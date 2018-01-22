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Аномальные холода пришли на Алтай. Утром с трудом заводятся машины, люди надевают на себя как можно больше одежды, а таксисты взвинтили цены на проезд. Как одеваться в морозы, чего нельзя делать в холода и как правильно гулять детям при таких низких температурах?
Ветер плюс мороз – опасное сочетание. В такую погоду куда проще получить обморожение. Старайтесь одеваться так, чтобы было закрыто практически все тело. Варежки, высокие шарфы, шапки и капюшоны. И неважно, что видно только глаза. Зато руки, нос и щеки в тепле.
Нельзя мочить кожу. Помните, что вода лучше воздуха проводит тепло. Нельзя выходить на улицу с плохо просушенными волосами, надевать мокрую или влажную одежду. Если вы промокли (например, упали в воду), то необходимо как можно быстрее снять одежду, насухо вытереть тело и максимально быстро добраться до теплого помещения (машины).
Ни в коем случае не снимайте на морозе обувь, если вы обморозили конечности. Ноги распухнут, и вы не сможете надеть ботинки. В этом случае опять же надо как можно быстрее добраться до теплого места.
Если вы чувствуете, что замерзаете, зайдите погреться в магазин (кафе, подъезд). Это позволит избежать переохлаждения.
Нельзя, чтобы обмороженный участок кожи опять замерз. Это только увеличит повреждения. Как только вы зайдете домой с мороза, убедитесь, что не получили обморожение.
Не пить! Во время низких температур забудьте про алкоголь. Спиртное вызывает большую потерю тепла. Однако крепкие напитки могут дать обманчивое ощущение теплоты. Люди в состоянии алкогольного опьянения намного больше рискуют получить обморожение, так как не чувствуют холода.
Не курить! Курение на морозе также может сыграть злую шутку. Табак уменьшает периферийную циркуляцию крови. Это значит, что ваши конечности становятся более уязвимыми.
Не выходите на улицу без шарфа, варежек и шапки. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок защищайте шарфом. Выбирайте натуральные ткани. Идеальный вариант – шерсть.
Не носите украшений. Это касается и изделий из благородных металлов. Речь идет о кольцах и серьгах. Металл очень быстро остывает и может "прилипнуть" к коже. Это чревато болевыми ощущениями. Кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.
Выбирайте одежду из натуральных тканей. Например, из хлопка и шерсти. Они дольше сохраняют тепло. Важно, что в мороз надо надевать на себя несколько вещей. Например, футболку, кофту с длинным рукавом, теплый свитер. Таким образом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
Нельзя надевать очень тесную одежду, она нарушает циркуляцию крови.
Можно ли в такой мороз гулять?
Комментарии
самое главное, если решили моржеваться во дворе дома - ВЗЯТЬ КЛЮЧИ от входной двери!!!!! Главное взять с..а КЛЮЧИИИИ!
"а таксисты взвинтили цены на проезд."
Таки есть факты?
с каких пор в Сибири жалкие -30 стали аномальным холодом? Или слово нравится?
22.01.2018 09:43
- гость -
Видимо, с тех же самых, как в Москве -20 стало чем-то запредельным)))
16.11.2016 15:35
В целом логично, расход горючего растет существенно, скорость падает
09:43
"в Сибири жалкие -30", а где в Сибири на этой неделе температура поднимется до -30? Сибирь она большая, как и край.
Помню в детстве - 30 было довольно часто и ни кто не орал, что аномально холодно, эт была норма, зима значит морозы, вон знакомый с Бртска скинул фотку -46 там, и ничего нормально никакой аномалии, в Подтесово Красноярский край -48 тоже ни кто про аномалии не кричит, ну постоит -30 пару тройку дней, и дальше будет -22-25
22.01.2018 10:09
Влад Еще и с гаражей сигали в сугроб ...
вниз головой
В сугробах ходы копали , с горки катались, в школу-то при -30 не ходили, а на улицу все как один. Красота!
Кто подскажет, в электричках тепло?