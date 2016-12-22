Реально ли сэкономить, установив энергосберегающее оборудование?

Да, в среднем экономия объема потребления тепла с энергосберегающим оборудованием составляет 30-40%. В новых домах, конечно, оно установлено. Кроме того, в квартирах есть индивидуальные приборы учета.

Однако в уже не новых домах для экономии требуется специальное оборудование.

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это устройство, предназначенное для транспортировки тепловой энергии от тепловой сети (теплоэнергоцентрали, центрального теплового пункта, котельной) к внутридомовым системам: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. Располагается, как правило, в подвальном или техническом помещении многоквартирного дома.

АИТП позволяет экономить в одном многоквартирном доме около 80 тысяч рублей в год. Только с одного кубического метра горячей воды экономится до 20% стоимости.

Вот реальный пример: в жилом многоквартирном доме № 122 по улице Малахова в квартире площадью 51,3 кв. м за три зимних месяца (ноябрь, декабрь, январь) экономия составила 1,357 Гкал. А это более 1,9 тысячи рублей.

Так, размер платы за отопление на 1 кв. м в доме с оборудованием составляет 91,36 рубля, в доме без оборудования – 123,17 рубля.

Чтобы установить оборудование, например, в 9-этажном доме, потребуется около 500 тысяч рублей. Это примерно по 2 тысячи рублей с квартиры.

Однако в Барнауле к такому опыту пока присматриваются: желающих вложиться, чтобы потом экономить, пока мало. Такое оборудование есть только в 58 многоквартирных домах. Кроме этого, решение об установке АИТП необходимо принимать на общем собрании собственников помещений.