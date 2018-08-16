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Итак, Земле и ее обитателям вновь "угрожает" планета Нибиру. Согласно новым прогнозам футурологов, якобы именно 16 августа 2018 года состоится катастрофическое столкновение нашей планеты с огромным небесным телом, которое не переживет никто из живых.

Всемирную известность планета Нибиру, или, как ее еще называют, планета Х получила в 2012 году, когда якобы, по предсказанию майя, должен был состояться конец света. Тогда он не состоялся. Следующая катастрофа из-за Нибиру ожидалась летом 2017 года. Затем футуролог, писатель и нумеролог Дэвид Мид "перенес" конец света на 23 сентября 2017 года. И вот теперь назначена новая дата конца света. ИА "Амител" решило разобраться, что это за таинственная планета и какую опасность она представляет.

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1 Планета Нибиру – что это еще такое? Уральский исследователь рассказал о приближающейся к Земле огромной планете Он заметил ее во время просмотра прямой трансляции с международной космической станции 18243 11 Согласно мифологическим источникам, планета Нибиру (она же планета Х и планета Мардук) – это планета, которая странствует по космосу, но раз в 3600 лет возвращается к Солнцу. Имеется даже теория, что эта планета также принадлежит Солнечной системе, но по неизвестной причине якобы ее орбита очень удалена.

2 Мифологическим источникам?! Вы серьезно? А что говорит наука? Так вот, как раз точных научных данных, подтверждающих ее существование, пока нет нигде. Впрочем, находятся некие специалисты, которые утверждают, что существование планеты Нибиру подтвердило NASA. Другие "специалисты" по космосу даже обвиняют организацию в том, что она знает очень многое о планете Х и замалчивает информацию. NASA пока отмалчивается по этому поводу.

3 А с чего вообще про эту планету вдруг заговорили? В 1995 году некая Нэнси Лидер заявила, что ее похитили инопланетяне, вживили в мозг имплантат, с помощью которого передают ей информацию. И что якобы эти нехорошие существа проживают на таинственной планете и следят за землянами. К теме подключился писатель и журналист Захария Ситчин, изучающий шумерский язык. Он заявил, что в шумерских текстах имеются записи о планете Нибиру. И она имеет свой символ – крылатый диск. Кроме того, такой же символ встречается в мифологии народов Древнего Востока. Также Ситчин заявил, что древние шумеры упоминали и жителей планеты Нибиру. Якобы это высокоразвитая цивилизация. Ей дали название Аннунаки, или Энлиль. В 2017 году Дэвид Мид заявил, что планету Нибиру можно было увидеть во время солнечного затмения, которое произошло в августе 2017 года. Читайте также: Ученые: в августе произойдет самое длительное солнечное затмение в истории

В августе 2018 года житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев во время просмотра прямой трансляции с международной космической станции увидел большое космическое тело, которое приближается к Земле. По его мнению, это не комета и не астероид. Дегтерев предположил, что это и есть таинственная планета Нибиру. Истерию подхватили соцсети.

4 Почему Нибиру опасна для Земли? Размеры Нибиру якобы в четыре раза больше, чем у нашей планеты. А гравитация ее настолько сильна, что способна привести к мощным катастрофам, вплоть до изменения полюсов Земли, что, в свою очередь, вызовет ураганы, тайфуны, наводнения и пр. Существует даже теория, что и динозавры вымерли в результате того, что рядом с Землей прошла планета Нибиру.

5 И как часто эта планета проходит рядом с нашей Землей? Как утверждают мифы, довольно-таки редко – один раз в 3600 лет. Вокруг Солнца это космическое тело вращается по очень вытянутой орбите со скоростью 102 км/с. Раз в 3600 лет Нибиру появляется между планетами Марс и Юпитер. Уфологи также утверждают, что при сближении с Землей аннунаки спускались на Землю, общались с землянами. Именно поэтому у древних людей иногда встречаются рисунки удивительных космических тел. Однако, учитывая, что в это время на нашей планете происходили катастрофы, вероятно, общение было не слишком радостным.

6 А вообще-то ученые искали эту планету? Когда наступит конец света? Известные прогнозы ученых и предсказателей Расписание концов света от ученых и предсказателей 28812 17 Конечно, искали. Поиски таинственного космического тела начались в 1781 году, когда была открыта планета Уран. Дело в том, что он двигался не по той орбите, как рассчитывали ученые. Те решили, что на него имеет влияние какое-то другое космическое тело. В результате этих поисков в 1846 году был открыт Нептун, а в 1930 Плутон. Уже в 1992 году в Солнечной системе был открыт довольно крупный объект, схожий с Плутоном, – 1992 QB1. Сейчас в космосе за орбитой Плутона находится 11 известных объектов диаметром свыше 800 км. Эти объекты принято называть транснептуновыми — ТНО. Планету Нибиру обнаружить не удалось. В 2009 году было опубликовано исследование Майкла Брауна, который утверждает, что с 2001 по 2006 год было просканировано 50% звездного неба на расстоянии 150 а.е. и не было обнаружено никаких новых объектов больше 1500 км в диаметре.

Впервые опубликовано 26.10.2016. Дополнено 06.09.2017