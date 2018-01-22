Бойтесь ветра и обморожения

Ветер плюс мороз – опасное сочетание. В такую погоду куда проще получить обморожение. Старайтесь одеваться так, чтобы было закрыто практически все тело. Варежки, высокие шарфы, шапки и капюшоны. И неважно, что видно только глаза. Зато руки, нос и щеки в тепле.

Нельзя мочить кожу. Помните, что вода лучше воздуха проводит тепло. Нельзя выходить на улицу с плохо просушенными волосами, надевать мокрую или влажную одежду. Если вы промокли (например, упали в воду), то необходимо как можно быстрее снять одежду, насухо вытереть тело и максимально быстро добраться до теплого помещения (машины).

Ни в коем случае не снимайте на морозе обувь, если вы обморозили конечности. Ноги распухнут, и вы не сможете надеть ботинки. В этом случае опять же надо как можно быстрее добраться до теплого места.

Если вы чувствуете, что замерзаете, зайдите погреться в магазин (кафе, подъезд). Это позволит избежать переохлаждения.

Нельзя, чтобы обмороженный участок кожи опять замерз. Это только увеличит повреждения. Как только вы зайдете домой с мороза, убедитесь, что не получили обморожение.