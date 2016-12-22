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Почему в ноябре в квитанциях барнаульцев резко подорожало тепло?

, ИА "Амител"
Рост тарифов и объем потребления – главные причины


-30°C — до такой отметки опускался столбик термометра в Барнауле в ноябре 2016 года. Морозный осенний месяц добавил проблем горожанам не только в бытовом плане, но и в финансовом. Ведь чем больше тепла поступало в их квартиры, тем выше потом выставлялась плата за коммуналку. Кроме того, только с начала отопительного сезона для многих выросла плата за отопление. Вместе с администрацией города Барнаула рассказываем подробнее, почему по итогам ноября эта строка в квитанции показала значительный рост.

1
Как складывается плата за отопление?

Плата за отопление считается довольно просто: объем потребленного тепла умножается на тариф.

Про тарифы чуть позже, а объем потребленного тепла считается тоже просто: объем тепла за месяц раскидывается на все квартиры пропорционально их площади. В новых домах расчет ведется иначе, ведь там счетчики на отопление есть уже в каждой квартире.

2
Почему отопление резко подорожало в ноябре?

Это произошло из-за роста обоих составляющих платы.

Во-первых, из-за низкой температуры в дома было подано больше теплового ресурса. Убедитесь в этом сами: в квитанции в строке "отопление" есть клетка с объемом потребленных услуг. Количество гигакалорий за ноябрь 2016 года будет значительно больше, чем в ноябре 2015 года, и очень близко, скажем, к декабрю 2015 года или январю 2016 года.

Во-вторых, 1 июля 2016 года выросли тарифы на коммунальные услуги. Но если рост платы за водоснабжение, водоотведение, газ и электричество жители города увидели сразу, то строка "отопление" до морозов пустовала. Именно в ноябре тепло было подано в полную силу. Потому и плата резко выросла.

3
Как выросли тарифы на тепло?

В городе два поставщика тепловой энергии. Большая часть потребителей у ОАО "Барнаульская генерация". У компании тариф с 1 июля вырос на 17%: с 1401,20 до 1639,40 руб./Гкал.

Еще один поставщик — МУП "Энергетик". Здесь рост тарифа составил 11%: с 2597,06 до 2883,18 руб./Гкал.

Напомним, что максимальный рост общей платы (это отопление, вода, электроэнергия вместе) за жилищно-коммунальные услуги в Барнауле не может превышать 15,7%.

4
Реально ли сэкономить, установив энергосберегающее оборудование?

Да, в среднем экономия объема потребления тепла с энергосберегающим оборудованием составляет 30-40%. В новых домах, конечно, оно установлено. Кроме того, в квартирах есть индивидуальные приборы учета.

Однако в уже не новых домах для экономии требуется специальное оборудование.

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это устройство, предназначенное для транспортировки тепловой энергии от тепловой сети (теплоэнергоцентрали, центрального теплового пункта, котельной) к внутридомовым системам: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. Располагается, как правило, в подвальном или техническом помещении многоквартирного дома.

АИТП позволяет экономить в одном многоквартирном доме около 80 тысяч рублей в год. Только с одного кубического метра горячей воды экономится до 20% стоимости.

Вот реальный пример: в жилом многоквартирном доме № 122 по улице Малахова в квартире площадью 51,3 кв. м за три зимних месяца (ноябрь, декабрь, январь) экономия составила 1,357 Гкал. А это более 1,9 тысячи рублей.

Так, размер платы за отопление на 1 кв. м в доме с оборудованием составляет 91,36 рубля, в доме без оборудования – 123,17 рубля.

Чтобы установить оборудование, например, в 9-этажном доме, потребуется около 500 тысяч рублей. Это примерно по 2 тысячи рублей с квартиры.

Однако в Барнауле к такому опыту пока присматриваются: желающих вложиться, чтобы потом экономить, пока мало. Такое оборудование есть только в 58 многоквартирных домах. Кроме этого, решение об установке АИТП необходимо принимать на общем собрании собственников помещений.

