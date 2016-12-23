Много ли рубят в лесах региона?

По словам Андрея Стрелковского, в Алтайском крае ситуация довольно стабильная. Остро проблема рубки стоит в Иркутской области, Красноярском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях. Там незаконно рубят десятки тысяч кубометров леса, и не только к Новому году.

Эксперты отмечают: с каждым годом рубят все меньше, спрос на живую елочку падает. Сказывается и усиление охранной работы, патрулирования, и погода: то метель, то мороз.

В ноябре и декабре 2016 года "черных лесорубов" ловили за руки пять раз: в Тягунском, Горно-Колыванском, Фрунзенском, Алтайском, Баевском лесничествах. Нарушители в целом вырубили 236 деревьев. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.

В Алтайском крае существует 31 лесничество, работают 114 государственных лесных инспекторов. В предновогодний месяц они патрулируют в усиленном режиме. Кстати, свои службы по охране молодых сосенок и елочек есть и у некоторых лесных арендаторов.