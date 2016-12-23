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А вы уже нарядили ёлку? А где вы ее взяли: купили искусственную, купили живую на елочном базаре или, может, сами срубили в лесу? За незаконную рубку деревьев можно штраф схлопотать и даже оказаться за решеткой. Рассказываем, насколько актуальна проблема "черных лесорубов" в Алтайском крае, как их ловят и как наказывают. Об этом рассказали представители управления лесами Главного управления экологии и природных ресурсов: заместитель начальника управления Андрей Стрелковский, начальник отдела охраны и защиты лесов Андрей Гостюшев и специалист отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Александр Хомутов.
По словам Андрея Стрелковского, в Алтайском крае ситуация довольно стабильная. Остро проблема рубки стоит в Иркутской области, Красноярском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях. Там незаконно рубят десятки тысяч кубометров леса, и не только к Новому году.
Эксперты отмечают: с каждым годом рубят все меньше, спрос на живую елочку падает. Сказывается и усиление охранной работы, патрулирования, и погода: то метель, то мороз.
В ноябре и декабре 2016 года "черных лесорубов" ловили за руки пять раз: в Тягунском, Горно-Колыванском, Фрунзенском, Алтайском, Баевском лесничествах. Нарушители в целом вырубили 236 деревьев. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.
В Алтайском крае существует 31 лесничество, работают 114 государственных лесных инспекторов. В предновогодний месяц они патрулируют в усиленном режиме. Кстати, свои службы по охране молодых сосенок и елочек есть и у некоторых лесных арендаторов.
У заготовителя елок должны быть при себе разрешительные документы. Главный из них — действующий договор лесной аренды участка либо договор купли-продажи лесных насаждений, позволяющий лицу пользоваться лесным ресурсом в коммерческих целях.
И рубить в данном случае будут не любое понравившееся дерево, а то, что указано в разрешительных документах.
Законным способом в регионе ежегодно готовится около 20 тысяч новогодних деревьев хвойных пород. В основном это пихта, меньше елей и совсем немного сосны.
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Здесь возможно два варианта.
Если ущерб от рубки оценивается в сумму до пяти тысяч рублей, то нарушителю грозит административная ответственность. Это статья 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан").
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Если вина будет признана, то нарушителю грозит штраф:
- для физлица — от 3 до 4 тысяч рублей;
- для должностного лица — от 20 до 40 тысяч рублей;
- для юрлица — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если же ущерб выше пяти тысяч, то дело рассматривается уже в рамках статьи 260 Уголовного Кодекса РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").
По ней незаконная рубка, повреждение лесных насаждений наказывается:
- штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;
- либо обязательными работами на срок до 480 часов;
- либо исправительными работами на срок до двух лет;
- либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев или без такового;
- либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев или без такового.
За преступление в крупном или особо крупном размере наказание еще строже.
Обычно ущерб от рубки деревьев рассчитывается от объема, кубической массы. Срубленные молодые ёлки оцениваются иначе – в погонных метрах. Кроме того, за рубку деревьев в декабре и январе сумму ущерба увеличивают вдвое.
Так, одно молодое хвойное дерево до одного метра, срубленное зимой, будет стоить при оценке ущерба 2 336 рублей, от одного до двух метров — 4 379 рублей, от двух до трех метров — 8 756 рублей, от трех до четырех метров — 21 893 рубля, дерево свыше четырех метров — 48 030 рублей.
Если общая высота всех деревьев превысит два метра, то это уже уголовное преступление.
Рубка дерева в заказнике увеличивает ущерб в пять раз, а зимой — в десять раз.
Значительный ущерб — от 5 тысяч рублей.
Крупный ущерб — от 50 тысяч рублей.
Особо крупный — 150 тысяч рублей.
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