Снегопад небольшой и умеренной интенсивности пройдет на территории всего Алтайского края 26 декабря, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В южных районах с усилением ветра до 10-15 метров в секунду местами поднимется метель.

"Но уже в ночь на 27 декабря и в течение всего дня регион будет находиться под влиянием азиатского антициклона. С ним установится ясная, без осадков, спокойная погода. В ночные часы выхолодит до -17...-25 градусов, днем потеплеет до -8...-15, в предгорьях -3...-8", – сообщила синоптик.

В дальнейшем в Алтайском крае до конца рабочей недели ожидается неустойчивая погода. В крае ожидаются снегопады небольшой и умеренной интенсивности. В конце рабочей недели с усилением ветра до 13-18 метров в секунду местами поднимется метель.

Температура воздуха со среды по пятницу в ночные часы будет колебаться от -13 до -18 градусов. Днем температура будет находиться в пределах -3...-10 градусов.