-30°C — до такой отметки опускался столбик термометра в Барнауле в ноябре 2016 года. Морозный осенний месяц добавил проблем горожанам не только в бытовом плане, но и в финансовом. Ведь чем больше тепла поступало в их квартиры, тем выше потом выставлялась плата за коммуналку. Кроме того, только с начала отопительного сезона для многих выросла плата за отопление. Вместе с администрацией города Барнаула рассказываем подробнее, почему по итогам ноября эта строка в квитанции показала значительный рост.
Плата за отопление считается довольно просто: объем потребленного тепла умножается на тариф.
Про тарифы чуть позже, а объем потребленного тепла считается тоже просто: объем тепла за месяц раскидывается на все квартиры пропорционально их площади. В новых домах расчет ведется иначе, ведь там счетчики на отопление есть уже в каждой квартире.
Это произошло из-за роста обоих составляющих платы.
Во-первых, из-за низкой температуры в дома было подано больше теплового ресурса. Убедитесь в этом сами: в квитанции в строке "отопление" есть клетка с объемом потребленных услуг. Количество гигакалорий за ноябрь 2016 года будет значительно больше, чем в ноябре 2015 года, и очень близко, скажем, к декабрю 2015 года или январю 2016 года.
Во-вторых, 1 июля 2016 года выросли тарифы на коммунальные услуги. Но если рост платы за водоснабжение, водоотведение, газ и электричество жители города увидели сразу, то строка "отопление" до морозов пустовала. Именно в ноябре тепло было подано в полную силу. Потому и плата резко выросла.
В городе два поставщика тепловой энергии. Большая часть потребителей у ОАО "Барнаульская генерация". У компании тариф с 1 июля вырос на 17%: с 1401,20 до 1639,40 руб./Гкал.
Еще один поставщик — МУП "Энергетик". Здесь рост тарифа составил 11%: с 2597,06 до 2883,18 руб./Гкал.
Напомним, что максимальный рост общей платы (это отопление, вода, электроэнергия вместе) за жилищно-коммунальные услуги в Барнауле не может превышать 15,7%.
Да, в среднем экономия объема потребления тепла с энергосберегающим оборудованием составляет 30-40%. В новых домах, конечно, оно установлено. Кроме того, в квартирах есть индивидуальные приборы учета.
Однако в уже не новых домах для экономии требуется специальное оборудование.
Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это устройство, предназначенное для транспортировки тепловой энергии от тепловой сети (теплоэнергоцентрали, центрального теплового пункта, котельной) к внутридомовым системам: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. Располагается, как правило, в подвальном или техническом помещении многоквартирного дома.
АИТП позволяет экономить в одном многоквартирном доме около 80 тысяч рублей в год. Только с одного кубического метра горячей воды экономится до 20% стоимости.
Вот реальный пример: в жилом многоквартирном доме № 122 по улице Малахова в квартире площадью 51,3 кв. м за три зимних месяца (ноябрь, декабрь, январь) экономия составила 1,357 Гкал. А это более 1,9 тысячи рублей.
Так, размер платы за отопление на 1 кв. м в доме с оборудованием составляет 91,36 рубля, в доме без оборудования – 123,17 рубля.
Чтобы установить оборудование, например, в 9-этажном доме, потребуется около 500 тысяч рублей. Это примерно по 2 тысячи рублей с квартиры.
Однако в Барнауле к такому опыту пока присматриваются: желающих вложиться, чтобы потом экономить, пока мало. Такое оборудование есть только в 58 многоквартирных домах. Кроме этого, решение об установке АИТП необходимо принимать на общем собрании собственников помещений.
Действительно, иногда власти выявляют некорректное начисление платы за коммунальные услуги.
Так, по итогам муниципального жилищного контроля в 2016 году (11 месяцев) барнаульцам возвратили 1 млн 120 тысяч рублей. В 2015 году — 1 млн 277 тысяч незаконно начисленных рублей, в 2014-м — 951 тысячу рублей.
Утилизация твердых бытовых отходов — 0,9% (с 33,13 до 33,43 руб./куб.м).
Электроэнергия — 2,8% (с 3,60 до 3,70 руб./кВтч).
Электроэнергия для населения с электроплитами — 7,4% (с 2,70 до 2,90 руб./кВтч).
Природный газ — 2,5% (с 5,688496 до 5,83306 руб./куб.м.).
Холодная вода (ООО "Барнаульский водоканал") — 10,3% (с 20,23 до 22,31 руб./куб.м);
Водоотведение (ООО "Барнаульский водоканал") — 19,4% (с 16,02 до 19,13 руб./куб.м).
Горячая вода (ОАО "Барнаульская генерация") — 15,8% (с 111,3 до 128,88 руб./куб.м).
Горячая вода (МУП "Энергетик") — 10,9% (с 189,04 до 209,72 руб./куб.м).
Средняя предельная цена по обслуживанию лифта — 10,6% (с 3,40 руб. до 3,76 руб. с 1 кв. м в месяц).
Комментарии
А говорили на Украине по дорожат тыпло
А что, подешевело?
А какого когда на улице 0..-10 батареи жарят как при -30? В итоге нам и за декабрь пришлют квитанции с еще бОльшими суммами.
А почему оперативно не регулируют подачу если потеплело ???
- гость - 22 декабря 2016 г. 14:59
Прикрывайте батареи кранами, а если их нет - покрывалами сверху.
22.12.2016 15:27 Nic
укрытые батареи = меньше сумма за отопление в квитанции? тебя надо на Нобелевку по экономике подавать))
22.12.2016 15:29 - гость -
все правильно вы же платите по теплосчетчику, если все прикроют вентильи теплоотдача снизится, приход- выход тепла на счетчике аналогично, а вообще я не верю в это ибо стоит у нас в доме умная система понижения темп теплоносителя в зав от температураы на улице, что то я экономии в квитанц не заметил,Вот если счетчик стоял в квартире слал бы всех на три буквы и платил бы по нему
А вы так и не поняли почему такие небогатые? Народонаселение этих территории всегда будут стричь как баранов. На то они тут и живут.
"Напомним, что максимальный рост общей платы (это отопление, вода, электроэнергия вместе)за жилищно-коммунальные услуги в Барнауле не может превышать 15,7%". Почему власти допустили увеличение тарифа Барнаульской генерации на 17%?Почему отопление17%+вода(10,3% +19,4%)+электроэнергия7,4% не равно 15,7%?Видимо в Барнауле все может.
А в новых домах теплосчетчики есть, но вот показания по ним не принимаются.
Блин, как уже достало за последние четверть века успокоительное воркование! Ну, не успокоятся эффективные без фонарей!