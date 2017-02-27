Понедельник, 27 Февраль, 18:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
2°
Обь
26см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Вопрос дня



Кто такой Ильдар Дадин и почему его освободили раньше?

, ИА "Амител"
Вспоминаем историю Дадина и рассказываем, почему суд изменил приговор


Фото: rus2web.ru

Ильдар Дадин – первый в России заключенный за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга" – вышел на свободу почти на полгода раньше. Вспоминаем историю Дадина и рассказываем, почему он был освобожден досрочно.

1
Кто такой Ильдар Дадин?

Ильдар Дадин считается российским оппозиционером, который прославился тем, что стал первым и пока единственным, кого осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Родился Ильдар Дадин 14 апреля 1982 года в подмосковном городе Железнодорожный. Кстати, в детстве и юношеском возрасте увлекался боксом. После окончания школы поступил в Московский государственный институт стали, но вуз не окончил. После службы в армии устроился на работу в охрану. Здесь проработал с 2003 по 2010 год. В оппозицию ушел после парламентских выборов в России 2011 года.

По статье 212.1 был осужден в 2015 году.

Читайте также: ОНК проверит колонию в Рубцовске, из которой не освобождают Ильдара Дадина

2
А он правда нарушал "установленный порядок"?

Сам он утверждает, что ничего не нарушал, а наоборот, отстаивал свои права и права окружающих его людей. Те, кто его задерживал, соответственно, утверждают обратное.

3
А что, его много раз задерживали?

Много. Так, в 2013 году Дадина задержали во время пикета в поддержку сексуальных меньшинств. А в 2014-м он был четыре раза задержан за участие в несогласованных с властями акциях. Например, 6 августа он устроил одиночный пикет в защиту фигурантов "болотного дела", 23 августа и 13 сентября — в антиправительственных пикетах, а 5 декабря он был задержан за то, что вместе со своими единомышленниками перекрыл Мясницкую улицу с плакатом "Вчера — Киев, завтра — Москва" и скандировал лозунги в поддержку "Евромайдана". Известно, что Дадин поддерживал "Евромайдан", а в его аккаунтах в соцсетях были опубликованы картинки со Степаном Бандерой. 15 января 2015 года он провел очередной несогласованный пикет в поддержку оппозиционного деятеля Алексея Навального, после чего его и приговорили к наказанию в виде трех лет колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ.

4
Что за громкая история с избиением Дадина?

С сентября 2016 года Дадин отбывал наказание в исправительной колонии № 7 в городе Сегеже Республики Карелия. В письме к своей жене, журналистке Анастасии Зотовой, Ильдар Дадин рассказал, что его в колонии избивают и пытают почти каждый день, а также угрожают изнасилованием. Сам передать письмо Дадин жене не мог. Он надиктовал его своему адвокату, который передал письмо супруге заключенного. 1 ноября 2016-го письмо было опубликовано полностью на сайте "Медузы".

В частности, Дадин написал, что в колонии ИК-7 действует "целая мафия", в числе которой не только большинство сотрудников колонии, но и ее начальник – майор внутренней службы Коссиев Сергей.

Дадин утверждает, что ему подкинули лезвия, а потом отправили в штрафной изолятор. Когда он объявил голодовку, его начали избивать, подвешивали за наручники, пугали изнасилованием и даже убийством.

5
Было ли избиение на самом деле?

В управлении ФСИН по Карелии подтвердили применение физической силы к Ильдару Дадину только 11 сентября 2016 года. Тогда было заявлено, что Дадин в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду, в результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства".

Все остальные эпизоды не удалось ни доказать, ни опровергнуть. В колонии прошла служебная проверка. Многочисленные медицинские комиссии и осмотры врачей не подтвердили слова заключенного об избиении. "Состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, также как и признаков ранее полученных травм", – таков был общий вердикт врачей. Во время встречи 2 ноября 2016 года с сотрудником аппарата омбудсмена Ильдару стало плохо, и ему вызвали врачей — самой колонии и гражданских. Врачи же обвинили Дадина в симуляции припадка. В Следственном комитете РФ заявили, что, по предварительным данным доследственной проверки, нет подтверждений заявлениям Дадина о пытках.

8 января 2017 года он прибыл в ИК-5 Алтайского края.

6
Почему его отпустили?

