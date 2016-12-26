Сольная карьера

В 1986 году вышел в свет его авторский сингл A Different Corner, который возглавил британские чарты. Затем Джордж Майкл в дуэте с Аретой Франклин исполнил композицию I Knеw Yоu Wеrе Wаiting, которая пользовалась небывалой популярностью.

Выпущенная ещё под маркой Wham! песня Freedom привлекла всеобщее внимание к Майклу как к одной из самых талантливых и модных фигур своего поколения. Поклонники с нетерпением ожидали выхода первого сольного альбома своего кумира.

Альбом Faith вышел в продажу 30 октября 1987 года и разошелся тиражом в 16 миллионов копий по всему миру. Все песни этого диска (Father Figure, One More Try и Monkey и другие) заслужили славу хитов в США и Великобритании.

Ненадолго музыкант приостановил карьеру. Джордж Майкл обвинил рекорд-лейбл Sony в том, что он вкладывает недостаточно средств в рекламу альбома. Это привело к судебному разбирательству между певцом и компанией, которое Майкл проиграл. Тогда певец отказался выпускать альбомы до тех пор, пока не закончится его контракт с Sony. В долгом перерыве между альбомами певец выпустил всего один сингл – Too Funky, а также принял участие в концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри.

В 1995 году Джордж Майкл был вызволен из музыкального плена компанией David Geffen DreamWorks Records и Virgin Records, которая выкупила его у Sony за сорок миллионов долларов. С этой компанией был заключен договор на два сольных альбома исполнителя. В 1996 году вышел в свет первый альбом под названием Older, который впоследствии был признан критиками самым успешным альбомом десятилетия.

Далее в карьере певца последовал перерыв в два года. Возвращение на сцену состоялось в марте 2001 года. Сингл под названием Freeek! сразу завоевал статус хита.

Джордж Майкл по праву считается одним из самых ярких поп-музыкантов последних 20 лет.