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Ильдар Дадин – первый в России заключенный за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга" – вышел на свободу почти на полгода раньше. Вспоминаем историю Дадина и рассказываем, почему он был освобожден досрочно.
Ильдар Дадин считается российским оппозиционером, который прославился тем, что стал первым и пока единственным, кого осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Родился Ильдар Дадин 14 апреля 1982 года в подмосковном городе Железнодорожный. Кстати, в детстве и юношеском возрасте увлекался боксом. После окончания школы поступил в Московский государственный институт стали, но вуз не окончил. После службы в армии устроился на работу в охрану. Здесь проработал с 2003 по 2010 год. В оппозицию ушел после парламентских выборов в России 2011 года.
По статье 212.1 был осужден в 2015 году.
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Сам он утверждает, что ничего не нарушал, а наоборот, отстаивал свои права и права окружающих его людей. Те, кто его задерживал, соответственно, утверждают обратное.
Много. Так, в 2013 году Дадина задержали во время пикета в поддержку сексуальных меньшинств. А в 2014-м он был четыре раза задержан за участие в несогласованных с властями акциях. Например, 6 августа он устроил одиночный пикет в защиту фигурантов "болотного дела", 23 августа и 13 сентября — в антиправительственных пикетах, а 5 декабря он был задержан за то, что вместе со своими единомышленниками перекрыл Мясницкую улицу с плакатом "Вчера — Киев, завтра — Москва" и скандировал лозунги в поддержку "Евромайдана". Известно, что Дадин поддерживал "Евромайдан", а в его аккаунтах в соцсетях были опубликованы картинки со Степаном Бандерой. 15 января 2015 года он провел очередной несогласованный пикет в поддержку оппозиционного деятеля Алексея Навального, после чего его и приговорили к наказанию в виде трех лет колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ.
С сентября 2016 года Дадин отбывал наказание в исправительной колонии № 7 в городе Сегеже Республики Карелия. В письме к своей жене, журналистке Анастасии Зотовой, Ильдар Дадин рассказал, что его в колонии избивают и пытают почти каждый день, а также угрожают изнасилованием. Сам передать письмо Дадин жене не мог. Он надиктовал его своему адвокату, который передал письмо супруге заключенного. 1 ноября 2016-го письмо было опубликовано полностью на сайте "Медузы".
В частности, Дадин написал, что в колонии ИК-7 действует "целая мафия", в числе которой не только большинство сотрудников колонии, но и ее начальник – майор внутренней службы Коссиев Сергей.
Дадин утверждает, что ему подкинули лезвия, а потом отправили в штрафной изолятор. Когда он объявил голодовку, его начали избивать, подвешивали за наручники, пугали изнасилованием и даже убийством.
В управлении ФСИН по Карелии подтвердили применение физической силы к Ильдару Дадину только 11 сентября 2016 года. Тогда было заявлено, что Дадин в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду, в результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства".
Все остальные эпизоды не удалось ни доказать, ни опровергнуть. В колонии прошла служебная проверка. Многочисленные медицинские комиссии и осмотры врачей не подтвердили слова заключенного об избиении. "Состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, также как и признаков ранее полученных травм", – таков был общий вердикт врачей. Во время встречи 2 ноября 2016 года с сотрудником аппарата омбудсмена Ильдару стало плохо, и ему вызвали врачей — самой колонии и гражданских. Врачи же обвинили Дадина в симуляции припадка. В Следственном комитете РФ заявили, что, по предварительным данным доследственной проверки, нет подтверждений заявлениям Дадина о пытках.
8 января 2017 года он прибыл в ИК-5 Алтайского края.
24 января 2017 года, после заседания Конституционного суда РФ, посвящённого данной уголовной статье, стало известно, что Верховный Суд РФ пересмотрит приговор Дадину. 10 февраля 2017 года Конституционный суд России обязал суды общей юрисдикции пересмотреть решения суда в отношении Дадина. В частности, суд постановил, что "в том случае, если нарушение было противоправным „сугубо формально“, то оно не может влечь уголовную ответственность".