24 января 2017 года, после заседания Конституционного суда РФ, посвящённого данной уголовной статье, стало известно, что Верховный Суд РФ пересмотрит приговор Дадину. 10 февраля 2017 года Конституционный суд России обязал суды общей юрисдикции пересмотреть решения суда в отношении Дадина. В частности, суд постановил, что "в том случае, если нарушение было противоправным „сугубо формально“, то оно не может влечь уголовную ответственность".

Отметим, что на заседании президиума заместитель генпрокурора Леонид Коржинек и адвокаты просили закрыть уголовное дело и освободить осужденного из-под стражи. По словам Коржинека, последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.

22 февраля 2017 года Президиум Верховного Суда России отменил приговор Ильдару Дадину, постановил прекратить в отношении него дело, освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию.

26 февраля Дадин вышел на свободу.

Сейчас Дадин может обратиться в суд с иском о компенсации за незаконное уголовное преследование.


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    3.11.2016 15:41
    Гонец из Пензы

    "Кто такой Ильдар Дадин..." ================ жертва путинского кривосудия. посажен сатрапами в колонию за митинги, право на которые гарантировано Конституцией, потому что гарант гнилой.

    0  0
    3.11.2016 15:43
    денег нет. держусь

    никто и звать его никак. уже письменно и на камеру признал, что никто его не буцкал. просто белокондомник заврался.

    0  0
    3.11.2016 15:43
    - гость -

    3.11.2016 15:41 Гонец из Пензы проспись.

    0  0
    3.11.2016 15:51
    Алекс

    Никого не смущает попрание основного закона страны. Ну а хлопцы уже заявили, что это он сам начал - в позу не встал, но за форменную одежду их всех оттаскал! Пришлось защищаться...

    0  0
    3.11.2016 15:53
    - гость -

    протестовать легче чем созидать ругать и судить всегда легко

    0  0
    3.11.2016 16:02
    диванный скептик

    медаль ему надо! не каждый сможет после "избивали по 10-12 человек одновременно по 4 раза в день" писать и говорить, да и вообще здоровым остаться. А Ильдарка так еще и шутки шутит и улыбается! настоящий богатырь!

    0  0
    3.11.2016 16:23
    - гость -

    красивые истории жена-журналистка научила сочинять? http://operline.ru/content/stati/anastasiya-zotova-brak-po-piaru-pisanina-po-zakazu.html

    0  0
    3.11.2016 16:34
    ckfdf

    Кто такой Ильдар Дадин... Чмо, не заслуживающее не только обсуждения, но даже и упоминания. В России есть более достойные борцы с беспределом в тюрьмах. И вообще на мой взгляд госструктуры не должны реагировать на троллинг всяких медуз, дождей и т.д. А уж тем более не должны оправдываться.

    0  0
    3.11.2016 16:50
    - гость -

    Вот ведь свора Табаки набИжала... Хе-хе

    0  0
    3.11.2016 17:21
    Гонец из Пензы

    "Кто такой Ильдар Дадин... Чмо, не заслуживающее не только обсуждения, но даже и упоминания." ================ слава, а на кой ты тогда нарисовался в этой теме и столько букв наклацал?

    0  0
    3.11.2016 17:28
    - гость -

    Табаки-хехекальщика скоро отправят ильдарчика проведать. Со сворой либерасов.

    0  0
    3.11.2016 19:47
    Правдофил

    Гонец из Пензы а почему у нас что не оппозиционер, то врун-балабол? Нет даже не так. Это опять Путин виноват, что оппозиционеры врут в месяц чаще, чем все остальные политики вместе взятые за год?

    0  0
    4.11.2016 09:38
    - гость -

    Применение физической силы и специальных средств в местах лишения свободы при определённых обстоятельствах вполне законно, так например в случае злостного неповиновения могут и массаж почкам сделать

    0  0
    4.11.2016 15:53
    - гость -

    Конечно у нас в полиции и в итк людей не ломают, всех кто с администрацией не сотрудничает всех ломают

    0  0
    5.11.2016 15:48
    Маруся

    Савушкинские чмошники, вам не надоело?

    0  0
    6.11.2016 21:46
    bds22

    похож на кого-то. на кого - не пойму...

    0  0
    27.02.2017 16:01
    - гость -

    бунтарь-рецидивист, которому нравится сам процесс. готов идти до конца на кого похож? да у каждого есть похожие знакомые

    0  0
    27.02.2017 16:10
    Deckman

    Судя по комментариям, у рубанкоголовых неслабо так пригорело от того, что чувака освободили.

