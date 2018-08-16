Фото: tainy.net
Итак, Земле и ее обитателям вновь "угрожает" планета Нибиру. Согласно новым прогнозам футурологов, якобы именно 16 августа 2018 года состоится катастрофическое столкновение нашей планеты с огромным небесным телом, которое не переживет никто из живых.
Всемирную известность планета Нибиру, или, как ее еще называют, планета Х получила в 2012 году, когда якобы, по предсказанию майя, должен был состояться конец света. Тогда он не состоялся. Следующая катастрофа из-за Нибиру ожидалась летом 2017 года. Затем футуролог, писатель и нумеролог Дэвид Мид "перенес" конец света на 23 сентября 2017 года. И вот теперь назначена новая дата конца света. ИА "Амител" решило разобраться, что это за таинственная планета и какую опасность она представляет.
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Планета Нибиру – что это еще такое?
Согласно мифологическим источникам, планета Нибиру (она же планета Х и планета Мардук) – это планета, которая странствует по космосу, но раз в 3600 лет возвращается к Солнцу. Имеется даже теория, что эта планета также принадлежит Солнечной системе, но по неизвестной причине якобы ее орбита очень удалена.
Мифологическим источникам?! Вы серьезно? А что говорит наука?
Так вот, как раз точных научных данных, подтверждающих ее существование, пока нет нигде. Впрочем, находятся некие специалисты, которые утверждают, что существование планеты Нибиру подтвердило NASA. Другие "специалисты" по космосу даже обвиняют организацию в том, что она знает очень многое о планете Х и замалчивает информацию. NASA пока отмалчивается по этому поводу.
А с чего вообще про эту планету вдруг заговорили?
В 1995 году некая Нэнси Лидер заявила, что ее похитили инопланетяне, вживили в мозг имплантат, с помощью которого передают ей информацию. И что якобы эти нехорошие существа проживают на таинственной планете и следят за землянами. К теме подключился писатель и журналист Захария Ситчин, изучающий шумерский язык. Он заявил, что в шумерских текстах имеются записи о планете Нибиру. И она имеет свой символ – крылатый диск. Кроме того, такой же символ встречается в мифологии народов Древнего Востока. Также Ситчин заявил, что древние шумеры упоминали и жителей планеты Нибиру. Якобы это высокоразвитая цивилизация. Ей дали название Аннунаки, или Энлиль.
В 2017 году Дэвид Мид заявил, что планету Нибиру можно было увидеть во время солнечного затмения, которое произошло в августе 2017 года.
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В августе 2018 года житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев во время просмотра прямой трансляции с международной космической станции увидел большое космическое тело, которое приближается к Земле. По его мнению, это не комета и не астероид. Дегтерев предположил, что это и есть таинственная планета Нибиру. Истерию подхватили соцсети.
Почему Нибиру опасна для Земли?
Размеры Нибиру якобы в четыре раза больше, чем у нашей планеты. А гравитация ее настолько сильна, что способна привести к мощным катастрофам, вплоть до изменения полюсов Земли, что, в свою очередь, вызовет ураганы, тайфуны, наводнения и пр. Существует даже теория, что и динозавры вымерли в результате того, что рядом с Землей прошла планета Нибиру.
И как часто эта планета проходит рядом с нашей Землей?
Как утверждают мифы, довольно-таки редко – один раз в 3600 лет. Вокруг Солнца это космическое тело вращается по очень вытянутой орбите со скоростью 102 км/с. Раз в 3600 лет Нибиру появляется между планетами Марс и Юпитер. Уфологи также утверждают, что при сближении с Землей аннунаки спускались на Землю, общались с землянами. Именно поэтому у древних людей иногда встречаются рисунки удивительных космических тел. Однако, учитывая, что в это время на нашей планете происходили катастрофы, вероятно, общение было не слишком радостным.
А вообще-то ученые искали эту планету?
