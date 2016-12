Период дуэта Wham!

Британский поп-певец Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне.

Музыкой решил заниматься в возрасте 16 лет, когда вместе с одноклассником Эндрю Риджли образовал школьную группу The Executive. Но единственным их хитом стала песня Rude Boy, и команда очень быстро распалась.

После Майкл с Эндрю создали дуэт Wham!

В 1982 году в Британии вышел их дебютный альбом Fantastic. Их второй альбом Make It Big, распроданный тиражом более пяти миллионов копий, вошел в историю поп-музыки как первый диск 1980-х годов с тремя синглами, которые побывали на первом месте в национальных чартах Британии. Несмотря на огромный коммерческий успех песен, в 1986 году дуэт распался. Многие уже тогда отмечали, что Майкл был лидером в дуэте и нуждался в свободном плавании. Ведь практически все синглы коллектива исполнял именно он. После этого Джордж Майкл написал песню Don't let the sun go down on me совместно с Элтоном Джоном, которая сделала его еще более знаменитым.