    0  0
    27.02.2017 16:11
    - гость -

    дурак этот Дадин - надо бороться от противного!!! за то, чтобы ПЖиВ больше крали-убивали-воевали, страна разлагалась, народ нищал - тогда быстрее рванёт, как 100 лет назад!

    0  0
    27.02.2017 16:13
    - гость -

    Гонец из Пензы 3 ноября 2016 г. 15:41

    Нормальные такие сатрапы, ага. Суд высшей инстанции взял и отменил приговор. Сатрапы взяли и освободили.

    0  0
    27.02.2017 16:14
    - гость -

    Фу, пишите уж лучше про поиски вертолета...

    0  0
    27.02.2017 16:44
    Filin

    какой активист, такие и сажальщики - по понятиям все действуют. В оппозицию он ушел, ага. Правят и оппозиция - одни и те же. А вот за посты с Бандерой его и надо было судить, а не за стояния с плакатами.

    0  0
    27.02.2017 17:14
    Миротрворeц

    Судя по по постам,у deckmana,у него в очке не хило пригорело,ну ничего.брат,выйдет,прочистет!

    0  0
    27.02.2017 17:46
    - гость -

    стая прикормленных дворняжек никогда не будет лаять на освобождение кого-то, вроде Васильевой

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    18:02
    Пауза до мая: поисковую операцию на Телецком озере свернули на два месяца 0
    17:51
    "Народные облигации" на 20 миллиардов рублей планирует выпустить Минфин 1
    17:33
    Все выше и выше: смотрим на эмоции традиционной масленичной забавы
    Портал Amic.ru показывает кульминационный момент масштабного праздника "Сибирская Масленица – 2017"
    17:24
    Барнаулец идет под суд за масштабную махинацию с автомобилями 1
    17:16
    Семь социальных ярмарок будут работать в Барнауле 4 марта 0
    17:05
    Как фанера над Голливудом: почему "Лунный свет" стал триумфатором "Оскара"? 2
    16:50
    ДНР и ЛНР выдвинули официальному Киеву ультиматум из-за блокады Донбасса 14
    16:34
    Легендарная гимнастка Корбут продала в США свои олимпийские медали 12
    16:25
    Организаторы "Оскара" извинились за вручение награды не тому фильму 2
    16:16
    Ждем снег: какая погода будет в Алтайском крае в первые дни весны? 0
    16:04
    Карантин по гриппу и ОРВИ отменяют в Алтайском крае 0
    15:53
    Кто такой Ильдар Дадин и почему его освободили раньше? 24
    15:51
    Выпавший из вертолета медведь разбился насмерть в Таиланде 1
    15:34
    Две школьницы погибли под Иркутском после падения с 14-го этажа 4
    15:21
    Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал о разрыве с женой 1
    15:15
    СМИ: сын греческого мультимиллионера на Porsche устроил ДТП с 4 погибшими 0
    15:06
    Зарплату на уровне МРОТ в России получают почти 5 млн человек – Голодец 31
    14:50
    Алтайское МЧС предупреждает об обрушении снега с крыш зданий 0
    14:34
    Небо и земля: политзаключенный Дадин сравнил алтайскую и карельскую колонии 4
    14:22
    Показываем проводы зимы и сожжение чучела Масленицы в Барнауле. Фото 1
    14:14
    "Чужие", "Титаник" и "Терминатор": какими ролями запомнился актер Билл Пэкстон? 2
    14:03
    Смотрим, как 99-летний экс-пилот победил на чемпионате по бегу в США 1
    13:50
    Очевидцы: машины вязнут в грязи на алтайской дороге. Фото 0
    13:36
    Великий пост: от Чистого понедельника до Пасхи 3
    13:33
    Колония-поселение переехала из алтайского села в Бийск 0
    13:21
    Как определить бракованные семена? 10
    13:16
    Две недели в условиях шторма: МЧС отчиталось о поисках вертолета на Алтае 6
    13:15
    Стоп-кадр. Вверх за мечтой 0
    13:06
    Полеты из Барнаула в Сочи и Анапу возобновят с 14 июня 7
    12:52
    Праздник маслом не испортишь. Фестиваль "Сибирская Масленица" в фотографиях
    Масштабный праздник проводов зимы в туристической зоне Алтайского края посетило порядка 30 тысяч человек
    12:49
    Опрос: крымские татары не желают переезжать на Украину 8
    12:39
    Основные награды и финальный скандал: как закончился "Оскар-2017"? 7
    12:31
    Воры ушли из квартиры барнаульца с чужой норковой шубой и телевизором 1
    12:22
    Филип Билден отказался от должности министра ВМС США 2
    12:12
