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Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году?

, ИА "Амител"
Пенсионный фонд России рассказал о том, какие изменения произойдут в пенсионной системе страны в следующем году


Новый год, новые правила, новые законы. В том числе ряд изменений затронет тех, кто уже ушел на заслуженный отдых, а также тех, для кого слово "пенсия" пока еще далекая перспектива. Какие новшества ждут участников системы обязательного пенсионного страхования в 2017 году, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
А пенсии индексировать собираются?

Да, индексация пенсий состоится. В феврале 2017 года страховые пенсии обещают поднять на уровень фактической инфляции. Ориентировочно "прибавка в весе" составит 5,8%. На этом же уровне будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рубля вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут увеличены на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

2
А когда ждать единовременную выплату?

Как ранее сообщал портал Amic.ru, единовременную выплату пенсионеры получат в период с 13 по 28 января 2017 года. Почтальоны доставят выплату на дом вместе с пенсией за январь.

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Для пенсионеров, которые получают пенсию через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки выплаты.

3
Меняются ли условия назначения пенсий в 2017 году?

Если у вас есть минимум восемь лет стажа, а также в "копилке" 11,4 пенсионных балла, то вы вправе рассчитывать на страховую пенсию. В этом плане ничего не изменилось. Отметим, что максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии пожизненная.
.

3
Что будет с пенсионными накоплениями?

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен на 2017 год. Отметим, что это не "заморозка пенсий". Речь идет о том, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. То есть все страховые взносы, уплаченные работодателем за сотрудника, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного Пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Стоит помнить, что направлять пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут традиционно подведены к концу I квартала 2017 года.

4
Правда ли, что страховые взносы передали налоговой?

Действительно, функция администрирования страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе. Но при этом тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22%.

Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрирования остается ряд функций. За Фондом остается все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлетний переходный период.

Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.

 

    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    28.12.2016 10:12
    Filin

    пенсионный взнос - налог. Пенсионный фонд - лишняя структура, как и соцстрах

    0  0
    28.12.2016 10:28
    Алекс

    На самом деле все немного сложнее, неопределен правовой статус взносов во внебюджетные фонды, а отношения по уплате взносов регулируются частично "неналоговым" законодательством...

    0  0
    28.12.2016 10:37
    Й

    Надо все в серую делать, тогда меньше отчислений в пенсионный фонд. Зачем там кормить этих дармоедов?

    0  0
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