Николай Чудотворец — это один из наиболее почитаемых христианских святых. Ежедневно тысячи людей по всему миру обращаются к нему с молитвами. История знает примеры, когда святой помогал верующим в решении даже самых непростых проблем. В чем помогает святой, как его еще называют, почему он ассоциируется с Санта-Клаусом и какие существуют традиции празднования дня Николая Чудотворца, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено несколько праздников. Зимой, 19 декабря, мы вспоминаем день смерти святого, 11 августа – его рождение. В народе эти два праздника называли Никола Зимний и Никола Осенний. А вот 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. На Руси этот день именовали Никола Вешний (то есть весенний) или Никола Летний.
Все эти праздники непереходящие, то есть даты не меняются, а отмечаются в один и тот же день из года в год.
Этого святого называют чудотворцем. Его почитают за чудеса, которые происходят по молитвам к нему. Николай Чудотворец почитался как скорый помощник морякам, путешественникам, купцам, несправедливо осужденным и детям.
Однако святой может помочь всем, кто обращается к нему с искренней молитвой.
Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары. Городок располагался в области Ликии в Малой Азии и был греческой колонией. Родители святого были весьма состоятельными людьми, но при этом верили в Христа и помогали бедным.
С детства Николай полностью посвятил себя вере. Он много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.
Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода. Николай Чудотворец помогал молитвой тонущим морякам на судах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.
Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах. Точная дата неизвестна.
На Западе образ святителя Николая Чудотворца соединился с образом фольклорного персонажа Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. – святой Николай). Санта-Клаус дарит детям подарки на день святителя Николая, но чаще на Рождество Христово.
Традиции дарить подарки от имени Санта-Клауса уходит корнями к истории о чуде, которое совершил Николай Угодник. Он спас от греха семью бедного человека, который жил в Патарах.
У бедняка было три дочери, и нужда заставила его задумать страшное – мужчина решил отправить девушек заниматься проституцией. Местный архиепископ, а им как раз служил Николай Чудотворец, получил откровение от Господа о том, что в отчаянии задумал его прихожанин. И решил спасти семью. Тайно ото всех ночью он завязал в узелок золотые монеты, которые достались ему в наследство от родителей, и бросил мешок бедняку в окошко. Отец дочерей обнаружил дар только утром и подумал, что это сам Христос послал ему подарок. На эти средства он выдал замуж за хорошего человека свою старшую дочь.
Святитель Николай возрадовался, что его помощь принесла добрый плод, и также тайком закинул второй мешочек с золотом в окно бедняку. На эти средства тот сыграл свадьбу средней дочери.
Бедняку не терпелось узнать, кто же его благодетель. Он не спал ночами и ждал, не придет ли тот, чтобы помочь третьей дочери? Святитель Николай не заставил себя долго ждать. Услышав звон узелка с монетами, бедняк догнал архиепископа и узнал в нем святителя. Упал к его ногам и горячо благодарил его за то, что тот уберег семью от страшного греха.
Традиции празднования дня памяти Николая Чудотворца
На Руси Николая Угодника считали "старшим" среди святых. Его называли "милостивым", в его честь строили храмы и называли детей. Интересно, что с древних лет и до начала 20-го века имя Коля было самым популярным среди русских мальчиков.
Зимой, на 19 декабря, в избах в честь праздника устраивали праздничные трапезы – пекли пироги с рыбой, варили брагу и пиво. Праздник считался "стариковским". Самые уважаемые люди села собирали в складчину богатый стол и вели долгие беседы. А молодежь каталась на санках, водила хороводы, пела песни, готовилась к святочным посиделкам.
А вот 22 мая крестьяне устраивали крестные ходы и совершали молебны у колодцев – просили о дожде.
Впервые материал был опубликован 19 декабря 2016 г. в 16:02.
Комментарии
«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».
Упав с восьмого этажа мужик чудом зацепился за балкон седьмого. На следующий день чудо сильно опухло и болело.
Городок располагался в области Ликии в Малой Азии и был греческой колонией.
Территориально сейчас это Турция.
и что?
19.12.2016 17:21
- гость -
«Величаем тя, святителю отче Николае, ....: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».
"О, всесвятый Николай, угодник Господа, наш заступник и в любых скорбях помощник. Помоги мне грешному да унылому в моем житие, умоли Господа даровать мне оставление моих грехов, совершенных от юности и в течение жизни всей, делом, словом и помышлением и всеми моими чувствами."
Никола Чудотворец, как и Остап Бендер, сын турецкоподданного, что равнозначно «сын уехавшего в Палестину еврея».
11:29
Не было тогда Турции, и турков не было. Неуч, жертва ЕГЭ.
Видел действие его воочию, лет 15 назад в этом городке в Турции на раскопках в храме. У одной из наших женщин, отставших от группы началась истерика ни с того ни с сего, слезы ручьем и т.д. На ровном месте, рядом со склепом. Когда экскурсовод вернулся, то сказал, что это его склеп, но его там якобы нет, увезли мощи в Италию. Недавно турки опровергли "итальянскую"версию, нашли его там.
блин была у меня иконка красивая металлопластика с эмалями Николая Чудотворца..
продал .красивая была .
Исконно российский святой из исконно российского города Патары Ликийской области.
Не "мы", а "христиане".
а мы нехристи)
А можно его попросить, чтобы выпер из власти всех нечистивцев, которые не отражают интересы населения страны?!