    Более 20 тонн американских орехов сожгли на полигоне в Алтайском крае. Фото 59
    12:02
    Картина "Ла-Ла Ленд", лидирующая по номинациям, получила свои первые премии 2
    11:52
    Девять пожарных тушили полыхающую баню в Барнауле 1
    11:42
    Что известно об убийстве Бориса Немцова через два года после его смерти? 14
    11:36
    Смотрим, в каких нарядах пришли звезды Голливуда на премию "Оскар-2017" 0
    11:21
    Скончался актер сериала "Игра престолов" Нил Финглтон 1
    11:16
    Барнаульский "Университет" продолжает погоню за лидерами Высшей лиги "А" 1
    11:13
    Жительницу Рубцовска убило рухнувшим элементом фасада 4
    11:07
    Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров просит не называть его музыкантом 16
    10:50
    Boeing 757 совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира 1
    10:40
    Что такое Чистый понедельник и в чем его особенности? 26
    10:34
    Губернатор Алтайского края занял 49-ю строчку в рейтинге глав регионов 25
    10:27
    Кому нельзя поститься? 6
    10:20
    Первые победители "Оскара-2017" получили свои заветные статуэтки 0
    10:14
    Смотрим, как на чемпионате России хоккеисты забили 20 голов в свои ворота 4
    10:06
    Обвиняемый во взяточничестве глава Кош-Агачского района определен в СИЗО 2
    10:04
    "Не будьте лицемерами": как православным правильно соблюдать Великий пост? 49
    09:48
    Актер Билл Пэкстон умер от осложнений после операции 0
    09:36
    Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика 24
    09:29
    Автобус и Land Cruiser столкнулись в центре Барнаула – очевидцы. Фото 1
    09:22
    Обновленную Nokia 3310 будут продавать по 49 евро 10
    09:09
    Первый "Оскар" получил Махершала Али за роль второго плана 1
    09:00
    "Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву 13
    08:50
    Принято решение о приостановке поисков вертолета в Телецком озере 36
    08:32
    Рабочая неделя после праздников началась с серьезных пробок в Барнауле 27
    08:16
    Семеро пожарных тушили горящую баню в Барнауле 0
    07:33
    Пряности и добавки, которые уменьшают чувство голода 4
    07:04
    Недостроенный дом у соснового бора продают в Барнауле за 10,3 млн рублей 43
    06:32
    Потепление до +8 градусов ожидается в Алтайском крае 27 февраля 4
    06:01
    Партии Алтайского края начнут избирательные кампании в марте 6
    23:13
    Пассажирский самолет проехал по автодороге в Казахстане. Видео 1
    22:10
    Японские ученые назвали недосып причиной ожирения 0
    21:14
    В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции 1
    20:14
    Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве 14
    19:51
    Три автомобиля столкнулись в Барнауле. Фото и видео с места ДТП 0
    19:24
    Волонтеры ведут поиски пропавшего 10 дней назад рубцовчанина 0
    18:52
    Порошенко пообещал не оставлять крымчан без поддержки и продолжить борьбу 4
    18:27
    Четыре человека пострадали в серьезном ДТП на алтайской трассе - МВД 0
    17:56
    Слабый снег и 8 градусов тепла прогнозируют алтайские синоптики 27 февраля 0
    17:23
    Серьезная авария произошла на региональной трассе в Алтайском крае. Фото 1
    16:53
    Неизвестный выстрелил в голову заступившегося за девушек новосибирца - СМИ 3
    16:27
    Активиста Ильдара Дадина выпустили из алтайской колонии 21
    15:59
    Видео с места наезда машины на толпу людей в Новом Орлеане выложили в сеть 0
    15:29
    ВКС и ВМС России получат в текущем году 160 самолетов и вертолетов 55
    14:57
    Мужчина спас пятилетнего ребенка от лопнувшего троса в Новосибирске 2
    14:27
    СМИ: США может выйти из Совета ООН по правам человека 1
    13:54
    Мужчина на Алтае украл машину у односельчанина, чтобы продать на запчасти 0
    13:28
    Бывший-постпред США при ООН назвала Чуркина другом в статье для NYT 2
    12:57
    Спасатели обследовали 800 тыс. квадратных метров дна Телецкого озера 11
    12:28
    СМИ сообщили о планах Японии предложить РФ сотрудничество на Южных Курилах 4
    11:59
    Фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину" как худшая картина года 0
    11:29
    Крыша дома обрушилась в Барнауле из-за накопившегося снега 26
    10:52
    Собянин пообещал создать миллион рабочих мест в Новой Москве к 2035 году 38
    10:24
    Автомобиль протаранил толпу людей на параде в Новом Орлеане - СМИ 0
    09:53
    Испугавшийся хозяина дома вор из Бийска сам вызвал полицейских 3
    09:28
    Минздрав Малайзии подтвердил, что Ким Чен Нам умер от VX-газа 0
    08:51
    Дональд Трамп отказался от традиционного ужина с журналистами Белого дома 2
    08:24
    Акция против присоединения Крыма к России прошла в турецкой столице 45
    07:34
    Ла-Ла Трамп: почему от "Оскара-2017" не стоит ждать сюрпризов 0
    07:03
    Дом с бильярдной, сауной и двумя гаражами продают в Барнауле за 8 млн руб. 9
    06:32
    Жителям Алтайского края обещают солнечное и теплое воскресенье 0
    06:01
    Ответственных за развитие застроенной территории назначили в мэрии Барнаула 0
    23:13
    Дрон зафиксировал на видео попытку нападения большой белой акулы на серфера 1
    22:12
    Подброшенный в беби-бокс истощенный ребенок скончался в Краснодаре 4
    21:15
    Поклонская назвала чиновников главной проблемой Крыма 3
    20:13
    Японец ранил себя ножом, чтобы прогулять работу по уважительной причине 3
    19:52
    Шойгу запретил использовать фразу "показная воинская часть" в армии России 3
    19:25
    В ДНР сообщили о захвате силовиками Донецкой фильтровальной станции 0
    18:52
    Московский сноубордист погиб в горах Кабардино-Балкарии 0
    18:21
    Историю о "связях Трампа с Россией" назвали несуществующей в Белом Доме 0
    17:56
    Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на трассе в Алтайском крае. Фото 4
    17:28
    Синоптики прогнозируют до 6 градусов тепла 26 февраля в Алтайском крае 0
    16:58
    WADA признало, что в докладе Макларена нет доказательств вины россиян 5
    16:24
    Неизвестный в Екатеринбурге устроил перестрелку со взрывом гранаты 1
    16:00
    Что такое Прощеное воскресенье и у кого надо просить прощение? 8
    15:54
    Египет собирается в 2,5 раза повысить стоимость въездной визы с 1 марта 1
    15:27
    Спасатели сняли 20 рыбаков с отколовшейся льдины на Сахалине 5
    14:59
    Лондонские сквоттеры завладели документами "Горбачев-фонда" - СМИ 1
    14:26
    Активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции - СМИ 1
    13:54
    Жительница Новосибирска получила серьезные травмы, катаясь на "ватрушке" 6
    13:24
    Житель алтайского села перевел мошенникам 63 тыс. руб за покупку двигателя 0
    12:57
    Французская прокуратура начала расследование в отношении Фийона и его жены 0
    12:28
    ДНР сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ после приезда Савченко 6
    11:49
    Журналистов ряда ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом 9
    11:16
    Мужчина в Алтайском крае украл из дома двух односельчан продукты и сигареты 4
    10:53
    ОНК проверит колонию в Рубцовске, из которой не освобождают Ильдара Дадина 33
    10:24
    Россия пообещала наложить вето на санкции против Сирии в СБ ООН 1
    09:52
    Журнал New Yorker анонсировал русскоязычную обложку с Путиным и Трампом 1
    09:23
    Ограничения сняли со всех автодорог в Алтайском крае - МЧС 2
    08:58
    Надежда Савченко прибыла в ДНР для встречи с пленными силовиками 36
    08:22
    Провокацию с флагами РФ пресекли на конференции с участием Трампа 10
    07:46
    Какие громкие скандалы окружали "Оскар" за время существования премии? 2
    07:28
    Два месяца со дня крушения: что известно о катастрофе с ТУ-154? 5
    07:03
    Особняк с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 15 млн руб. Фото 14
    06:47
    Панкейки и рагмурки: как готовят и называют блины в разных странах мира? 4
    06:28
    Солнце и плюсовая температура продолжат радовать жителей Алтая 25 февраля 0
    06:01
    Гараж за 153 млн рублей хотят построить на улице Льва Толстого в Барнауле 26

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.