5
Но ведь не всегда дело только в объеме и тарифах?

Действительно, иногда власти выявляют некорректное начисление платы за коммунальные услуги.

Так, по итогам муниципального жилищного контроля в 2016 году (11 месяцев) барнаульцам возвратили 1 млн 120 тысяч рублей. В 2015 году — 1 млн 277 тысяч незаконно начисленных рублей, в 2014-м — 951 тысячу рублей.

6
Как выросли тарифы на остальные услуги с 01.07.2016?

Утилизация твердых бытовых отходов — 0,9% (с 33,13 до 33,43 руб./куб.м).

Электроэнергия — 2,8% (с 3,60 до 3,70 руб./кВтч).

Электроэнергия для населения с электроплитами — 7,4% (с 2,70 до 2,90 руб./кВтч).

Природный газ — 2,5% (с 5,688496 до 5,83306 руб./куб.м.).

Холодная вода (ООО "Барнаульский водоканал") — 10,3% (с 20,23 до 22,31 руб./куб.м);

Водоотведение (ООО "Барнаульский водоканал") — 19,4% (с 16,02 до 19,13 руб./куб.м).

Горячая вода (ОАО "Барнаульская генерация") — 15,8% (с 111,3 до 128,88 руб./куб.м).

Горячая вода (МУП "Энергетик") — 10,9% (с 189,04 до 209,72 руб./куб.м).

Средняя предельная цена по обслуживанию лифта — 10,6% (с 3,40 руб. до 3,76 руб. с 1 кв. м в месяц).

    Автор:
    Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    22.12.2016 14:10
    - гость -

    А говорили на Украине по дорожат тыпло

    0  0
    22.12.2016 14:28
    - гость -

    А что, подешевело?

    0  0
    22.12.2016 14:59
    - гость -

    А какого когда на улице 0..-10 батареи жарят как при -30? В итоге нам и за декабрь пришлют квитанции с еще бОльшими суммами.

    0  0
    22.12.2016 15:14
    Дмитрий

    А почему оперативно не регулируют подачу если потеплело ???

    0  0
    22.12.2016 15:27
    Nic

    - гость - 22 декабря 2016 г. 14:59

    Прикрывайте батареи кранами, а если их нет - покрывалами сверху.

    0  0
    22.12.2016 15:29
    - гость -

    22.12.2016 15:27 Nic

    укрытые батареи = меньше сумма за отопление в квитанции? тебя надо на Нобелевку по экономике подавать))

    2  0
    22.12.2016 15:46
    реалист

    22.12.2016 15:29 - гость -

    все правильно вы же платите по теплосчетчику, если все прикроют вентильи теплоотдача снизится, приход- выход тепла на счетчике аналогично, а вообще я не верю в это ибо стоит у нас в доме умная система понижения темп теплоносителя в зав от температураы на улице, что то я экономии в квитанц не заметил,Вот если счетчик стоял в квартире слал бы всех на три буквы и платил бы по нему

    0  0
    22.12.2016 15:57
    - гость -

    А вы так и не поняли почему такие небогатые? Народонаселение этих территории всегда будут стричь как баранов. На то они тут и живут.

    0  0
    22.12.2016 16:09
    Гость

    "Напомним, что максимальный рост общей платы (это отопление, вода, электроэнергия вместе)за жилищно-коммунальные услуги в Барнауле не может превышать 15,7%". Почему власти допустили увеличение тарифа Барнаульской генерации на 17%?Почему отопление17%+вода(10,3% +19,4%)+электроэнергия7,4% не равно 15,7%?Видимо в Барнауле все может.

    0  0
    22.12.2016 16:41
    Елена

    А в новых домах теплосчетчики есть, но вот показания по ним не принимаются.

    0  0
    22.12.2016 17:02
    - гость -

    Блин, как уже достало за последние четверть века успокоительное воркование! Ну, не успокоятся эффективные без фонарей!

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