство". Начал работать линейным механиком, позже стал зав. гаражом Павловской межколхозной строительной организации. С 1984 по 1988 год – зав. орг. отделом, первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ. В 1988 году избран директором совхоза "Павловский" Павловского района. А в 1993 году стал генеральным директором ЗАО "Колыванское" Павловского района. Ушел с этой должности в 2004 году.



Депутатом стал в 2000 году. С 2004 года — председатель бюджетного комитета (два созыва). Седьмой созыв АКЗС стал для него четвертым сроком подряд.



Женат, имеет двоих детей.



Смотрите фоторепортаж с первой сессии.

2 Почему единороссы избрали его главой регионального отделения партии? Решение приняли делегаты конференции тайным голосованием. Кроме Романенко в числе кандидатов был уполномоченных по правам бизнесменов в Алтайском крае Павел Нестеров. Впрочем, что выберут именно Романенко никто и не сомневался. Его кандидатура не могла не быть согласованной в руководстве партии. До недавнего времени эксперты называли вполне вероятным переизбрание на этот пост Бориса Трофимова, который у руля реготделения с 2008 года. К нему явно были претензии по поводу невысокого результата партии на выборах в Госдуму в Алтайском крае. Однако опытнейшего политика просто не кем было заменить.

3 Почему Романенко стал председателем нового созыва АКЗС? Официально Александр Романенко был единственной кандидатурой на этот пост (хотя до момента выдвижения фракцией в партии члены ЕР выбрали между ним и Сергеем Серовым). Уже на сессии Романенко выбирали тайным голосованием. Из 64 депутатов за него проголосовали 57. Еще семеро – коммунисты, по нашим данным, воздержались от голосования. Однако же само выдвижение Романенко – неожиданность для многих. И на этот пост главным претендентом считался Борис Трофимов. Но он получил в парламенте только пост главы фракции и председателя комитета по местному самоуправлению. Каких-либо скандалов в его политической карьере не было. Но с партией "Единая Россия" он только последние два созыва. В первый раз он избирался от "Аграрной России", во второй – вошел в группу объединенных депутатов.

4 Каков доход Александра Романенко? По итогам 2015 года депутат (а отчитываться о доходах теперь обязаны все депутаты) заработал 1 млн 857 тысяч рублей. В его собственности только квартира площадью 90 "квадратов", а также автоприцеп 8213А7 КМЗ-828431, мотолодка Gladiator 370 и снегоход Bombardier.

В материале использована публикация Amic.ru 6 октября 2016 года.