Кто такой Ильдар Дадин?

Ильдар Дадин считается российским оппозиционером, который прославился тем, что стал первым и пока единственным, кого осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Родился Ильдар Дадин 14 апреля 1982 года в подмосковном городе Железнодорожный. Кстати, в детстве и юношеском возрасте увлекался боксом. После окончания школы поступил в Московский государственный институт стали, но вуз не окончил. После службы в армии устроился на работу в охрану. Здесь проработал с 2003 по 2010 год. В оппозицию ушел после парламентских выборов в России 2011 года.

По статье 212.1 был осужден в 2015 году.

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