Конечно, искали. Поиски таинственного космического тела начались в 1781 году, когда была открыта планета Уран. Дело в том, что он двигался не по той орбите, как рассчитывали ученые. Те решили, что на него имеет влияние какое-то другое космическое тело. В результате этих поисков в 1846 году был открыт Нептун, а в 1930 Плутон. Уже в 1992 году в Солнечной системе был открыт довольно крупный объект, схожий с Плутоном, – 1992 QB1. Сейчас в космосе за орбитой Плутона находится 11 известных объектов диаметром свыше 800 км. Эти объекты принято называть транснептуновыми — ТНО. Планету Нибиру обнаружить не удалось. В 2009 году было опубликовано исследование Майкла Брауна, который утверждает, что с 2001 по 2006 год было просканировано 50% звездного неба на расстоянии 150 а.е. и не было обнаружено никаких новых объектов больше 1500 км в диаметре.
Впервые опубликовано 26.10.2016. Дополнено 06.09.2017
Комментарии
"Сейчас интернет полон информации"
Зачем мусор называть информацией???
"Уфологи также утверждают, что при сближении с Землей аннунаки"
...аннунафих эти сказки...
вот четыре волшебных буквы которым абсолютно верят: ГАИШ – Как уверяют «адепты» Нибиру, она находится в нашей Солнечной системе, где-то между Марсом и Юпитером, – рассказал «МК» профессор, доктор физико-математических наук, астроном Юрий Ефремов, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой, главный научный сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд ГАИШ МГУ. – Нибиру посвящено много сайтов, и там приводятся довольно любопытные ее описания, к примеру, что она в пять раз больше Земли. Уже одно это доказывает, что все россказни про эту планету – бред: такое большое небесное тело мы непременно увидели бы в самую маломощную подзорную трубу, однако эту планету никто и никогда не наблюдал. Значит, ее просто не существует.
Бред сивой кабылы)) От людей, которые не знакомы с классической механикой.
Блиин.. Да Клинтон эту Нибиру зовут. Истерическая старуха с эпилепсией, мечтающая стать "верховным главнокомандующим". Вот она, да, может землю уничтожить.
Не, где то за Плутоном вполне вероятно, что есть крупная неизвестная планета, но 278 дней подлёта это ни о чем. У открытой размером с Плутон Седаны период 11000 лет. А у планеты размером с Нептун или Уран и не обнаруженного до сих пор сидерический период сотни, а то и миллион лет.
Гугль какие на седаны? Седна едрит ее.
Редакция! Что вы там курите, если второй день этот бред постите?
Тут бреда больше, чем жертва ЕГЭ может выдать.
байки из склепа. Кто-то Рен-ТВ насмотрелся
А когда очет 278 дней? А то уже сколько то прошло, а опять 278. Я запуталась совсем. Помогите посчитать
Я
Скоро будем общаться с аннунаками))
вы что не верите во второе пришествие?
Да нет не какой Нибиру или Мардук и тп. ни кому мы не нужны и не кто к нам не летит и в ближайшие 10000 лет можно спать спокойно, а вот Армагедон если и наступит то только в том случаи если Мы его сами создадим.
"Впервые опубликовано 26.10.2016. Дополнено 06.09.2917". Анунаки уже тут! Слетали в будущее и дополнили.
Как бы существуют долгопериодические кометы с орбитальным периодом более 200 лет. Все их наблюдали и описали только один раз. Для некоторых удалось посчитать период. он от нескольких тысяч лет до нескольких миллионов. А вот обнаружить их можно только когда они пролетают через центр солнечной системы, потому как на большом расстоянии объекты такого размера мы видеть пока не можем. Поэтому новость о том, что ученые что-то там искали - ерунда. Они могут искать только то,что не очень далеко и с небольшим орбитальным периодом.
анунак этих анунаков
Просто докопались до парня - когда да когда, про конец что-то, а тот вдрабозган пьянющий. хотел послать их и бормочет ЗАГАДОЧНЫМ монотонным голосом внутриутробно : "анунах... Нибу... (и еще какое-то слово- невнятно)" и впал в беспамятство. Те давай толковать предсказания. Вот как было.
мол "идите с миром, не знаю ни про какой конец света..."
Никто толком ничего не знает
Конец света будет только тогда,когда люди сами его сделают.
Блин, ну почему 19-го!? зарплата 20-го!
переносите !
уже 27.11.2017
Уже 10.12.17
Тирликурендуй - это когда не видно или непонятно !