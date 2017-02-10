Какие первые признаки обморожения?

Аномально холодная погода, которая в ближайшие дни установится в Алтайском крае, грозит обморожением при длительном пребывании на улице. Как распознать первые признаки обморожения и правильно оказать первую помощь, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Если у вас сильно замерзли руки или ноги, постарайтесь найти любое доступное теплое место, где можно согреться. Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
Если человек все же получил легкое обморожение, его обычно начинает "морозить". Температура тела понижается до 32 градусов, пульс сокращается до 60 ударов в минуту. Кожа окрашивается в синюшный цвет, а прикосновения к ней становятся болезненными.
Если вы почувствовали сонливость и температура тела упала до 29 градусов, это уже сигнализирует о том, что вы получили обморожение средней степени тяжести. Кожные покровы приобретают мраморный оттенок. Дыхание становится слабым, пульс сокращается до 50 ударов в минуту.
Тревогу стоит бить, если у пострадавшего появились судороги, его тошнит, он теряет сознание. Пульс замедляется до критических 36 ударов в минуту, дыхание сокращается до 3–4 вдохов в минуту. Кожа приобретает синеватый оттенок и становится холодной. На пораженном участке появляются пузыри с красноватой жидкостью внутри. В этом случае диагностируется самое сильное обморожение III или IV степени.
В первую очередь пострадавшего нужно доставить в теплое помещение, снять с него верхнюю одежду и обувь, оголить конечности. Человек должен постепенно прогреваться.
Если вы распознали признаки первой стадии обморожения, то можно растереть поврежденные части тела, для того чтобы восстановить кровообращение. Если налицо более сильные признаки обморожения, делать это категорически запрещено. Незамедлительно вызовите скорую помощь.
Пока врачи находятся в пути, на обмороженные части тела нужно наложить теплоизолирующую повязку. Подойдет теплый платок или шерстяной шарф. В домашних условиях под шарф можно положить толстый слой ваты, затем клеенки или два-три слоя полиэтиленовых пакетов. Такая повязка создает эффект термостата, постепенно возвращая в онемевшую от переохлаждения часть тела спасительное тепло.
Можно дать выпить теплый напиток для согревания тела.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 19 ноября 2016 года.
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