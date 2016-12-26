Популярный певец Джордж Майкл, настоящее имя которого Йоргос Кириакос Панайоту, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 53 лет. Его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь. Однако, по данным СМИ, легендарный музыкант мог скончаться от сердечной недостаточности. Вспоминаем, чем запомнился Джордж Майкл и какой вклад внес в мировую поп-музыку.
Британский поп-певец Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне.
Музыкой решил заниматься в возрасте 16 лет, когда вместе с одноклассником Эндрю Риджли образовал школьную группу The Executive. Но единственным их хитом стала песня Rude Boy, и команда очень быстро распалась.
После Майкл с Эндрю создали дуэт Wham!
В 1982 году в Британии вышел их дебютный альбом Fantastic. Их второй альбом Make It Big, распроданный тиражом более пяти миллионов копий, вошел в историю поп-музыки как первый диск 1980-х годов с тремя синглами, которые побывали на первом месте в национальных чартах Британии. Несмотря на огромный коммерческий успех песен, в 1986 году дуэт распался. Многие уже тогда отмечали, что Майкл был лидером в дуэте и нуждался в свободном плавании. Ведь практически все синглы коллектива исполнял именно он. После этого Джордж Майкл написал песню Don't let the sun go down on me совместно с Элтоном Джоном, которая сделала его еще более знаменитым.
В 1986 году вышел в свет его авторский сингл A Different Corner, который возглавил британские чарты. Затем Джордж Майкл в дуэте с Аретой Франклин исполнил композицию I Knеw Yоu Wеrе Wаiting, которая пользовалась небывалой популярностью.
Выпущенная ещё под маркой Wham! песня Freedom привлекла всеобщее внимание к Майклу как к одной из самых талантливых и модных фигур своего поколения. Поклонники с нетерпением ожидали выхода первого сольного альбома своего кумира.
Альбом Faith вышел в продажу 30 октября 1987 года и разошелся тиражом в 16 миллионов копий по всему миру. Все песни этого диска (Father Figure, One More Try и Monkey и другие) заслужили славу хитов в США и Великобритании.
Ненадолго музыкант приостановил карьеру. Джордж Майкл обвинил рекорд-лейбл Sony в том, что он вкладывает недостаточно средств в рекламу альбома. Это привело к судебному разбирательству между певцом и компанией, которое Майкл проиграл. Тогда певец отказался выпускать альбомы до тех пор, пока не закончится его контракт с Sony. В долгом перерыве между альбомами певец выпустил всего один сингл – Too Funky, а также принял участие в концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри.
В 1995 году Джордж Майкл был вызволен из музыкального плена компанией David Geffen DreamWorks Records и Virgin Records, которая выкупила его у Sony за сорок миллионов долларов. С этой компанией был заключен договор на два сольных альбома исполнителя. В 1996 году вышел в свет первый альбом под названием Older, который впоследствии был признан критиками самым успешным альбомом десятилетия.
Далее в карьере певца последовал перерыв в два года. Возвращение на сцену состоялось в марте 2001 года. Сингл под названием Freeek! сразу завоевал статус хита.
Джордж Майкл по праву считается одним из самых ярких поп-музыкантов последних 20 лет.
В 2007 году в интервью Джордж Майкл рассказал, что скрывал факт своей гомосексуальности лишь потому, что не знал, как отреагирует его мать. По словам исполнителя, он испытывает одинаковое влечение к представителям обоих полов и не стесняется своей связи с гей-сообществом.
Подобные заявления стали основанием для настоящей травли исполнителя, которую устроили некоторые британские и американские таблоиды. Шумиха вокруг его имени улеглась лишь после того, как Джордж Майкл ненадолго ушел со сцены. Пересмотреть отношение к ориентации исполнителя заставили также и его долгие отношения со спортивным тренером Кенни Госсом. Отбивая нападки со стороны папарацци, двое мужчин были вместе на протяжении 15 лет.