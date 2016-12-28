Новый год, новые правила, новые законы. В том числе ряд изменений затронет тех, кто уже ушел на заслуженный отдых, а также тех, для кого слово "пенсия" пока еще далекая перспектива. Какие новшества ждут участников системы обязательного пенсионного страхования в 2017 году, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Да, индексация пенсий состоится. В феврале 2017 года страховые пенсии обещают поднять на уровень фактической инфляции. Ориентировочно "прибавка в весе" составит 5,8%. На этом же уровне будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рубля вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут увеличены на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, единовременную выплату пенсионеры получат в период с 13 по 28 января 2017 года. Почтальоны доставят выплату на дом вместе с пенсией за январь.
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Для пенсионеров, которые получают пенсию через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки выплаты.
Если у вас есть минимум восемь лет стажа, а также в "копилке" 11,4 пенсионных балла, то вы вправе рассчитывать на страховую пенсию. В этом плане ничего не изменилось. Отметим, что максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии пожизненная.
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Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен на 2017 год. Отметим, что это не "заморозка пенсий". Речь идет о том, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. То есть все страховые взносы, уплаченные работодателем за сотрудника, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного Пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Стоит помнить, что направлять пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут традиционно подведены к концу I квартала 2017 года.
Действительно, функция администрирования страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе. Но при этом тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22%.
Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрирования остается ряд функций. За Фондом остается все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлетний переходный период.
Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.
Комментарии
пенсионный взнос - налог. Пенсионный фонд - лишняя структура, как и соцстрах
На самом деле все немного сложнее, неопределен правовой статус взносов во внебюджетные фонды, а отношения по уплате взносов регулируются частично "неналоговым" законодательством...
Надо все в серую делать, тогда меньше отчислений в пенсионный фонд. Зачем там кормить этих дармоедов?