В день празднования иконы Иверской Божьей Матери верующие просят о помощи в работе, благополучии и избавлении от физических и душевных болезней. Подробнее, что это за икона и откуда пошла традиция праздновать этот день, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
История иконы Иверской Божьей матери
История этой иконы начинается в девятом веке. Святой лик находился в доме одной благочестивой вдовы. Женщина жила недалеко от города Никеи. Надо сказать, что в то время солдаты уничтожали иконы – таков был приказ. Воины ворвались в дом вдовы и начали крушить священные изображения. Один из иконоборцев увидел на стене лик Богородицы. Он сбил ее и начал пинать. Крики и слезы благочестивой женщины не могли остановить солдат. В тот момент, когда мужчина проткнул копьем икону Божьей Матери, из нее полилась настоящая человеческая кровь. Изумление было настолько велико, что солдаты растерялись. Женщина воспользовалась замешательством и предложила иконоборцам все золото и украшения, которые у нее были, лишь бы спасти святое изображение.
Солдаты взяли деньги и ушли. Но пообещали, что вернутся на следующий день и закончат начатое. Утром вдова вместе со своим сыном отправилась к морю, чтобы спасти святой лик. Они спустили икону на воду. Через два века икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонская братия увидела огненный столп над морем. Они подплыли к нему и увидели на воде икону. После был отслужен молебен о даровании сей святыни монастырю. Инок монастыря (святой Гавриил Грузин) перенес икону в монастырь. Это случилось после того, как Пресвятая Богородица явилась к нему во сне. Икону поместили внутрь монастыря. Но она чудесным образом оказывалась на вратах монастыря. Ее каждый раз переносили обратно в помещение.
Но с тех пор, как Божья Матерь явилась Гавриилу и повелела сказать монахам, чтобы ее не трогали ("Не для того явилась Я им, чтобы они Меня охраняли, а чтобы Мне Самой быть их хранительницей, и не только в нынешнем, но и в будущем веке"), икона находится на вратах монастыря. Вот почему святыню еще называют Портаитиссою, Вратарницею.
Чудеса иконы Иверской Божьей Матери
Икона даровала монастырю благополучие. Даже в самые голодные времена запасы пищи пополнялись сами собой, а больные получали исцеление. Даже нашествия врагов не причиняли обители никакого вреда.
Где сегодня хранится эта икона?
Икона хранится в Иверском монастыре на Афоне. Она никогда не покидала стен монастыря. Согласно афонскому преданию, незадолго до Второго пришествия Иверская икона покинет Святую Гору Афон.
Когда празднуется день иконы Иверской Божьей матери?
Праздник иконы Иверской Божьей матери отмечают несколько раз в год: 26 октября, 25 февраля и 7 мая.
Где в России хранится образ иконы Иверской Божьей Матери?
Сегодня список находится в Новодевичьем монастыре. Кроме того, копии иконы хранятся в Сербии и в Канаде.
Данный материал впервые был опубликован на Amic.ru 25 февраля 2016 года
Комментарии
Нет у нас такого праздника...Так же как и хэллоуин для нас не праздник...Так что что там у кого на Айфоне хранится, это их дело...
....Так что что там у кого на Айфоне хранится, это их дело... кто на чем зациклен... Гора Афон...
Объясните мне пожалуйста, как запасы пищи могут пополняться сами собой???
Слишком сложно поверить в это.