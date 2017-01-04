Ежегодно зима в России сопровождается конфликтами жильцов с управляющими компаниями, которые выполняют свои святые обязанности спустя рукава. Одни несвоевременно чистят снег во дворе, другие будто не замечают огромных сосулек на крыше, третьи забывают делать и то, и другое. Что делать, если вы житель именно такого дома, и куда жаловаться, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Кто должен убирать снег и сосульки?
По закону двор и придомовая территория вокруг многоквартирного дома являются общим имуществом проживающих в нем людей. Поэтому уборку, озеленение и благоустройство, сбор и вывоз отходов должна производить управляющая организация, под контролем которой находится дом. Естественно, эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".
В пресс-службе городской администрации отмечают, что в зимний период дворы должны быть не только очищены от снега, но и посыпаны песком выходы из подъездов, сбиты сосульки. За исполнением этих работ строго следят в комитете ЖКХ. Минимум два раза в неделю выполняются рейды и все дворы инспектируются. Параллельно эту работу ведут и администрации районов города – абсолютно все дворы инспектируются. За регулярные нарушения предусмотрен штраф.
В какой срок?
Правила благоустройства города Барнаула обязывают управляющие компании и товарищества собственников жилья производить расчистку снега во дворах после снегопада до восьми утра следующего дня. В снегопад работа должна вестись постоянно, по окончании осадков работу необходимо закончить до утра.
Кстати, по нормам вычищать дворовую территорию полагается до твердого покрытия, для этого привлекается тяжелая техника. Управляющие компании, которые не располагают своей техникой, должны заключить договор со специализированными организациями.
Что делать, если двор чистят плохо?
Так как горожане платят деньги за данные работы, они вправе потребовать их качественного выполнения. Если расчистка снега выполняется несвоевременно, жители могут обратиться в УК и потребовать устранения нарушений.
В случае, если управляющая компания претензии проигнорирует, следует оповестить о нарушениях в устной или письменной форме районную администрацию или комитет ЖКХ города.
Сделать это можно по телефонам:
администрация Железнодорожного района: 62-56-32;
администрация Индустриального района: 47-50-91;
администрация Ленинского района: 54-74-14;
администрация Октябрьского района: 24-35-15;
администрация Центрального района: 63-15-34;
комитет ЖКХ администрации Барнаула: 370-501, 370-510.
"Если после административного воздействия УК продолжает демонстрировать некачественную работу, это повод задуматься жителям о смене управляющей организации", – отмечают в мэрии.
В случае невыполнения управляющей компанией условий договора жильцы вправе потребовать перерасчет оплаты за период, когда соответствующие услуги не оказывались, были оказаны не полностью или некачественно.
Впервые материал был опубликован: 02.11.16 в 14:33
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