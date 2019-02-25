В день празднования иконы Иверской Божьей Матери верующие просят о помощи в работе, благополучии и избавлении от физических и душевных болезней. Подробнее, что это за икона и откуда пошла традиция праздновать этот день, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

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История иконы Иверской Божьей матери

История этой иконы начинается в девятом веке. Святой лик находился в доме одной благочестивой вдовы. Женщина жила недалеко от города Никеи. Надо сказать, что в то время солдаты уничтожали иконы – таков был приказ. Воины ворвались в дом вдовы и начали крушить священные изображения. Один из иконоборцев увидел на стене лик Богородицы. Он сбил ее и начал пинать. Крики и слезы благочестивой женщины не могли остановить солдат. В тот момент, когда мужчина проткнул копьем икону Божьей Матери, из нее полилась настоящая человеческая кровь. Изумление было настолько велико, что солдаты растерялись. Женщина воспользовалась замешательством и предложила иконоборцам все золото и украшения, которые у нее были, лишь бы спасти святое изображение.



Солдаты взяли деньги и ушли. Но пообещали, что вернутся на следующий день и закончат начатое. Утром вдова вместе со своим сыном отправилась к морю, чтобы спасти святой лик. Они спустили икону на воду. Через два века икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонская братия увидела огненный столп над морем. Они подплыли к нему и увидели на воде икону. После был отслужен молебен о даровании сей святыни монастырю. Инок монастыря (святой Гавриил Грузин) перенес икону в монастырь. Это случилось после того, как Пресвятая Богородица явилась к нему во сне. Икону поместили внутрь монастыря. Но она чудесным образом оказывалась на вратах монастыря. Ее каждый раз переносили обратно в помещение.



Но с тех пор, как Божья Матерь явилась Гавриилу и повелела сказать монахам, чтобы ее не трогали ("Не для того явилась Я им, чтобы они Меня охраняли, а чтобы Мне Самой быть их хранительницей, и не только в нынешнем, но и в будущем веке"), икона находится на вратах монастыря. Вот почему святыню еще называют Портаитиссою, Вратарницею.