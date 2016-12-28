А пенсии индексировать собираются?

Да, индексация пенсий состоится. В феврале 2017 года страховые пенсии обещают поднять на уровень фактической инфляции. Ориентировочно "прибавка в весе" составит 5,8%. На этом же уровне будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рубля вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут увеличены на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.