Отметим, что на заседании президиума заместитель генпрокурора Леонид Коржинек и адвокаты просили закрыть уголовное дело и освободить осужденного из-под стражи. По словам Коржинека, последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.
22 февраля 2017 года Президиум Верховного Суда России отменил приговор Ильдару Дадину, постановил прекратить в отношении него дело, освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию.
26 февраля Дадин вышел на свободу.
Сейчас Дадин может обратиться в суд с иском о компенсации за незаконное уголовное преследование.
Комментарии
"Кто такой Ильдар Дадин..." ================ жертва путинского кривосудия. посажен сатрапами в колонию за митинги, право на которые гарантировано Конституцией, потому что гарант гнилой.
никто и звать его никак. уже письменно и на камеру признал, что никто его не буцкал. просто белокондомник заврался.
3.11.2016 15:41 Гонец из Пензы проспись.
Никого не смущает попрание основного закона страны. Ну а хлопцы уже заявили, что это он сам начал - в позу не встал, но за форменную одежду их всех оттаскал! Пришлось защищаться...
протестовать легче чем созидать ругать и судить всегда легко
медаль ему надо! не каждый сможет после "избивали по 10-12 человек одновременно по 4 раза в день" писать и говорить, да и вообще здоровым остаться. А Ильдарка так еще и шутки шутит и улыбается! настоящий богатырь!
красивые истории жена-журналистка научила сочинять? http://operline.ru/content/stati/anastasiya-zotova-brak-po-piaru-pisanina-po-zakazu.html
Кто такой Ильдар Дадин... Чмо, не заслуживающее не только обсуждения, но даже и упоминания. В России есть более достойные борцы с беспределом в тюрьмах. И вообще на мой взгляд госструктуры не должны реагировать на троллинг всяких медуз, дождей и т.д. А уж тем более не должны оправдываться.
Вот ведь свора Табаки набИжала... Хе-хе
"Кто такой Ильдар Дадин... Чмо, не заслуживающее не только обсуждения, но даже и упоминания." ================ слава, а на кой ты тогда нарисовался в этой теме и столько букв наклацал?
Табаки-хехекальщика скоро отправят ильдарчика проведать. Со сворой либерасов.
Гонец из Пензы а почему у нас что не оппозиционер, то врун-балабол? Нет даже не так. Это опять Путин виноват, что оппозиционеры врут в месяц чаще, чем все остальные политики вместе взятые за год?
Применение физической силы и специальных средств в местах лишения свободы при определённых обстоятельствах вполне законно, так например в случае злостного неповиновения могут и массаж почкам сделать
Конечно у нас в полиции и в итк людей не ломают, всех кто с администрацией не сотрудничает всех ломают
Савушкинские чмошники, вам не надоело?
похож на кого-то. на кого - не пойму...
бунтарь-рецидивист, которому нравится сам процесс. готов идти до конца на кого похож? да у каждого есть похожие знакомые
Судя по комментариям, у рубанкоголовых неслабо так пригорело от того, что чувака освободили.
дурак этот Дадин - надо бороться от противного!!! за то, чтобы ПЖиВ больше крали-убивали-воевали, страна разлагалась, народ нищал - тогда быстрее рванёт, как 100 лет назад!
Гонец из Пензы 3 ноября 2016 г. 15:41
Нормальные такие сатрапы, ага. Суд высшей инстанции взял и отменил приговор. Сатрапы взяли и освободили.
Фу, пишите уж лучше про поиски вертолета...
какой активист, такие и сажальщики - по понятиям все действуют. В оппозицию он ушел, ага. Правят и оппозиция - одни и те же. А вот за посты с Бандерой его и надо было судить, а не за стояния с плакатами.
Судя по по постам,у deckmana,у него в очке не хило пригорело,ну ничего.брат,выйдет,прочистет!
стая прикормленных дворняжек никогда не будет лаять на освобождение кого-то, вроде Васильевой